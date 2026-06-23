قال مدرب الأردن جمال سلامي إن قلة خبرة لاعبيه ربما كلفتهم الخسارة 2-1 أمام الجزائر اليوم الثلاثاء، لكنه عبر عن فخره بمشوارهم في كأس العالم لكرة القدم رغم الخروج المبكر. وودع الأردن منافسات أول بطولة كأس عالم يشارك فيها بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين في المجموعة العاشرة، حيث خسر مباراته الافتتاحية بنتيجة 3-1 أمام النمسا. وأضاف سلامي: «أجرى الفريق الجزائري بعض التبديلات التي ربما صنعت الفارق. كان لديهم لاعب هجومي طويل القامة للغاية، أعتقد أن قلة خبرتنا سمحت لهم بالتسجيل من ركلتين ركنيتين في وقت كنا ننتظر فيه إجراء تبديلاتنا بالتزامن مع استراحة الترطيب». وتابع: «بشكل عام، قدمنا مباراة رائعة، ويجب أن نكون فخورين بأدائنا. إنها تجربتنا الأولى على الإطلاق في كأس العالم، وقد كنا أفضل مقارنة بالمباراة الأولى». واستطرد: «الآن تمثل مواجهة الأرجنتين فرصة بالنسبة لنا. إنها فرصة لتقديم أداء جيد، وترك بصمة رائعة تليق بكرة القدم الأردنية». وقال سلامي، وهو مغربي الجنسية، إن ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني زار غرفة تبديل ملابس اللاعبين بعد المباراة، وقدم لهم التهنئة. «عندما تخسر، يكون هناك دائماً شعور سلبي، ولا تكون في أفضل حالة ذهنية كما أظهر اللاعبون، لكن كلماته كانت بمثابة بلسم لرفع معنوياتهم».
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11:38 دقيقه
مدرب الأردن فخور باللاعبين رغم الخروج المبكر من كأس العالم https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5287511-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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