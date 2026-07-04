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المصريون يحلمون بالمزيد بعد «إنجاز» الصعود لثمن نهائي المونديال

الإشادات تنهال على حسام حسن ولاعبيه

لاعبو منتخب مصر يحتفلون مع الجماهير بالصعود لثمن نهائي المونديال (الاتحاد المصري لكرة القدم)
لاعبو منتخب مصر يحتفلون مع الجماهير بالصعود لثمن نهائي المونديال (الاتحاد المصري لكرة القدم)
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المصريون يحلمون بالمزيد بعد «إنجاز» الصعود لثمن نهائي المونديال

لاعبو منتخب مصر يحتفلون مع الجماهير بالصعود لثمن نهائي المونديال (الاتحاد المصري لكرة القدم)
لاعبو منتخب مصر يحتفلون مع الجماهير بالصعود لثمن نهائي المونديال (الاتحاد المصري لكرة القدم)

في حين انهالت الإشادات على المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، ولاعبيه، بعد نجاحهم في التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026؛ زاد سقف الطموحات في الشارع المصري، الذي لم يكتفِ بالاحتفال بالإنجاز الحالي، بل رفع سقف أحلامه أبعد من ذلك.

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى ثمن نهائي المونديال، بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح 4-2 عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وهو أول انتصار لـ«الفراعنة» في الأدوار الإقصائية عبر تاريخ مشاركاتهم المونديالية.

وأشاد رياضيون ومحللون بالإنجاز المصري، مؤكدين أن حسام حسن نجح في إعادة الروح القتالية للفريق، رغم التحديات والإصابات التي واجهت اللاعبين.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر احتفاء واسعاً من جانب روادها بالجهاز الفني واللاعبين، وتصدر اسم المدير الفني، حسام حسن، قائمة «الترند»، إلى جانب عدد من لاعبيه، في مقدمتهم محمد صلاح وهيثم حسن ومحمد هاني وإمام عاشور.

وتغنّى المغردون بقدرات اللاعب هيثم حسن، في أول ظهور له بالمونديال، وبخبرات قائد «الفراعنة» محمد صلاح، وتسجيله ركلة الجزاء على «طريقة بانينكا». ورغم الانتقادات التي طالت الظهير الأيمن محمد هاني بسبب الهدف العكسي في مرماه، فإن كثيرين أشادوا بالأداء الذي قدمه على مدار المباراة والبطولة.

وعبّر المشجعون عن فخرهم بالمنتخب، مشيدين بقدرة الجهاز الفني على تجاوز الصعاب، والوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في البطولة.

منتخب مصر والجهاز الفني يحتفلون بالفوز (الاتحاد المصري لكرة القدم)

كما أكد كثير من المشجعين أن المنتخب قادر على منافسة الكبار مجدداً، إذا استمر بنفس الأداء التكتيكي الذي ظهر عليه خلال البطولة.

وفي حين أكد قطاع من الجماهير أن مجرد الوصول إلى دور الـ16 هو «حلم تحقق»، عبّر آخرون عن أحلامهم بالمزيد من النجاح والإنجاز بالبطولة، وتخطي الأدوار التالية إلى أبعد نقطة.

ويواجه «الفراعنة» منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل،7 يوليو (تموز) الحالي، في ثمن نهائي المونديال. وهي المباراة التي تترقبها الجماهير من قبل خوض المواجهة أمام أستراليا، واستحوذت على جانب من تعليقاتهم؛ إذ طالبوا بضرورة المحافظة على نفس الروح القتالية أمام ميسي ورفاقه، لضمان الاستمرار في البطولة.

وعدّ الناقد الرياضي مصطفى صابر، أن الإشادات بحق حسام حسن واللاعبين «مستحقة»؛ لأن المنتخب لم يحقق مجرد فوز، بل «حقق إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم لأول مرة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «منتخب مصر أظهر شخصية قوية في مباراة أستراليا، خصوصاً في التعامل مع ركلات الترجيح بعد سنوات كانت تمثل فيها نقطة ضعف واضحة، وأعتقد أن المنتخب أثبت أنه قادر على المواصلة، لكن المنافسة على أدوار أبعد تحتاج إلى استقرار فني، واستمرار على نفس الروح».

