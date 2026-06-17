«مونديال 2026»: بوعلام خوخي رجل المناسبات الكبرى مع قطر

أثبت المُدافع بوعلام خوخي أنه رجل المناسبات الكبرى لمنتخب قطر، بعدما قاده إلى اقتناص نقطة أولى غير مسبوقة وثمينة أمام سويسرا في باكورة مشاركة «العنابي» الثانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد مشاركةٍ أولى استضافها على أرضه، وخرج منها بـ3 خسارات.

كانت عقارب ملعب سان فرنسيسكو باي أرينا تشير إلى الدقيقة الرابعة بعد التسعين، حين ارتقى بوعلام (35 عاماً) إلى عرضية يسارية من همام الأمين، ليصوّب رأسية ارتدّت من السويسري البديل ميرو موهايم، تحوّلت إلى الشباك مهدياً «الأدعم» تعادلاً انفرجت معه أسارير الجماهير القَطرية التي واكبت بكثافة، وبلباسها التقليدي الأبيض، منتخبها متوسمة خيراً بمشوار يمحو خيبة «مونديال 2022».

أسهم بوعلام، الجزائري الأصل، بهدف مؤثر آخر في مسيرة الكرة القَطرية، منصّباً نفسه رجلاً للمناسبات الكبيرة.

وسبق له أن قاد «العنابي» إلى التأهل للمونديال الحالي بهدف رأسيّ في المباراة الحاسمة أمام الإمارات في الملحق الآسيوي (2-1)، فضلاً عن قيادته قطر للقبها الثالث في «كأس الخليج»، بعد توقيعه على هدف الفوز في مرمى السعودية في النهائي عام 2014 بالرياض.

يؤكد رائد يعقوب، نجم المنتخب القطري والنادي العربي سابقاً، أن «وجود خوخي في تشكيلة المنتخب يعطي اللاعبين والشارع القطري بشكل عام طمأنينة».

ويضيف يعقوب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ما يميّز خوخي أنه قائد حقيقي، ولاعب خلوق وقليل المشاكل في الملعب».

ويتابع المُدافع الدولي السابق «تركيزه التام للقميص الذي يلعب له. كان مخلصاً مع (العربي)، ثم مع (السد)، وكتب مع المنتخب مسيرة رائعة بحضوره الذهني والبدني».

وخلال مشواره الممتد لـ17 عاماً في قطر، وضع بوعلام (123 مباراة دولية و21 هدفاً)، بصمة مؤثرة بإحرازه مع «العنابي» لقبين متتاليين في «كأس آسيا» (2019 و2023)، فضلاً عن ألقاب محلية عدة حصدها مع فريقه الحالي «السد» وصلت إلى 6 في بطولة «الدوري»، و3 في «كأس الأمير»، ومثلها في «كأس قطر».

وفي عمر الـ19، جاء بوعلام، ابن مدينة بوإسماعيل في ولاية تيبازة الجزائرية، إلى قطر قادماً من نادي «شيراغا» المحلي، ليستقر مع فريق «العربي» العريق، الملقَّب بنادي الشعب في قطر نظراً لشعبيته الواسعة.

تألّق بوعلام مع «العربي»، بشكل لافت، وبرز كأحد أفضل اللاعبين في «الدوري القطري» الذي يعجّ بالنجوم، ليلفت الأنظار إليه، ويشارك بعد حصوله على الجنسية مع قطر، لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2013، في بطولة غرب آسيا، تحت قيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي.

أبلى خوخي البلاء الحسن في البطولة متربعاً على عرش الهدّافين (6 أهداف)، ليقود «العنابي» إلى تحقيق اللقب الإقليمي، الذي أتبعه بأشهُر بلقب «خليجي 22».

وأسر أحد المقربين من اللاعب بأن رئيس الاتحاد الجزائري السابق محمد روراوة تواصل شخصياً مع بوعلام؛ لإعلامه بانضمامه إلى المنتخب الأولمبي الجزائري تمهيداً لضمِّه لاحقاً للمنتخب الأول، لكن اللاعب آثر البقاء في قطر مانحاً نفسه فرصة اللعب لـ«العنابي».

يستذكر فهد العمادي، مدير تحرير صحيفة الوطن القطرية، بدايات خوخي في قطر، فيقول: «منذ اللحظة الأولى لتوقيعه مع (العربي) توسّم به الجميع خيراً نظراً لانضباطه والتزامه، فضلاً عن موهبته».

يقول العمادي، للصحافة الفرنسية: «لم تكن بدايات بوعلام سهلة، لكنه امتلك نفَساً طويلاً وتجاوز كل الصعاب بعزيمة وإصرار».

يشاطر العمادي رائد يعقوب الرأي، وعَدَّ أن «خوخي من عيّنة اللاعبين الأوفياء».

كان عام 2017 نقطة تحول في مسيرة بوعلام بعد انتقاله إلى نادي «السد»، ليحجز اللاعب الجوكر مكاناً أساسياً في تشكيلة زعيم الكرة القطرية بمركز قلب الدفاع.

ومنذ ذلك الحين، انطلقت رحلة التألق محلياً وقارياً، وتجلّت بوصول قيمته السوقية في عام 2020 ما يناهز المليون دولار أميركي، وفقاً لموقع «ترانسفر ماركت».

ولا يرى العمادي أن تقدم بوعلام في السن عائق أمام تألقه، يقول: «أثبت أن العمر مجرد رقم، وذلك يعود إلى انضباطه والتزامه».

ويصفه أيضاً بـ«قلب (العنابي) النابض ورجل المهمات الصعبة»، متطلعاً، بأمل كبير، إلى مزيد من التألق في المباراتين المقبلتين أمام كندا والبوسنة والهرسك، لضمان التأهل إلى الدور الثاني في «كأس العالم».