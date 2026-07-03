عاشور: سنقاتل لإسعاد جماهير مصر

أكد إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر، أنه سعيد وفخور بالدعم الجماهيري الذي يلقاه منتخب (الفراعنة) في كل مكان، خلال مشاركته ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره الأسترالي، مساء الجمعة، في دور الـ32 للمونديال.

وقال عاشور في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش المران الأخير لمنتخب مصر، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، إنه سعيد بالدعم الجماهيري الكبير للمنتخب في المونديال، والذي يعدّ أهم أسلحة المنتخب في البطولة، وأكبر دافع لتحقيق الفوز في كل مباراة.

وأضاف إمام أنه يكنّ كل الاحترام لمنتخب أستراليا القوي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن منتخب مصر يخوض اللقاء بهدف واحد؛ الفوز وانتزاع بطاقة دور الـ16.

وشدد إمام عاشور على أن لاعبي منتخب مصر شاهدوا مباريات أستراليا في البطولة، موضحاً أنهم يمتلكون لاعبين مميزين للغاية، ومشيراً إلى أن كل المنتخبات قوية وجميع المباريات صعبة، ولا يوجد منافس أقل صعوبة من الآخر، ومنتخب مصر جاهز للمباراة، وسيقاتل لإسعاد جماهيره.

وكان منتخب مصر تأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في كأس العالم، عقب وجوده في المركز الثاني بترتيب المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل 1 - 1 مع بلجيكا، قبل أن يحقق انتصاراً تاريخياً 3 - 1 على نيوزيلندا، ثم اختتم لقاءاته في الدور الأول بتعادل مثير 1 - 1 مع إيران.

يشار إلى أن الفائز من مباراة مصر وأستراليا سوف يلتقي في دور الـ16 مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر (كاب فيردي).