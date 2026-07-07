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«مونديال 2026»: دياز صانع ألعاب المغرب يستعيد بريقه

إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
  • موريستاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • موريستاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: دياز صانع ألعاب المغرب يستعيد بريقه

إبراهيم دياز (أ.ف.ب)
إبراهيم دياز (أ.ف.ب)

بعد إضاعته ركلة جزاء على طريقة «بانينكا» في نهائي فوضوي لكأس أمم أفريقيا مطلع العام الحالي، بدا أن إبراهيم دياز قد تاه، قبل أن يستعيد نفسه أخيراً أمام كندا في دوره صانع ألعاب لمنتخب مغربي سيواجه مجدداً فرنسا الخميس في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم.

ورغم مكانته بوصفه أفضل لاعب وهداف (5 أهداف) في كأس أمم أفريقيا التي أُقيمت على أرضه، فإن ركلته المهدرة أمام السنغال في يناير (كانون الثاني) الماضي جرّت عليه سيلاً من الانتقادات التي وجد صعوبة في تجاوزها، وفقاً لمتابعي «أسود الأطلس». كما أن مردوده الهجومي كان دون التوقعات خلال المباريات الثلاث الأولى في كأس العالم. لكن لاعب الوسط البالغ 26 عاماً يحظى بثقة مدربه محمد وهبي الذي يدافع عنه في كل المؤتمرات الصحافية ويُبقيه ضمن التشكيلة الأساسية. وقال وهبي بعد الفوز على هايتي (4 - 2) في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات: «إنه لاعب كبير جداً... لاعب ريال مدريد الإسباني، وسيقدم لنا الكثير. لقد مرر كرتين حاسمتين حتى الآن. أنتظر منه المزيد؛ لأنه أحد أفضل لاعبيّ، وسنمنحه الدعم والثقة اللذين يحتاج إليهما ليكون فعالاً».

ومنذ 11 يونيو (حزيران) الماضي، شهد أداؤه تحولاً غير لافت كثيراً. فقد أصبح أقل فردية وأكثر عملاً في وسط الميدان، وتمكن لاعب ريال مدريد من تقديم 4 تمريرات حاسمة (أفضل أفريقي في تاريخ كأس العالم)، اثنتان منها أمام كندا في ثمن النهائي (3 - 0).

وقال دياز بعد التأهل: «أنا سعيد جداً بكل ما أقدمه؛ بكل ما أفعله لمساعدة زملائي». وأضاف: «الأهم هو ما نحققه بصفتنا فريقاً»، مشيداً بـ«العقلية الرائعة» لـ«أسود الأطلس».

وكحال كثير من زملائه، وُلد إبراهيم دياز خارج المغرب، تحديداً في مدينة ملقة الإسبانية، واختار تمثيل بلد والده عام 2023 فقط بعد أن لعب لمصلحة «لا روخا». وهو لا يندم على قراره. قال: «الأمور تسير بشكل رائع حقاً. أنا سعيد للغاية بما أحققه؛ لأنني أعتقد أن الدعم والمحبة اللذين تلقيتهما من كل المغرب منذ وصولي كانا مذهلين». وأضاف: «أن أعكس ذلك على أرض الملعب، وأن أقدم أفضل ما لديّ، لأمر فريد».

وإذا لم يكن قد وصل بعد إلى أفضل مستوياته، فإن الدولي السابق عبد العزيز بنيج أعرب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن أمله في أن «يستعيد إبراهيم دياز بريقه سريعاً؛ فهو يبرع أكثر في العمل الدفاعي منه في اللمسة الأخيرة، وربما هذا هو العنصر الذي ما زلنا نفتقده». بل إن لاعباً دولياً سابقاً آخر، هو عزيز بودربالة، قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا رفع إبراهيم دياز مستواه قليلاً، فإن المغرب قادر على بلوغ النهائي وربما الفوز باللقب».

وبعد نصف النهائي الذي خسره المغرب أمام فرنسا في «مونديال 2022»، وضع محمد وهبي هذا الهدف نصب عينيه في هذه البطولة. قال بعد مباراة هايتي: «دخل المغرب حقبة جديدة؛ حقبة يجب أن نؤمن فيها بقدرتنا على أن نصبح أبطال العالم». وسيكون ذلك إن تحقق إنجازاً هائلاً لهذا المنتخب الذي تُوّج بطلاً لأفريقيا بقرار إداري طعنت فيه السنغال أمام «محكمة التحكيم الرياضية».

