الجزائري حجام إلى برايتون حتى 2031

أعلن نادي برايتون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الجزائري جوان حجام قادماً من يانغ بويز بعقد يمتد حتى عام 2031.

ولم يعلن برايتون التفاصيل المالية لصفقة حجام، المولود في باريس، الذي سبق له اللعب لمنتخبات الفئات السنية في فرنسا. وشارك المدافع (23 عاماً) في 98 مباراة مع يانغ بويز منذ انضمامه للفريق السويسري عام 2024 بعد فترة قصيرة مع نانت.

وبدأ حجام مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل اللعب مع باريس إف.سي.

وقال مايك كيف المدير الرياضي لبرايتون: «نعتقد أن جوان سيكون إضافة مميزة للفريق، وسيعزز الخيارات القوية التي نمتلكها بالفعل في خط الدفاع».

ومنذ أن قرر تمثيل الجزائر عام 2023، شارك الظهير الأيسر حجام في 21 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم الصيف الماضي.

واستهل برايتون مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز 4 - صفر على عشرة لاعبين من أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي.