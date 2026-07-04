خالد الدرندلي: لا نخشى مواجهة أحد وطموحنا بلا حدود

أكد خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، أن الفراعنة حققوا إنجازاً مستحقاً بعد الفوز على أستراليا، والتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك.

وقال الدرندلي في تصريحات إعلامية عقب المباراة الجمعة إن الجماهير المصرية ساندت الفريق بقوة، مشيراً إلى أن الهدف هو ترسيخ مكانة مصر بين كبار منتخبات العالم.

وأضاف: «الحمد لله على هذا الإنجاز، واللاعبون يستحقون كل التقدير، لأنهم كانوا رجالاً على قدر المسؤولية، والجماهير المصرية كانت حاضرة بقوة في المدرجات بنسبة تقارب 70 في المائة».

وأوضح الدرندلي، الذي يشعل منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: «دالاس أصبحت مثل شوارع مصر من كثرة الجماهير العربية والمصرية الموجودة لدعم المنتخب».

وشدد الدرندلي على أن طموحات المنتخب المصري لا تتوقف عند هذا الحد، وقال: «هدفنا أن تصبح مصر ضمن المنتخبات الكبيرة في العالم خلال الفترة المقبلة».

وعن احتمالية مواجهة الأرجنتين في دور الـ16، قال الدرندلي: «منتخب مصر تخلص من رهبة مواجهة الكبار، بعدما لعب أمام منتخبات قوية، سواء خلال فترة الإعداد، أو في كأس العالم».

واختتم الدرندلي تصريحاته مطمئناً الجماهير على حالة كريم حافظ، قائلاً: «إصابة كريم حافظ بسيطة، واللاعب بخير، وحالته مطمئنة».

وكان منتخب مصر تأهل لدور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على أستراليا بركلات الترجيح التي احتكم إليها المنتخبان بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي، والإضافي. ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع الفائز من منتخب الأرجنتين (بطل العالم) والرأس الأخضر، في المباراة التي تقام في وقت لاحق من مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32.