«مونديال 2026»: دياز صانع ألعاب المغرب يستعيد بريقه

بعد إضاعته ركلة جزاء على طريقة «بانينكا» في نهائي فوضوي لكأس أمم أفريقيا مطلع العام الحالي، بدا أن إبراهيم دياز قد تاه، قبل أن يستعيد نفسه أخيراً أمام كندا في دوره صانع ألعاب لمنتخب مغربي سيواجه مجدداً فرنسا الخميس في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم.

ورغم مكانته بوصفه أفضل لاعب وهداف (5 أهداف) في كأس أمم أفريقيا التي أُقيمت على أرضه، فإن ركلته المهدرة أمام السنغال في يناير (كانون الثاني) الماضي جرّت عليه سيلاً من الانتقادات التي وجد صعوبة في تجاوزها، وفقاً لمتابعي «أسود الأطلس». كما أن مردوده الهجومي كان دون التوقعات خلال المباريات الثلاث الأولى في كأس العالم. لكن لاعب الوسط البالغ 26 عاماً يحظى بثقة مدربه محمد وهبي الذي يدافع عنه في كل المؤتمرات الصحافية ويُبقيه ضمن التشكيلة الأساسية. وقال وهبي بعد الفوز على هايتي (4 - 2) في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات: «إنه لاعب كبير جداً... لاعب ريال مدريد الإسباني، وسيقدم لنا الكثير. لقد مرر كرتين حاسمتين حتى الآن. أنتظر منه المزيد؛ لأنه أحد أفضل لاعبيّ، وسنمنحه الدعم والثقة اللذين يحتاج إليهما ليكون فعالاً».

ومنذ 11 يونيو (حزيران) الماضي، شهد أداؤه تحولاً غير لافت كثيراً. فقد أصبح أقل فردية وأكثر عملاً في وسط الميدان، وتمكن لاعب ريال مدريد من تقديم 4 تمريرات حاسمة (أفضل أفريقي في تاريخ كأس العالم)، اثنتان منها أمام كندا في ثمن النهائي (3 - 0).

وقال دياز بعد التأهل: «أنا سعيد جداً بكل ما أقدمه؛ بكل ما أفعله لمساعدة زملائي». وأضاف: «الأهم هو ما نحققه بصفتنا فريقاً»، مشيداً بـ«العقلية الرائعة» لـ«أسود الأطلس».

وكحال كثير من زملائه، وُلد إبراهيم دياز خارج المغرب، تحديداً في مدينة ملقة الإسبانية، واختار تمثيل بلد والده عام 2023 فقط بعد أن لعب لمصلحة «لا روخا». وهو لا يندم على قراره. قال: «الأمور تسير بشكل رائع حقاً. أنا سعيد للغاية بما أحققه؛ لأنني أعتقد أن الدعم والمحبة اللذين تلقيتهما من كل المغرب منذ وصولي كانا مذهلين». وأضاف: «أن أعكس ذلك على أرض الملعب، وأن أقدم أفضل ما لديّ، لأمر فريد».

وإذا لم يكن قد وصل بعد إلى أفضل مستوياته، فإن الدولي السابق عبد العزيز بنيج أعرب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن أمله في أن «يستعيد إبراهيم دياز بريقه سريعاً؛ فهو يبرع أكثر في العمل الدفاعي منه في اللمسة الأخيرة، وربما هذا هو العنصر الذي ما زلنا نفتقده». بل إن لاعباً دولياً سابقاً آخر، هو عزيز بودربالة، قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا رفع إبراهيم دياز مستواه قليلاً، فإن المغرب قادر على بلوغ النهائي وربما الفوز باللقب».

وبعد نصف النهائي الذي خسره المغرب أمام فرنسا في «مونديال 2022»، وضع محمد وهبي هذا الهدف نصب عينيه في هذه البطولة. قال بعد مباراة هايتي: «دخل المغرب حقبة جديدة؛ حقبة يجب أن نؤمن فيها بقدرتنا على أن نصبح أبطال العالم». وسيكون ذلك إن تحقق إنجازاً هائلاً لهذا المنتخب الذي تُوّج بطلاً لأفريقيا بقرار إداري طعنت فيه السنغال أمام «محكمة التحكيم الرياضية».