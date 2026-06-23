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وفاة مشجع وإصابة 8 آخرين إثر تدافع في محيط المدرج الروماني وسط عمّان

وفاة مشجع وإصابة 8 آخرين إثر تدافع في محيط المدرج الروماني وسط عمّان (أ.ف.ب)
وفاة مشجع وإصابة 8 آخرين إثر تدافع في محيط المدرج الروماني وسط عمّان (أ.ف.ب)
  • عمان: «الشرق الأوسط»
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  • عمان: «الشرق الأوسط»
TT

وفاة مشجع وإصابة 8 آخرين إثر تدافع في محيط المدرج الروماني وسط عمّان

وفاة مشجع وإصابة 8 آخرين إثر تدافع في محيط المدرج الروماني وسط عمّان (أ.ف.ب)
وفاة مشجع وإصابة 8 آخرين إثر تدافع في محيط المدرج الروماني وسط عمّان (أ.ف.ب)

توفي مشجع أردني، وأصيب ثمانية آخرون الثلاثاء جراء تدافع في المدرج الروماني وسط عمّان، حيث حضر آلاف الأشخاص لمتابعة مباراة منتخب بلادهم في كأس العالم لكرة القدم أمام الجزائر، وفق ما أفاد مصدر أمني أردني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان إنّه «تم إسعاف تسعة أشخاص إلى المستشفى فجر اليوم الثلاثاء إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية» المجاورة للمدرج الروماني، حيث نُصبت شاشات عملاقة لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف أن «أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة، وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج، وحالاتهم حسنة، ومتوسطة». وأشار مصدر طبي إلى أن المشجع المتوفى في العشرينات من العمر.

وقد تجمهر آلاف الأردنيين فجر الثلاثاء لمتابعة ثاني مباريات منتخبهم في كأس العالم 2026 من على المدرج الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، ويتسع لنحو ستة آلاف شخص، حيث وُضعت شاشات عملاقة لنقل المباراة التي انتهت بخسارة الأردن أمام الجزائر بنتيجة 2-1. وقدر مصدر وزاري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» «عدد الحاضرين بأكثر من 15 ألف شخص».

ويُعد المدرج الروماني أحد أبرز معالم عمّان التاريخية، إذ يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثاني الميلادي، وتحديداً بين عامي 138 و161 ميلادية خلال عهد الإمبراطور الروماني أنطونيوس بيوس، وكان يُستخدم للعروض المسرحية، والغنائية. ويتميز هذا المدرج بنظام صوتي فريد مكّنه من الحفاظ على جودة الأداء، كما يتسع لنحو ستة آلاف متفرج، ما يجعله من أكبر المسارح في الأردن حتى اليوم.

قلبت الجزائر تأخرها أمام الأردن في الشوط الثاني وهزمته 2-1 لتقصيه من دور المجموعات، في سانتا كلارا في سان فرنسيسكو، ضمن الجولة الثانية من مونديال 2026 في كرة القدم. وانطلقت المباراة عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت الأردن (03.00 ت غ)، فيما قررت الحكومة بدء الدوام الرسمي في الوزارات والدوائر الحكومية عند الساعة العاشرة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة اللقاء.

وخسر الأردن مباراته الأولى الأربعاء الماضي أمام النمسا 1-3 على ملعب ليفايس في سان فرنسيسكو ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تصدرتها الأرجنتين حاملة اللقب بعد الجولة الثانية من دور المجموعات.

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شخصية المحاربين تظهر في الوقت المناسب وتنعش الحلم الجزائري

شخصية المحاربين تظهر في الوقت المناسب وتنعش الحلم الجزائري (أ.ب)
شخصية المحاربين تظهر في الوقت المناسب وتنعش الحلم الجزائري (أ.ب)
  • كاليفورنيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • كاليفورنيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

شخصية المحاربين تظهر في الوقت المناسب وتنعش الحلم الجزائري

شخصية المحاربين تظهر في الوقت المناسب وتنعش الحلم الجزائري (أ.ب)
شخصية المحاربين تظهر في الوقت المناسب وتنعش الحلم الجزائري (أ.ب)

بعد تجرع مرارة ثلاثية ليونيل ميسي في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين، تعيّن على الجزائر الانتظار لنحو ​أسبوع لإظهار مواهبها عبر انتفاضة رائعة أمام الأردن.