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الرياضة رياضة عربية

حسام حسن يتضامن برسائل قوية مع الشعب الفلسطيني

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ف.ب)
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ف.ب)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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حسام حسن يتضامن برسائل قوية مع الشعب الفلسطيني

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ف.ب)
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر (أ.ف.ب)

تضامن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، برسائل قوية مع محنة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي، موجهاً رسائل قوية إلى العالم قبل المواجهة المرتقبة مع الأرجنتين، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قال حسام حسن في مؤتمر صحافي مساء الاثنين: «إذا كان هناك أي شخص في العالم لا يشعر بالشعب الفلسطيني فهو ليس بني آدم، فمن المفترض أن أي شخص من أي دولة في العالم سواء أوروبياً أو أميركياً أو عربياً أو من أي مكان أن يشعر بما يحدث مع الشعب الفلسطيني».

أضاف المدرب المصري: «عندما يتعرض حيوان للأذى، فإن مؤسسات الرفق بالحيوان تنتفض للدفاع عنه، فما بالكم بالشعب الفلسطيني الذي يعيش في العراء، بينما نعيش نحن في البيوت ونأكل ونلبس ونعيش حياة رائعة».

وشدد: «عار على العالم كله وعار على أصحاب القرار أن يتركوا بني آدمين مثلنا في هذا الحال».

وأشار إلى أن «الشعب الأميركي والأوروبي لا يتحدث ولا يلتفت إلى وفاة 3 أو 4 آلاف مواطن في غزة نتيجة إلقاء صاروخ، بينما عندما يتعرض كلب في الشارع للأذي يطالبون بمحاكمة من أذاه».

وتساءل: «ماذا عمن يقتلون الأبرياء في غزة بالصواريخ كل يوم؟».

وختم حسام حسن رسائله القوية: «الشعب الفلسطيني في غزة يعيش بدون بيوت بدون غطاء بدون مياه أو غذاء، نريد حياة وعدلاً لهم ومثلما يضع فيفا شعارات تطالب بالعدل، يجب أن نطالب لهم بالحياة».

وكان المدير الفني لمنتخب مصر أهدى الفوز على أستراليا في دور الـ32 للشعبين المصري والفلسطيني، مشيداً بمشاهد أهالي غزة وهم يتابعون مباريات مصر في مونديال 2026 وسط ظروف صعبة للغاية.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة مصرية أميركا
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كريم حافظ جاهز للمشاركة في مواجهة مصر أمام الأرجنتين

كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر (رويترز)
كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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كريم حافظ جاهز للمشاركة في مواجهة مصر أمام الأرجنتين

كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر (رويترز)
كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر (رويترز)

أكد كريم حافظ، الظهير الأيسر لمنتخب مصر، جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه الثلاثاء أمام الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026.

وقال حافظ، في تصريحات صحافية على هامش مران المنتخب، الاثنين، قبل مواجهة الأرجنتين، الثلاثاء، إن أي لاعب يتمنى ويحلم بالمشاركة في مثل هذه المواجهات الكبيرة لأنها تمثل تاريخاً لكل لاعب.

وأضاف أن الجهاز الفني أغلق ملف الاحتفال بالفوز على أستراليا سريعاً، وبدأ المنتخب التركيز في مواجهة منتخب الأرجنتين حامل اللقب، وشاهدنا أكثر من مباراة للمنافس وهدفنا هو الفوز والتأهل لدور الثمانية من البطولة.

وكان منتخب مصر قد تأهل لدور الستة عشر بعد تغلبه على نظيره الأسترالي بضربات الترجيح 2-4، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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مصطفى زيكو: سنواجه المنتخب الأرجنتيني وليس ميسي فقط

مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر يتحدث لوسائل الإعلام في أتلانتا (رويترز)
مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر يتحدث لوسائل الإعلام في أتلانتا (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مصطفى زيكو: سنواجه المنتخب الأرجنتيني وليس ميسي فقط

مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر يتحدث لوسائل الإعلام في أتلانتا (رويترز)
مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر يتحدث لوسائل الإعلام في أتلانتا (رويترز)

أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن الدعم المعنوي والجماهيري الذي يحظى به المنتخب هو أكبر حافز لجميع اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال زيكو، في تصريحات صحافية على هامش مران المنتخب، الاثنين، قبل مواجهة الأرجنتين، الثلاثاء، إن لاعبي المنتخب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويسعون لتقديم أفضل مستوى ممكن من أجل مواصلة المشوار في البطولة وتحقيق حلم الجماهير المصرية.

وأضاف أنه يحترم كثيراً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأحد أهم لاعبي الكرة في العالم، مشدداً على أن المنتخب المصري لا يركز على لاعب واحد فقط، ولكن على المنتخب الأرجنتيني ككل.

واختتم زيكو تصريحاته: «مواجهة منتخب الأرجنتين صعبة للغاية، لكننا سندخل اللقاء من أجل الفوز».

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