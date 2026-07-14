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راضي الجعايدي يدعو لإصلاح الكرة التونسية من القاع

لاعب منتخب تونس السابق راضي الجعايدي (كاف)
لاعب منتخب تونس السابق راضي الجعايدي (كاف)
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راضي الجعايدي يدعو لإصلاح الكرة التونسية من القاع

لاعب منتخب تونس السابق راضي الجعايدي (كاف)
لاعب منتخب تونس السابق راضي الجعايدي (كاف)

دعا المدرب ولاعب منتخب تونس السابق، راضي الجعايدي، إلى البدء بإصلاح الكرة التونسية من القاع بعد الأداء الكارثي في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الحالي، والخروج المخيب من الدور الأول بـ3 هزائم ثقيلة.

وقال الجعايدي، الذي كان من بين الجيل الفائز بكأس أمم أفريقيا الوحيدة لـ«نسور قرطاج» عام 2004 بتونس، إنَّ الحلَّ لتطوير الكرة التونسية يكمن في مشروع طويل المدى، يبدأ من القاع بكفاءات متخصصة تبدأ من التكوين، وتطوير البنية التحتية، والمدربين.

ولا يزال الغضب يسيطر على الشارع التونسي بعد الخروج المبكر للمنتخب في ظلِّ تألق لافت لباقي منتخبات القارة في أفريقيا والمنتخبات العربية.

وخسرت تونس ضد بلجيكا 1 - 5، ومن اليابان صفر - 4، ومن هولندا 1 - 3، وهي أسوأ حصيلة في تاريخ مشاركاتها الـ7 في كأس العالم.

وقبل ذلك قدَّم المنتخب التونسي أداءً مهزوزاً في بطولة كأس العرب في قطر، وكأس أمم أفريقيا في المغرب في 2025.

وحتى اليوم لم يكشف الاتحاد عن خطة عمل وتطوير.

وأرجع الجعايدي في مقطع فيديو توجَّه به إلى الجماهير التونسية عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، أزمة الكرة التونسية إلى تراكم المشكلات، واعتماد حلول «ترقيعية» في كل مرة بدل الإصلاح.

وفي خطوة أولى للنهوض، اقترح الجعايدي تكوين لجنة مكلفة بالإصلاح، تعمل جنباً إلى جنب مع اتحاد الكرة، يرأسها مدرب أجنبي كبير للاستفادة من خبراته، بمساعدة كفاءات تونسية.

كما دعا إلى إعادة مراكز تكوين اللاعبين في أنحاء البلاد، وتجربة المنتخبات الجهوية، في خطوة لدعم مستوى الكرة المحلية، مع فتح الأبواب للكفاءات من التونسيِّين من مزدوجي الجنسية.

وقال الجعايدي: «ينتظرنا عمل كبير في الـ4 سنوات المقبلة لنعود إلى مستوانا».

ولعب الجعايدي وهو مدافع دولي سابق، لسنوات في الترجي التونسي قبل الاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامَي 2004 و2012 في أندية بولتون واندرز، وبرمنغهام سيتي، وساوثهامبتون، قبل التَّفرُّغ بعد ذلك للتدريب.

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«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الرياضة رياضة عربية

إبراهيم حسن: الجماهير المصرية لعبت دوراً في التألق المونديالي

إبراهيم حسن أثنى على دعم القيادة المصرية (رويترز)
إبراهيم حسن أثنى على دعم القيادة المصرية (رويترز)
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إبراهيم حسن: الجماهير المصرية لعبت دوراً في التألق المونديالي

إبراهيم حسن أثنى على دعم القيادة المصرية (رويترز)
إبراهيم حسن أثنى على دعم القيادة المصرية (رويترز)

قال إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، إنَّ الجماهير لعبت دوراً كبيراً في تقديم الفريق أداءاً جيداً في بطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وودَّع منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16، وذلك بعد هزيمته أمام الأرجنتين، حامل اللقب، 3 - 2 وذلك في أفضل إنجاز للكرة المصرية في المونديال.

وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت» على هامش احتفالية المنتخب في استاد القاهرة، أنَّ القيادة السياسية لها دور كبير في دعم المنتخب المصري خلال مشواره في المونديال.

وأشاد مدير منتخب مصر بالدور الكبير الذي لعبته الجماهير في مشوار الفريق بالبطولة، حيث قال إنَّها دعمت الفريق بكل السبل الممكنة.

ووعد إبراهيم حسن جماهير الكرة المصرية بتقديم مستوى أفضل في الفترة المقبلة، بشكل يليق بالكرة المصرية بعد هذا الإنجاز.

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رياضة مصرية كأس العالم مصر
الرياضة رياضة عربية

زيكو: حسام حسن أعاد اكتشافي

زيكو وضع بصمته التهديفية في المونديال (د.ب.أ)
زيكو وضع بصمته التهديفية في المونديال (د.ب.أ)
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زيكو: حسام حسن أعاد اكتشافي

زيكو وضع بصمته التهديفية في المونديال (د.ب.أ)
زيكو وضع بصمته التهديفية في المونديال (د.ب.أ)

أبدى مصطفى زيكو، مهاجم منتخب مصر، سعادته الكبيرة وفخره بالمشارَكة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وسجَّل زيكو هدفين في البطولة أمام كل من نيوزيلندا والأرجنتين، في حين ودَّع منتخب مصر البطولة من دور الـ16 على يد حامل اللقب، منتخب الأرجنتين بنتيجة 3- 2.

وقال زيكو في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس» في احتفالية المنتخب المصري باستاد القاهرة، الاثنين، إنَّ حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، أعاد اكتشافه من جديد خلال البطولة.

وأضاف أنَّ حسام أصرَّ على منحه الفرصة وضمه للمنتخب من أجل الظهور في أكبر بطولة في عالم كرة القدم، والظهور بشكل جيد.

وأبدى زيكو فخره بتسجيل هدف في شباك كل من البرازيل ودياً، والأرجنتين في المونديال، ليصبح أول لاعب مصري يحقِّق ذلك.

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رياضة مصرية كأس العالم مصر
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الجماهير المصرية تحتفل بمنتخبها في استاد القاهرة

لاعبو منتخب مصر يلوحون لجماهير استاد القاهرة (أ.ف.ب)
لاعبو منتخب مصر يلوحون لجماهير استاد القاهرة (أ.ف.ب)
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الجماهير المصرية تحتفل بمنتخبها في استاد القاهرة

لاعبو منتخب مصر يلوحون لجماهير استاد القاهرة (أ.ف.ب)
لاعبو منتخب مصر يلوحون لجماهير استاد القاهرة (أ.ف.ب)

احتفلت الجماهير المصرية بمنتخب بلادها وذلك بعد عودة الفريق عقب نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وخرج منتخب مصر من دور الستة عشر بالبطولة، بعد خسارته أمام الأرجنتين 3-2، وذلك بعد أن كان متقدماً بهدفين دون رد حتى قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بعشر دقائق.

ويعد ذلك أفضل إنجاز للمنتخب المصري في المونديال، حيث لم يسبق له أن تجاوز دور المجموعات في مشاركاته السابقة، وهو الذي شارك في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

واستضاف استاد القاهرة الحفل الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، ودخل لاعبو المنتخب المصري مع المدير الفني حسام حسن وأعضاء الجهاز الفني، في غياب الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الذي رحل عن فريقه بنهاية الموسم الماضي، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، وحمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الإسباني، في حافلة مكشوفة إلى أرض الملعب لتحية الجماهير الحاضرة، قبل الدخول في فقرات غنائية واحتفالات مع الجماهير.

وشهد الحفل استعراض أهم اللقطات للمنتخب المصري في البطولة، وتفاعلت الجماهير مع كل الأهداف واللقطات المعروضة في الشاشة الضخمة باستاد القاهرة.

وكان منتخب مصر قد حظى باستقبال جماهيري ضخم لدى وصوله إلى مطار العلمين قبل أن يتم تكريم الفريق من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت.

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