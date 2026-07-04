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رئيس الوزراء المصري يهنئ منتخب بلاده بتأهله إلى دور الـ 16 بكأس العالم

محمد صلاح يسدد خلال ركلات الترجيح في مباراة دور الـ32 لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين أستراليا ومصر (د.ب.أ)
محمد صلاح يسدد خلال ركلات الترجيح في مباراة دور الـ32 لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين أستراليا ومصر (د.ب.أ)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT

رئيس الوزراء المصري يهنئ منتخب بلاده بتأهله إلى دور الـ 16 بكأس العالم

محمد صلاح يسدد خلال ركلات الترجيح في مباراة دور الـ32 لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين أستراليا ومصر (د.ب.أ)
محمد صلاح يسدد خلال ركلات الترجيح في مباراة دور الـ32 لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين أستراليا ومصر (د.ب.أ)

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على تهنئة منتخب بلاده بعد التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك.

وقال مصطفي مدبولي في بيان عبر المركز الإعلامي، صباح اليوم السبت، إن منتخب مصر حقق فوزاً مستحقاً على أستراليا.

وأضاف أن لاعبي المنتخب المصري بذلوا جهداً استثنائياً، وقدموا أداء مشرفاً اتسم بالإصرار، والعزيمة، والالتزام، وهو ما توج بهذا الفوز الغالي الذي أسعد الجماهير المصرية، وأكد قدرة أبناء مصر على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.

وأعرب مدبولي عن خالص أمنياته للمنتخب المصري بمزيد من النجاح في مباراته المقبلة، وتحقيق نتائج إيجابية تواصل إسعاد الشعب المصري، وتمثل الرياضة المصرية خير تمثيل على الساحة الدولية.

وكان منتخب مصر تأهل لدور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على أستراليا بركلات الترجيح التي احتكم إليها المنتخبان بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي، والإضافي.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع الفائز من منتخب الأرجنتين (بطل العالم) والرأس الأخضر، التي تقام في وقت لاحق من مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32.

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«جيل» غيّر وجه الكرة المصرية في كأس العالم

«جيل» غيّر وجه الكرة المصرية في كأس العالم (أ.ب)
«جيل» غيّر وجه الكرة المصرية في كأس العالم (أ.ب)
  • أرلينغتون تكساس : «الشرق الأوسط»
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  • أرلينغتون تكساس : «الشرق الأوسط»
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«جيل» غيّر وجه الكرة المصرية في كأس العالم

«جيل» غيّر وجه الكرة المصرية في كأس العالم (أ.ب)
«جيل» غيّر وجه الكرة المصرية في كأس العالم (أ.ب)

رغم هيمنة مصر على كرة القدم الأفريقية، فإن سجلها في كأس العالم ظل مخيباً للآمال، لذلك سيُعد فوزها على أستراليا يوم الجمعة، وبلوغها دور 16 من بين أبرز اللحظات في تاريخها الكروي. فرضت مصر سيطرتها على مجريات المباراة، وصنعت فرصاً أكثر من منافستها، لكنها عجزت عن حسم المواجهة خلال 120 دقيقة انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن تحسم التأهل لصالحها بالفوز 4-2 بركلات الترجيح. ويُعد هذا أول انتصار لمصر ‌في مباراة ‌خروج مغلوب ضمن كأس العالم، في تناقض لافت مع ​سجلها ‌الحافل ⁠بسبعة ​ألقاب في ⁠كأس الأمم الأفريقية، ومكانتها التاريخية كإحدى القوى الرائدة في كرة القدم الأفريقية. وكانت مصر أول منتخب أفريقي يشارك في كأس العالم عام 1934، قبل أن يصبح المغرب ثاني ممثل للقارة في نسخة 1970. ومع ذلك، لم تتأهل مصر إلى النهائيات سوى ثلاث مرات منذ ذلك الحين، ولم تحقق أي فوز في البطولة حتى تغلبت على نيوزيلندا 3-1 في فانكوفر قبل أسبوعين. وبات المنتخب المصري الآن ⁠في دور الـ16، فيما وصفه محمد صلاح بأنه لحظة فارقة ‌للبلاد، وقال: «أنا سعيد لأننا كتبنا التاريخ اليوم». وألقت ‌رهبة الخسارة بظلالها على أداء الفريقين يوم ​الجمعة، ما دفع كلاً من مصر ‌وأستراليا إلى اتباع نهج حذر، رغم الفرص التهديفية التي سنحت للطرفين.

اعتماد ‌مفرط على الدفاع

اعتمدت مصر مجدداً بصورة كبيرة على التنظيم الدفاعي، وهو توجه يتناقض مع المسيرة الهجومية الحافلة للمدرب حسام حسن، الذي لا تزال أرقامه القياسية في تسجيل الأهداف قائمة حتى اليوم. ويمثل كل من محمد صلاح وعمر مرموش سلاحاً فعالاً في الهجمات ‌المرتدة السريعة، لكن المنتخب المصري، طوال هذه البطولة ولا سيما أمام أستراليا، ترك في كثير من الأحيان أعداداً كبيرة ⁠من اللاعبين في الخطوط ⁠الخلفية، رغم إمكانية الدفع بمزيد من العناصر لمساندة الهجوم. ومن المفارقات أنه، وفي محاولة لتقليل المخاطر إلى أدنى حد، سجل الظهير محمد هاني هدفاً عكسياً للمرة الثانية في البطولة، في مشهد أبرز مجدداً هشاشة الفريق في التعامل مع الكرات الثابتة. وكان صلاح يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية قبل المباراة، ورغم إكماله 120 دقيقة كاملة، بدا متردداً في الانطلاق في بعض اللقطات، على ما يبدو خشية تفاقم الإصابة. لكن إذا أرادت مصر مواصلة رحلتها نحو كتابة فصل جديد في تاريخها الكروي، فسيكون من الضروري أن يكون قائدها وهدافها الأول في كامل جاهزيته البدنية. وبعد أن ضمنت مصر مكانها في دور الـ​16 لكأس العالم للمرة الأولى، ​فإن ما سيحدث بعد ذلك لن ينتقص من الإنجاز الذي حققه هذا الجيل، والذي سيبقى حاضراً في الذاكرة بوصفه المنتخب الذي فتح آفاقاً جديدة لكرة القدم المصرية.