الجهاز الفني لمنتخب مصر حظي بإشادة كبيرة عقب الوصول إلى دور الـ16 بالمونديال (الاتحاد المصري لكرة القدم)

ويشير صابر إلى أن مواجهة منتخب الأرجنتين ستكون مختلفة تماماً من الناحية الفنية والذهنية، فـ«لا بد من إيقاف خطورة نجوم الأرجنتين وتقليل المساحات بين الخطوط؛ لأنهم يجيدون استغلال أي خطأ دفاعي، كما يجب عدم استنزاف اللاعبين بدنياً بعد مباراة أستراليا التي امتدت إلى 120 دقيقة، والأهم من كل ذلك هو تغيير العقلية، بحيث يدخل اللاعبون أي مباراة بهدف الفوز مهما كان اسم المنافس، وليس الاكتفاء بتقديم أداء مشرف».

من جانبها، ترى الناقدة الرياضية رانيا عبد الوهاب، أن ما يعيشه المصريون اليوم لا يمكن اختزاله في نتيجة مباراة أو تأهل إلى دور جديد، بل هو استعادة كاملة لحقهم في الحلم، بعد 3 مشاركات سابقة في كأس العالم لم تترك في الذاكرة إنجازات تُروى.

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذا المنتخب يبدو وكأنه حالة يصعب تفسيرها بالأرقام وحدها؛ مجموعة من اللاعبين أعادت شعباً كاملاً إلى الحلم، وربما كانوا هم أنفسهم في أمسّ الحاجة إلى هذا الحلم؛ إذ نشعر أن طموحاتهم داخل الملعب أكبر من طموحات ملايين المصريين الذين يتابعونهم من خلف الشاشات».

وتتابع: «حسام حسن كان أول المؤمنين بهذا المنتخب، آمن بنفسه، وآمن بلاعبيه، واعتمد على الروح الوطنية والالتفاف حول القميص المصري باعتبارهما سلاحين لا يقلان أهمية عن أي خطة فنية أو تفوق تكتيكي، فصنع داخل المعسكر حالة استثنائية، خرج أثرها إلى الشارع المصري، فعاد المنتخب ليصبح حديث البيوت والمقاهي والميادين، وعاد المصريون يترقبون موعد المباراة التالية بالشغف نفسه الذي ظن كثيرون أنه اختفى إلى الأبد».

وحول مواجهة الأرجنتين، تشير الناقدة الرياضية إلى أن هذه المواجهة «لا تحتاج إلى مبالغة في الثقة، ولا إلى قتل حماس الجماهير بدعوات الواقعية المفرطة؛ فالمطلوب فقط هو أن تتحول هذه المشاعر والطموحات إلى طاقة داخل الملعب، ومثابرة حتى اللحظة الأخيرة».

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رينارد يعلن انتهاء «مهمته القصيرة» مع منتخب تونس

الفرنسي هيرفي رينارد (أ.ب)
الفرنسي هيرفي رينارد (أ.ب)
  • تونس: «الشرق الأوسط»
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  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT

رينارد يعلن انتهاء «مهمته القصيرة» مع منتخب تونس

الفرنسي هيرفي رينارد (أ.ب)
الفرنسي هيرفي رينارد (أ.ب)

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، السبت، انتهاء مهمته القصيرة مع منتخب تونس لكرة القدم بعد خروج الفريق من دور المجموعات بكأس العالم في أميركا الشمالية.

وقال رينارد (57 عاماً) على «إنستغرام»: «مغامرتي تنتهي هنا» موجهاً الشكر إلى الاتحاد التونسي للعبة على منحه فرصة قيادة المنتخب في كأس العالم، عادّاً أنَّ تمثيل تونس كان «شرفاً»، وأنَّ التجربة ستظلُّ راسخةً في ذاكرته.

