رئيس الوزراء المصري يهنئ منتخب بلاده بتأهله إلى دور الـ 16 بكأس العالم

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على تهنئة منتخب بلاده بعد التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك.

وقال مصطفي مدبولي في بيان عبر المركز الإعلامي، صباح اليوم السبت، إن منتخب مصر حقق فوزاً مستحقاً على أستراليا.

وأضاف أن لاعبي المنتخب المصري بذلوا جهداً استثنائياً، وقدموا أداء مشرفاً اتسم بالإصرار، والعزيمة، والالتزام، وهو ما توج بهذا الفوز الغالي الذي أسعد الجماهير المصرية، وأكد قدرة أبناء مصر على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.

وأعرب مدبولي عن خالص أمنياته للمنتخب المصري بمزيد من النجاح في مباراته المقبلة، وتحقيق نتائج إيجابية تواصل إسعاد الشعب المصري، وتمثل الرياضة المصرية خير تمثيل على الساحة الدولية.

وكان منتخب مصر تأهل لدور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على أستراليا بركلات الترجيح التي احتكم إليها المنتخبان بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي، والإضافي.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع الفائز من منتخب الأرجنتين (بطل العالم) والرأس الأخضر، التي تقام في وقت لاحق من مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32.