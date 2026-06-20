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«مونديال 2026»: وهبي يدافع عن حكيمي بعد «صيحات الاستهجان»

المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
  • فوكسبورو : «الشرق الأوسط»
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  • فوكسبورو : «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: وهبي يدافع عن حكيمي بعد «صيحات الاستهجان»

المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

دافع محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم عن لاعبه أشرف حكيمي، قائد الفريق، بعدما تعرض لصيحات استهجان وصفير من الجماهير خلال فوز المنتخب المغربي على اسكوتلندا 1-صفر، مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينيتش).

وأقيمت المباراة بعد ساعات قليلة من إعلان محكمة فرنسية أن مدافع باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، ستتم إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.

وتعرض حكيمي للصفير والاستهجان من جانب جزء من الجماهير عند الإعلان عن التشكيلة الأساسية للمغرب، كما تكرر الأمر في كل مرة كان يلمس فيها الكرة.

وقال وهبي: «لم نتحدث عن ذلك، وليس علينا أن نفعل ذلك. نحن ندعمه. نتمنى أن يظهر خلال بطولة كأس العالم الحالية أنه أفضل ظهير أيمن في العالم».

ورفض زملاء حكيمي في المنتخب التعليق على القضية، بينما فضل وهبي التركيز على الجانب الرياضي.

وأضاف: «كان حكيمي قوياً للغاية. نحن في حالة هدوء تام، وهو أيضاً هادئ ويقدم أداء جيداً».

وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أعلنت الجمعة أن حكيمي سيخضع للمحاكمة بتهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً في منزله عام 2023.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن حكيمي تقدم باستئناف ضد قرار سابق صادر عن قاضي التحقيق.

ونفى حكيمي الاتهامات الموجهة إليه، وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب قرار المحكمة: «أخيراً، سأتمكن من التحدث».

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«مونديال 2026»: عمر مرموش.. لاعب لا غنى عنه مع «الفراعنة»

المصري عمر مرموش نجم مان سيتي (أ.ف.ب)
المصري عمر مرموش نجم مان سيتي (أ.ف.ب)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: عمر مرموش.. لاعب لا غنى عنه مع «الفراعنة»

المصري عمر مرموش نجم مان سيتي (أ.ف.ب)
المصري عمر مرموش نجم مان سيتي (أ.ف.ب)

بينما يجلس على مقاعد البدلاء في مانشستر سيتي الإنجليزي، يتمتع عمر مرموش بمكانة مختلفة تماماً في المنتخب المصري، حيث أصبح لاعباً لا غنى عنه إلى جانب محمد صلاح، حيث من المتوقع أن يتشاركا المستطيل الأخضر مجدداً الأحد أمام نيوزيلندا في كندا، وهي الدولة التي حاولت الاتفاق معه لتمثيلها في بداية مسيرته.

غادر ابن القاهرة ناديه وادي دجلة وبلده الأم في سن الثامنة عشرة ليغزو أوروبا، في رحلة بدأها من ألمانيا. انضم بداية إلى الفريق الرديف لفولفسبورغ، قبل أن يلعب فترات إعارة مختلفة في سانت باولي وشتوتغارت، ثم تألق بشكل لافت في آينتراخت فرانكفورت إلى جانب المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي.

خلال مشواره، لفت مرموش انتباه الاتحاد الكندي لكرة القدم الذي حرص حينها على ضم الموهبة الصاعدة، كونه يحمل الجنسية الكندية من خلال والديه اللذين حصلا عليها بدورهما بعد ست سنوات من العمل في كندا.

روى مرموش تفاصيل ما حصل معه في برنامج صاحبة السعادة، قائلاً: «عملت عائلتي في كندا لفترة 6 سنوات وبعد 4 أعوام حصلت على الجنسية الكندية، وأنا ذهبت إلى هناك مرة أو مرتين فقط في حياتي. بعد 4 سنوات من وصولي إلى ألمانيا اتصل بي المنتخب الكندي لإدراكه أنني أحمل الجنسية وأرادوا مني أن أكون معهم».

وأضاف: «اتصل بي المدرب شخصياً ولكن عندما تلقيت المكالمة، كان قراري قد اتُخذ بالفعل: سألعب مع منتخب مصر، ومصر عندي في حتة عليا جداً. كان هدفي وتفكيري كله أن أصل في يوم من الأيام إلى اللعب مع منتخب مصر».

وتابع: «عندما كلمني المنتخب الكندي كان من الواضح بالنسبة لي أني أريد منتخب مصر، وبالفعل بعد فترة وجيزة كلمني منتخب مصر ولعبت معه».