وكان فريق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش قد خسر بنتيجة (3-صفر) أمام حاملي اللقب بعد تفوق تام للأرجنتين، لكنه أظهر إصراراً وعزيمة ليتغلب على الأردن المنتشي بمشاركته الأولى على الإطلاق في كأس العالم.

وفي مواجهة عربية خالصة، مزجت الجزائر، التي أشركت 14 لاعباً يمثّلون أندية في سبع دول أوروبية، بين التمرير المتقن واللمسات الماهرة والانطلاقات ‌الجريئة، في ‌مسعى دؤوب لإعادة مشوارها في كأس العالم ​إلى ‌المسار ⁠الصحيح.

وجاء ​قرار بيتكوفيتش ⁠بالدفع بالقائد رياض محرز أساسياً حاسماً في الفوز (2-1)؛ إذ اتسم أداء مهاجم مانشستر سيتي السابق بالنشاط والخطورة، وكان ركيزة أساسية في انتفاضة فريقه، وصنع بركلة ركنية هدف التعادل الذي سجله نذير بن بوعلي بضربة رأس.

واستمر إتقان فريق المدرب بيتكوفيتش في تنفيذ الركلات الركنية، وسجل أمين جويري هدف الفوز في ⁠الدقيقة 82، بعدما استغل فشل دفاع الأردن في ‌إبعاد كرة مرتدة. واحتُسب الهدف ‌بعد مراجعة تقنية الفيديو لتنطلق الأفراح في ​الملعب والمدرجات، وتتأكد مغادرة ‌الأردن المبكرة لمنافسات كأس العالم.

وقال جويري: «أعتقد أننا قدمنا مباراة أفضل ‌من تلك التي لعبناها أمام الأرجنتين، وبشكل عام لعبنا بصورة جيدة. صحيح أننا استقبلنا ذلك الهدف، لكننا أظهرنا قوة ذهنية مكنتنا من العودة في النتيجة، وأعتقد أننا نواصل التطور والتحسن. هذا الفوز، الذي تحقق ‌بفضل الشخصية القوية والإصرار، سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة للغاية».

واستحوذت الجزائر على الكرة في أغلب فترات ⁠اللقاء، وسددت ⁠16 كرة على المرمى في محاولاتها لفك شفرة الدفاع الأردني المتكتل والمنظم.

ومع فرض الرقابة عليهما في الجناحين، ظهرت الفاعلية الهجومية من العمق عبر التنسيق والربط بين جويري لاعب مرسيليا وإبراهيم مازة لاعب باير ليفركوزن، في حين أرسل هشام بوداوي تمريرتين متقنتين من عمق ملعبه في اتجاه محرز.

وتأمل الجزائر، التي كان آخر ظهور لها في كأس العالم عام 2014، أن تسهل البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقاً من مهمة وصولها إلى أدوار خروج المغلوب، وتمنحها الفرصة لكتابة تاريخ جديد ​يتجاوز فوزها الشهير والمفاجئ على ​ألمانيا الغربية عام 1982.

وتواجه الجزائر منتخب النمسا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة العاشرة يوم السبت المقبل.

