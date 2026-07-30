الأهلي المصري يعلن انتقال لاعبه أحمد عابدين لوادي دجلة

أعلن الأهلي المصري انتقال لاعبه أحمد عابدين لفريق وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، اليوم (الخميس).

وقال عصام سراج، مدير التعاقدات بالأهلي، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، اليوم، إنَّه قام بإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية كافة، في إطار تلبية رغبة اللاعب في الحصول على فرصة أكبر للمشارَكة في المباريات الرسمية واكتساب مزيد من الخبرات، خصوصاً أنَّه من العناصر الواعدة التي تملك قدرات متميزة في مركز «المساك».

من جانبه، قال عابدين إنه ابن من أبناء الأهلي، وتعهَّد بمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة والعودة لصفوف الفريق الأحمر مجدداً، والمشارَكة مع زملائه في إسعاد الجماهير على المستويين المحلي والقاري.