في فانكوفر ضد منتخب نيوزيلندا المكنّى «أول وايتس»، من المتوقع أن يخوض المهاجم المصري مباراته الدولية الرقم 52 مع «الفراعنة»، وهو أحد أكثر الوجوه شهرة إلى جانب شريكيه في الهجوم، محمد صلاح ومحمود حسن المعروف باسم «تريزيغيه».

وعلى الرغم من أنه لم يسجل في المباراة الافتتاحية للمنتخب في كأس العالم خلال التعادل أمام بلجيكا 1-1، فإنه شكّل تهديداً مستمراً للحارس تيبو كورتوا بفضل انطلاقاته السريعة وتسديداته القوية، وهما من نقاط قوته إلى جانب الركلات الحرة، من بين أمور أخرى.

أثنى الفرنسي رودي غارسيا، مدرب «الشياطين الحمر»، بعد المباراة الافتتاحية للمجموعة السابعة على أداء مصر قائلاً: «إنه منتخب يدافع ويشن هجمات مرتدة، ويضم لاعبَين رائعين هما صلاح ومرموش وكلاهما يتمتع بسرعة فائقة».

في سن الـ 27 عاماً، يخوض مرموش نهائيات كأس العالم للمرة الأولى، وهي بطولة كان يحلم بها منذ صغره.

استذكر مرموش في مقابلة أجراها مؤخراً مع النسخة الشرق أوسطية من مجلة «جي كيو» قائلاً: «أتذكر (بانينكا) زين الدين زيدان أمام إيطاليا في نهائي عام 2006، وطرده، ورونالدو البرازيلي... ورونالدينيو أيضاً. كان لاعبي المفضل. أحببت رؤيته سعيداً للغاية، يلعب مبتسماً».

أمام نيوزيلندا، ستتاح للاعب صاحب القميص الرقم 22 فرصة تحقيق إنجاز لم يسبق لأي مصري تحقيقه، إلى جانب زملائه، وهو الفوز بمباراة في كأس العالم.

كانت هناك مباراة يتيمة في نسخة 1934، ضد المجر، خسرها المنتخب المصري، أول منتخب أفريقي يشارك في نهائيات كأس العالم، ثم مشاركة مخيبة للآمال في دور المجموعات عام 1990 (تعادلان وهزيمة واحدة)، وأخيراً الهزائم الثلاث في نسخة 2018 في روسيا.

يحمل مرموش في المونديال على عاتقه جزءاً كبيراً من آمال الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي التي يبلغ عدد سكانها 108 ملايين نسمة.

يتناقض هذا الضغط الوطني مع وضعه في مانشستر سيتي، حيث إن المهاجم متعدد الاستخدامات، القادر على اللعب مهاجم أو مهاجم ثانٍ أو على الجناح الأيسر، ليس سوى بديل من النخبة في فريق مليء بالنجوم.

أُوصد باب الوصول إلى التشكيلة الأساسية في وجهه بوجود المهاجم العملاق إرلينغ هالاند، والفرنسي ريان شرقي، والبلجيكي جيريمي دوكو، أو أنطوان سيمينيو، لكن اللاعب متمسك بمكانه.

أردف قائلاً: «الأمر صعب، لكن في الوقت نفسه يجعلك أفضل، لأنك تعلم أنه عندما تكون في الملعب، عليك أن تبذل قصارى جهدك. عليك أن تؤدي بشكل جيد، لأن الشخص الذي خلفك موجود هناك، مستعد ليحل محلك».

نجح في الموسم المنصرم في تسجيل 8 أهداف وتمرير 3 كرات حاسمة في 36 مباراة بقميص النادي الإنجليزي.

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«مونديال 2026»: المغربي صيباري يرفض التعليق على انتقاله لبايرن ميونيخ

إسماعيل صيباري لاعب المنتخب المغربي (رويترز)
إسماعيل صيباري لاعب المنتخب المغربي (رويترز)
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: المغربي صيباري يرفض التعليق على انتقاله لبايرن ميونيخ

إسماعيل صيباري لاعب المنتخب المغربي (رويترز)
إسماعيل صيباري لاعب المنتخب المغربي (رويترز)

رفض إسماعيل صيباري، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، التعليق على احتمالية انتقاله لفريق بايرن ميونيخ، بعدما سجّل مرة أخرى لمنتخب بلاده في بطولة كأس العالم مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينتش).

وسجّل صيباري هدفاً في المباراة التي تعادل فيها المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي 1-1 في افتتاح مبارياتهما في كأس العالم، ثم سجل هدف الفوز للمنتخب المغربي على اسكوتلندا في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-صفر.