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مدرب الأردن فخور باللاعبين رغم الخروج المبكر من كأس العالم

جمال سلامي (أ.ب)
جمال سلامي (أ.ب)
  • كاليفورنيا: «الشرق الأوسط»
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  • كاليفورنيا: «الشرق الأوسط»
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مدرب الأردن فخور باللاعبين رغم الخروج المبكر من كأس العالم

جمال سلامي (أ.ب)
جمال سلامي (أ.ب)

قال مدرب الأردن جمال سلامي إن قلة خبرة لاعبيه ​ربما كلفتهم الخسارة 2-1 أمام الجزائر اليوم الثلاثاء، لكنه عبر عن فخره بمشوارهم في كأس العالم لكرة القدم رغم الخروج المبكر. وودع الأردن منافسات أول بطولة كأس عالم يشارك فيها بعد تعرضه ‌لخسارتين متتاليتين في ‌المجموعة العاشرة، ​حيث ‌خسر ⁠مباراته الافتتاحية ​بنتيجة 3-1 ⁠أمام النمسا. وأضاف سلامي: «أجرى الفريق الجزائري بعض التبديلات التي ربما صنعت الفارق. كان لديهم لاعب هجومي طويل القامة للغاية، أعتقد أن قلة خبرتنا سمحت لهم بالتسجيل من ⁠ركلتين ركنيتين في وقت كنا ‌ننتظر فيه إجراء ‌تبديلاتنا بالتزامن مع استراحة ​الترطيب». وتابع: «بشكل ‌عام، قدمنا مباراة رائعة، ويجب ‌أن نكون فخورين بأدائنا. إنها تجربتنا الأولى على الإطلاق في كأس العالم، وقد كنا أفضل مقارنة بالمباراة الأولى». واستطرد: «الآن تمثل ‌مواجهة الأرجنتين فرصة بالنسبة لنا. إنها فرصة لتقديم أداء جيد، وترك ⁠بصمة ⁠رائعة تليق بكرة القدم الأردنية». وقال سلامي، وهو مغربي الجنسية، إن ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني زار غرفة تبديل ملابس اللاعبين بعد المباراة، وقدم لهم التهنئة. «عندما تخسر، يكون هناك دائماً شعور سلبي، ولا تكون في أفضل حالة ذهنية كما ​أظهر اللاعبون، ​لكن كلماته كانت بمثابة بلسم لرفع معنوياتهم».

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كأس العالم كرة القدم رياضة أميركا
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مدرب الجزائر: الفوز على الأردن يعزز الثقة قبل مواجهة النمسا الحاسمة

فلاديمير بيتكوفيتش (أ.ف.ب)
فلاديمير بيتكوفيتش (أ.ف.ب)
  • كاليفورنيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كاليفورنيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب الجزائر: الفوز على الأردن يعزز الثقة قبل مواجهة النمسا الحاسمة

فلاديمير بيتكوفيتش (أ.ف.ب)
فلاديمير بيتكوفيتش (أ.ف.ب)

قال مدرب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، إن ​فوز فريقه 2 - 1 على الأردن في كأس العالم لكرة القدم، الثلاثاء، منحهم الثقة قبل مباراتهم الأخيرة في المجموعة الـ10 أمام النمسا.

وتعافت الجزائر من خسارتها 3 - 0 أمام ‌الأرجنتين، لتقلب تأخرها أمام ‌الأردن عبر هدفين ​في ‌الشوط ⁠الثاني؛ ​ما أدى ⁠إلى إقصاء منافسها.

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أعتقد أننا قدمنا في المجمل أداء جيداً في المباراتين. كنا نستحق الفوز بهذه المباراة، وهو بالتأكيد ⁠يمنحنا كثيراً من الثقة ‌والإيمان ‌قبل مباراتنا المقبلة». وأضاف أن ​فريقه دفع ‌ثمن هفوة دفاعية عندما ‌افتتح الأردني نزار الرشدان التسجيل في الشوط الأول. وتابع أن الأردن فريق قوي ومقاتل، وأنه استحق مكانه في ‌كأس العالم.

وتتساوى الجزائر برصيد 3 نقاط مع النمسا، ⁠متأخرة ⁠بفارق 3 نقاط عن الأرجنتين حاملة اللقب التي تأهلت بالفعل إلى دور الـ32. وتابع: «ما كان يهمنا هو الفوز بهذه المباراة، والبقاء في دائرة المنافسة، والتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، وأن يكون مصيرنا في النهاية بأيدينا»، مضيفاً: «لم يحدَّد أي ​شيء بعد، ​لكننا في وضع جيد».

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