وعبَّر عن ثقته في قدرة المنتخب التونسي على مواصلة التطوُّر، وتحقيق النجاحات وإسعاد جماهيره، متمنياً التوفيق لجميع أفراد الفريق في المرحلة المقبلة.

وفشلت مغامرة تغيير المدرب في منتصف البطولة في إنقاذ مشوار تونس في كأس العالم، إذ لم يتمكَّن الفرنسي المخضرم رينارد من تحقيق ما عجز عنه صبري لموشي، بعدما حسمت الخسارة 1 - 3 أمام هولندا خروج المنتخب التونسي بشكل بائس، دون تحقيق أي فوز.

وكان المنتخب الشمال أفريقي قد وصل إلى المحفل العالمي مفعماً بالتفاؤل، بعدما حافظ على شباكه نظيفة طوال مشوار التصفيات، غير أنَّ حملته في البطولة تحوَّلت سريعاً من خيبة أمل إلى حالة من الفوضى، تاركة وراءها كثيراً من التساؤلات حول مستقبل المنتخب.

واستقبلت شباك تونس 12 هدفاً في دور المجموعات، في ظلِّ نظام البطولة المُوسَّع الذي يضم 48 منتخباً، وهو رقم قياسي سلبي في تاريخ كأس العالم، متجاوزاً الرقم السابق المُسجَّل باسم كوستاريكا (11 هدفاً) في نسخة 2022 حين كانت البطولة تضم 32 فريقاً.

وكشفت الخسارة الثقيلة 1 - 5 أمام السويد في المباراة الافتتاحية عن هشاشة دفاعية واضحة؛ ما أدى إلى إقالة لموشي بعد مباراة واحدة فقط، غير أنَّ التغيير لم ينجح في وقف التدهور.

وتلقَّت تونس بعدها هزيمة قاسية بنتيجة صفر -4 أمام اليابان، قال رينارد إنَّها جعلته يشعر «بالخجل»، قبل أن تختتم مشوارها بخسارة أمام هولندا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، لتودِّع البطولة بـ3 هزائم.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم تونس
الرياضة رياضة عربية

إصابة مقلقة لإسماعيل الصيباري مهاجم المغرب خلال مواجهة كندا

إسماعيل الصيباري مهاجم المغرب سقط مصاباً أمام كندا (أ.ب)
إسماعيل الصيباري مهاجم المغرب سقط مصاباً أمام كندا (أ.ب)
  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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إصابة مقلقة لإسماعيل الصيباري مهاجم المغرب خلال مواجهة كندا

إسماعيل الصيباري مهاجم المغرب سقط مصاباً أمام كندا (أ.ب)
إسماعيل الصيباري مهاجم المغرب سقط مصاباً أمام كندا (أ.ب)

تعرض إسماعيل الصيباري مهاجم منتخب المغرب لإصابة مقلقة أجبرته على عدم استكمال مباراة كندا، السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

شكا صيباري من آلام عضلية، ليضطر محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب لاستبداله بعد مرور 22 دقيقة فقط، ليشارك مكانه سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي.

وتبقى إصابة إسماعيل الصيباري ضربة قوية لمنتخب المغرب، خصوصاً أنه هداف الفريق في البطولة بتسجيله 3 أهداف في مرمى البرازيل واسكوتلندا وهايتي في دور المجموعات.

كما أحرز إسماعيل الصيباري ركلة الترجيح الحاسمة التي صعدت بالمغرب على حساب هولندا في دور الـ32 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وبعد تألقه اللافت انتقل المهاجم المغربي الدولي خلال منافسات مونديال 2026 من آيندهوفن الهولندي إلى بايرن ميونيخ الألماني بعد ساعات قليلة من إقصاء الطواحين الهولندية.

