عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:46 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

الجزائري حجام إلى برايتون حتى 2031

المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)
المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)
TT
TT

الجزائري حجام إلى برايتون حتى 2031

المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)
المدافع الجزائري الدولي جوان حجام (رويترز)

أعلن نادي برايتون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الجزائري جوان حجام قادماً من يانغ بويز بعقد يمتد حتى عام 2031.

ولم يعلن برايتون التفاصيل المالية لصفقة حجام، المولود في باريس، الذي سبق له اللعب لمنتخبات الفئات السنية في فرنسا. وشارك المدافع (23 عاماً) في 98 مباراة مع يانغ بويز منذ انضمامه للفريق السويسري عام 2024 بعد فترة قصيرة مع نانت.

وبدأ حجام مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل اللعب مع باريس إف.سي.

وقال مايك كيف المدير الرياضي لبرايتون: «نعتقد أن جوان سيكون إضافة مميزة للفريق، وسيعزز الخيارات القوية التي نمتلكها بالفعل في خط الدفاع».

ومنذ أن قرر تمثيل الجزائر عام 2023، شارك الظهير الأيسر حجام في 21 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم الصيف الماضي.

واستهل برايتون مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز 4 - صفر على عشرة لاعبين من أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي أخبار الجزائر بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«لا ليغا»: البديل بابلو غارسيا يهدي بيتيس الفوز الثاني

رياضة عالمية «لا ليغا»: البديل بابلو غارسيا يهدي بيتيس الفوز الثاني

«لا ليغا»: البديل بابلو غارسيا يهدي بيتيس الفوز الثاني

عاد ريال بيتيس من ملعب فالنسيا بفوزه الثاني في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، وجاء بنتيجة 1-0 الثلاثاء في المرحلة الثانية. ويدين بيتيس…

«الشرق الأوسط» (فالنسيا (إسبانيا))
رياضة عالمية فريدريك بيوركان يحتفل بأول أهداف بودو غليمت ضد نيميخن (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«دوري أبطال أوروبا»: بودو غليمت يتأهل لمرحلة الدوري للعام الثاني توالياَ

تأهل بودو غليمت النرويجي لمرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا للعام  الثاني تواليا بعدما فاز ذهابا وإيابا على نيميخن الهولندي ضمن تصفيات الأدوار التمهيدية.

«الشرق الأوسط» (بودو (النرويج))
رياضة عالمية جيمس جاستن يحتفل بثاني أهداف ليدز في فورست (رويترز)
رياضة عالمية

«كأس كاراباو»: ليدز يجدد فوزه على فورست ويتأهل

حقق فريق ليدز يونايتد فوزه الثاني على نوتنغهام فورست في غضون ثلاثة أيام، ليحجز مقعده في الدور الثالث من كأس  رابطة المحترفين الإنجليزية «كأس كاراباو».

«الشرق الأوسط» (نوتنغهام (إنجلترا))
رياضة سعودية الأسترالي آرثر باباس مدرب الاتفاق (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

باباس: أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام النصر

اعترف الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، بإحباطه من خسارة فريقه أمام النصر 2-3.

علي القطان (الدمام)
رياضة عالمية فريق صباح الأذري يتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه (نادي صباح)
رياضة عالمية

صباح الأذري يتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

يستعد فريق أذري تأسس قبل تسع سنوات فقط للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، بعد فوز مثير في التصفيات التمهيدية، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (باكو (أذربيجان))
الرياضة رياضة عربية

تمديد عقد أرنولد مدرب منتخب العراق حتى كأس آسيا 2027

العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)
العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)
TT
TT

تمديد عقد أرنولد مدرب منتخب العراق حتى كأس آسيا 2027

العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)
العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تمديد عقد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب الأول، حتى نهائيات كأس آسيا 2027، بعد أشهر من قيادته العراق إلى التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 40 عاماً.

وقال أرنولد، البالغ من العمر 63 عاماً والمدرب السابق للمنتخب الأسترالي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد: «جددت عقدي لمدة 6 أشهر، وهذا القرار يصب في مصلحتي ومصلحة المنتخب العراقي».