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محمد صلاح كرة القدم رياضة كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عربية

خالد الدرندلي: لا نخشى مواجهة أحد وطموحنا بلا حدود

إمام عاشور يحتفل مع زملائه بعد تسجيل الهدف الأول لفريقه خلال مباراة دور الـ32 لكأس العالم 2026 بين أستراليا ومصر (د.ب.أ)
إمام عاشور يحتفل مع زملائه بعد تسجيل الهدف الأول لفريقه خلال مباراة دور الـ32 لكأس العالم 2026 بين أستراليا ومصر (د.ب.أ)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

خالد الدرندلي: لا نخشى مواجهة أحد وطموحنا بلا حدود

إمام عاشور يحتفل مع زملائه بعد تسجيل الهدف الأول لفريقه خلال مباراة دور الـ32 لكأس العالم 2026 بين أستراليا ومصر (د.ب.أ)
إمام عاشور يحتفل مع زملائه بعد تسجيل الهدف الأول لفريقه خلال مباراة دور الـ32 لكأس العالم 2026 بين أستراليا ومصر (د.ب.أ)

أكد خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، أن الفراعنة حققوا إنجازاً مستحقاً بعد الفوز على أستراليا، والتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك.

وقال الدرندلي في تصريحات إعلامية عقب المباراة الجمعة إن الجماهير المصرية ساندت الفريق بقوة، مشيراً إلى أن الهدف هو ترسيخ مكانة مصر بين كبار منتخبات العالم.

وأضاف: «الحمد لله على هذا الإنجاز، واللاعبون يستحقون كل التقدير، لأنهم كانوا رجالاً على قدر المسؤولية، والجماهير المصرية كانت حاضرة بقوة في المدرجات بنسبة تقارب 70 في المائة».

وأوضح الدرندلي، الذي يشعل منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: «دالاس أصبحت مثل شوارع مصر من كثرة الجماهير العربية والمصرية الموجودة لدعم المنتخب».

وشدد الدرندلي على أن طموحات المنتخب المصري لا تتوقف عند هذا الحد، وقال: «هدفنا أن تصبح مصر ضمن المنتخبات الكبيرة في العالم خلال الفترة المقبلة».

وعن احتمالية مواجهة الأرجنتين في دور الـ16، قال الدرندلي: «منتخب مصر تخلص من رهبة مواجهة الكبار، بعدما لعب أمام منتخبات قوية، سواء خلال فترة الإعداد، أو في كأس العالم».

واختتم الدرندلي تصريحاته مطمئناً الجماهير على حالة كريم حافظ، قائلاً: «إصابة كريم حافظ بسيطة، واللاعب بخير، وحالته مطمئنة».

وكان منتخب مصر تأهل لدور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على أستراليا بركلات الترجيح التي احتكم إليها المنتخبان بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي، والإضافي. ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع الفائز من منتخب الأرجنتين (بطل العالم) والرأس الأخضر، في المباراة التي تقام في وقت لاحق من مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32.

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كأس العالم كرة القدم رياضة أميركا
الرياضة رياضة عربية

محمد صلاح: مصر حققت التاريخ ونحترم جميع المنافسين

محمد صلاح (إ.ب.أ)
محمد صلاح (إ.ب.أ)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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محمد صلاح: مصر حققت التاريخ ونحترم جميع المنافسين

محمد صلاح (إ.ب.أ)
محمد صلاح (إ.ب.أ)

أبدى محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، سعادته الشديدة بالتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك.

وقال صلاح في تصريحات إعلامية إنه فخور بالتأهل لدور الـ16 بالبطولة بعد الفوز على أستراليا بضربات الجزاء.

وأضاف: «سددت ضربة الجزاء بهذا الشكل لكي أمنح زملائي الثقة في تلك الفترة».

وأوضح: «لا أعلم آخر مشاركة لي في كأس العالم، والآن يجب أن نتحدث عن التاريخ الذي يتحقق».

وشدد صلاح أنه يحترم جميع المنتخبات، ولا يستطيع الحديث عن مواجهة ميسي ومنتخب الأرجنتين، لأن هناك مباراة لهم مع منتخب كاب فيردي، ستقام في وقت لاحق ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

وكان منتخب مصر تأهل لدور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على أستراليا بركلات الترجيح التي احتكم إليها المنتخبان بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي، والإضافي.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع الفائز من منتخب الأرجنتين (بطل العالم) والرأس الأخضر، التي تقام في وقت لاحق من مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32.

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كرة القدم رياضة كأس العالم محمد صلاح أميركا