ويلتقي الفائز من المغرب رابع مونديال 2022 وكندا مع الفائز من مواجهة باراغواي ضد فرنسا وصيف النسخة الماضية.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم أخبار المغرب أميركا
الرياضة رياضة عربية

مشادة بين شرطي أميركي وإبراهيم حسن تثير غضب جمهور «الفراعنة»

صورة من الفيديو (إكس)
صورة من الفيديو (إكس)
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مشادة بين شرطي أميركي وإبراهيم حسن تثير غضب جمهور «الفراعنة»

صورة من الفيديو (إكس)
صورة من الفيديو (إكس)

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمشادة وقعت بين شرطي أميركي ومدير المنتخب الوطني إبراهيم حسن، جدلاً واسعاً على «السوشيال ميديا»، وعبَّر جمهور «الفراعنة» عن غضبهم من هذه المشادة التي، كما بدت من الفيديو، في فندق استضافة المنتخب المصري، أثناء توجه إبراهيم حسن لتلبية طلب طفل الحصول على توقيعه أو التقاط صورة معه بعد التصوير مع لاعب المنتخب محمود أحمد إبراهيم «تريزيغيه».

وكان هذا المشهد قبل ساعات من المباراة التي أقيمت بين منتخبي مصر وأستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وهي المباراة التي فاز فيها منتخب مصر على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 لمواصلة المشوار في البطولة.

وتصدر الفيديو الخاص بالمشادة بين الشرطي الأميركي وإبراهيم حسن «الترند» على منصة «إكس» في مصر، الجمعة، مع تعليقات غاضبة تؤكد دعمها الكامل للكابتن إبراهيم حسن، فيما نشرت مواقع وصفحات حقيقة الواقعة التي تمثلت في طلب الشرطي الأميركي المسؤول عن تأمين فندق الإقامة بمدينة دالاس الأميركية، من إبراهيم حسن الابتعاد عن مدخل الفندق الذي يشهد زحاماً، ورد عليه إبراهيم حسن وطالبه بألا يدفعه، وتدخل عدد من أفراد الجهاز الفني لتهدئة الموقف.

وقال الناقد الرياضي المصري، محمد البرمي: «تابعت الفيديوهات التي ظهر فيها الكابتن إبراهيم حسن مع الشرطي الأميركي الذي، في رأيي، بالغ في الإجراءات الأمنية، خصوصاً أن الطرف الآخر كان طفلاً يحاول التصوير مع إبراهيم حسن، قبل أن يتعامل الشرطي معه بعنف، ما استدعى إبراهيم حسن للتدخل ليتطور الأمر إلى اشتباك»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «حسب البعثة المصرية، الشرطي اعتذر لإبراهيم حسن وانتهى الموقف، كما التقت البعثة بالطفل وأسرته، وهو موقف يحدث في ظل الضغوط الجماهيرية الكبيرة سواء على البعثة المصرية أو الشرطة الأميركية والأمور التنظيمية».

وتابع البرمي: «ما أحزنني هو تعليقات بعض الجماهير المصرية التي هاجمت إبراهيم حسن رغم أن موقفه يجب الإشادة به، فقد دافع عن طفل مصري أراد التقاط الصور مع المنتخب، فلا أفهم ما الذي يغضب بعض جماهير مصر في دفاع مدير المنتخب عن مشجع مصري طفل»، لافتاً إلى وجود ما يمكن اعتباره «حالة من التعصب والاستقطاب محزنة في الشارع المصري»، على حد تعبيره.

وعدّ الناقد الرياضي المصري، سعد صديق، ما قام به الشرطي بأنه «تصرف غير مسؤول ويجب أن تكون هناك وقفة رادعة ضده حتى لا تتكرر هذه المواقف».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كان رد فعل إبراهيم حسن قوياً وحاسماً، ورفضه القوي لتعنيف الطفل المصري من جانب رجل الشرطة الأميركي»، متمنياً الفوز لمنتخب مصر والتوفيق في البطولة.

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