وتولى أرنولد تدريب المنتخب العراقي في مايو (أيار) 2025، ونجح في قيادته إلى نهائيات كأس العالم 2026 عبر الملحق العالمي، ليصبح العراق آخر المنتخبات الـ48 التي حجزت مقاعدها في البطولة.

وخسر العراق مبارياته الـ3 في دور المجموعات أمام النرويج وفرنسا والسنغال، لكنه خرج بخبرة مهمة من الاحتكاك بمنتخبات ولاعبين بارزين، من بينهم الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إرلينغ هالاند.

ويتجه المنتخب العراقي الآن إلى التحضير لكأس آسيا 2027، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم أستراليا وسنغافورة وطاجيكستان، على أن يبدأ استعداداته من خلال المشاركة في كأس الخليج المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأكد أرنولد أنه عاد مبكراً لمتابعة اللاعبين والبحث عن عناصر جديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منح الفرصة لوجوه جديدة في إطار العمل على بناء المنتخب للمستقبل.

وسبق للمنتخب العراقي التتويج بلقب كأس آسيا مرة واحدة في تاريخه، عام 2007.

مواضيع
كأس آسيا العراق
الرياضة رياضة عربية

مصر ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية في «ألعاب البحر المتوسط»

المصري محمد حمزة يحتفل بذهبية سلاح الشيش بألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
المصري محمد حمزة يحتفل بذهبية سلاح الشيش بألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
TT
TT

مصر ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية في «ألعاب البحر المتوسط»

المصري محمد حمزة يحتفل بذهبية سلاح الشيش بألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
المصري محمد حمزة يحتفل بذهبية سلاح الشيش بألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)

واصلت بعثة مصر حصد الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في تارانتو الإيطالية، بعدما توج محمد حمزة بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح الشيش، فيما حصدت سارة عمرو حسني فضية منافسات السلاح، ليرتفع رصيد مصر إلى 12 ميدالية متنوعة حتى الآن.

وذكر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية الاثنين أن محمد حمزة نجح في إضافة الميدالية الذهبية الرابعة لمصر في الدورة، بعدما تغلب على الإيطالي ديفيد فيليب بنتيجة 15-12 في المباراة النهائية لمنافسات سلاح الشيش.

وقدم حمزة أداء قوياً خلال مشواره في المنافسات، قبل أن ينجح في حسم المواجهة النهائية أمام منافسه الإيطالي، ليعتلي منصة التتويج ويضيف ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية.

وفي منافسات السيدات، توجت المصرية سارة عمرو حسني بالميدالية الفضية، بعدما خسرت المباراة النهائية أمام بطلة إيطاليا بنتيجة 13-15، عقب مواجهة قوية استمرت فيها المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

وحققت سارة إنجازاً تاريخياً بعدما أصبحت أول مبارزة مصرية تتوج بميدالية في تاريخ مشاركات السيدات المصريات بدورات ألعاب البحر المتوسط.

ورفعت فضية سارة رصيد مصر في الدورة إلى 12 ميدالية متنوعة، بواقع أربع ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وخمس برونزيات.

مواضيع
الرياضة رياضة مصرية إيطاليا
الرياضة رياضة عربية

الاتحاد العراقي يمدد عقد المدرب أرنولد حتى 2027

الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق (رويترز)
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق (رويترز)
TT
TT

الاتحاد العراقي يمدد عقد المدرب أرنولد حتى 2027

الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق (رويترز)
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق (رويترز)

قال الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، إنه مدد عقد الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب الأول حتى عام 2027.

وعقد الاتحاد العراقي مؤتمراً صحافياً بحضور المدرب الأسترالي، أكد خلاله استمراره في مهمته خلال منافسات بطولة كأس الخليج (خليجي 27)، التي تنطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل في السعودية، بالإضافة إلى نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل.

وقاد أرنولد العراق لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد 4 عقود من الغياب، لكن الفريق ودّع المسابقة من دور المجموعات بعد خسارة جميع مبارياته في المجموعة التاسعة، أمام السنغال وفرنسا والنرويج.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس آسيا أخبار العراق كأس الخليج العراق