وذكرت تقارير أن بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني، يسعى لضم صيباري (25 عاماً) لاعب آيندهوفن، وذكرت تقارير أخرى أنه خضع للفحص الطبي في معسكر المنتخب المغربي بالمونديال.

وتفادى صيباري الردّ على أي أسئلة متعلقة بالانتقال، مكتفياً بقول: «شكراً لك» في حين أعرب عن سعادته بأدائه.

وقال صيباري: «إنه أفضل وقت في مسيرتي؛ لأنني حلمت باللعب لبلادي في كأس العالم منذ أن كنت صغيراً. حققت ذلك. الآن سجلت هدفين لمنتخب بلادي. أنا سعيد للغاية».

وأضاف صيباري، الذي يجذب كثيراً من الاهتمام: «الأمر متروك للآخرين ليحكموا إذا كنت سأصبح اكتشاف هذه النسخة من المونديال».

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب أفريقي يتأهل لقبل نهائي كأس العالم في 2022، وقال إن لديه طموحاً كبيراً مرة أخرى في هذه النسخة.

وقال: «لدينا أهدافنا التي سنقاتل من أجل الوصول إليها. يمكننا أن نقطع شوطاً طويلاً».

ويتساوى المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي برصيد 4 نقاط في المجموعة الثالثة.

ويلتقي المنتخب المغربي منتخب هايتي، الذي ودّع البطولة، في مباراته الأخيرة بدور المجموعات الأسبوع المقبل.

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تونس واليابان تحتفيان بالمباراة «الألف» بالمونديال... و70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية

منتخب تونس يجري تدريباته استعداداً للقاء اليابان (إ.ب.أ)
منتخب تونس يجري تدريباته استعداداً للقاء اليابان (إ.ب.أ)
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
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  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
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تونس واليابان تحتفيان بالمباراة «الألف» بالمونديال... و70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية

منتخب تونس يجري تدريباته استعداداً للقاء اليابان (إ.ب.أ)
منتخب تونس يجري تدريباته استعداداً للقاء اليابان (إ.ب.أ)

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاحتفاء بالمباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم بمناسبة لقاء تونس واليابان فجر الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، لكن ليست هذه الرمزية الوحيدة التي تحيط بالمباراة.

تحتفي الدولتان أيضاً بذكرى مرور سبعين عاماً على بدأ العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ يونيو (حزيران) عام 1956 بعد أشهر قليلة من نيل تونس استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في مارس (آذار) من نفس العام، وهي خلفية أشاد بها دبلوماسيون من البلدين.

وقبل انطلاق المباراة التي ستحضرها الأميرة «هيساكو أميرة تاكامادو»، استقبلت السفارة اليابانية بتونس ممثلون عن الحكومة التونسية وشخصيات من قطاعات الثقافة والاقتصاد والإعلام من البلدين.

وذكرت السفارة في تعليق على الحدث «المباراة تاريخية لأنها المباراة رقم 1000 في تاريخ البطولة، سيفتح هذا الحدث الرياضي الكبير صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين بلدينا. تستمر المباراة 90 دقيقة، لكن الصداقة تتوطد منذ 70 عاماً وما بعده».

منتخب اليابان يجري تدريباته استعداداً للقاء تونس (أ.ف.ب)

وتعد دولة اليابان داعمة قوية للمشاريع الاقتصادية في تونس عبر فروع لأكثر من 20 شركة كبرى ممثلة لها في البلاد، وبحجم استثمارات يقدر بأكثر من 226 مليون دولار أميركي، وفق بيانات وكالة الاستثمار الأجنبي في تونس عام 2023.

ويبلغ إجمالي التمويلات والقروض التي قدمتها اليابان لتونس منذ بدء التعاون بينهما وحتى عام 2023 أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي، وفق بيانات وزارة الخارجية اليابانية.

وتمول اليابان مشروعات في القطاع الصحي والبنية التحتية والطرقات في تونس. كما تمثل الحديقة اليابانية في العاصمة التونسية إحدى العلامات البارزة للعلاقات بين البلدين.

ويدخل منتخبا البلدين المباراة على ملعب مونتيري بالمكسيك بوضعتين مختلفتين، حيث يتعين على نسور قرطاج بقيادة المدرب الجديد الفرنسي هيرفي رينارد، تجاوز الهزيمة الثقيلة في المباراة الأولى ضد السويد 1 / 5، بينما يتطلع منتخب «الساموراي» إلى اقتناص فوز ثمين لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور الثاني بعد تعادله في المباراة الأولى ضد هولندا 2/2.

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