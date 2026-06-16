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عاشور: التطور والروح القتالية أهم ما يميز منتخب مصر بالمونديال

إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر (أ.ف.ب)
إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر (أ.ف.ب)
  • سبوكن: «الشرق الأوسط»
TT
  • سبوكن: «الشرق الأوسط»
TT

عاشور: التطور والروح القتالية أهم ما يميز منتخب مصر بالمونديال

إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر (أ.ف.ب)
إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر (أ.ف.ب)

أكد إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر لكرة القدم أن التطور الكبير والروح القتالية التي يمر بها الفراعنة هما السلاح الأبرز للفريق في كأس العالم 2026، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب عقب تسجيله هدف بلاده الوحيد خلال التعادل 1 - 1 مع بلجيكا، الاثنين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً نيوزيلندا وإيران.

ونجح عاشور في تجسيد فلسفة مدربه حسام حسن الذي شدد قبل البطولة على رغبته في ترك إرث يلهم الأجيال المقبلة، وجعل البلاد فخورة بالمنتخب.

وعبّر إمام عاشور في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن اعتزازه بهدفه المونديالي الأول قائلاً: «تسجيل هذا الهدف كان لحظة مؤثرة للغاية بالنسبة لي. لكنني شعرت أيضاً بأن الفوز كان في متناول أيدينا، وأننا كنا قادرين على حصد النقاط الثلاث؛ لذلك هناك قدر من الإحباط بطبيعة الحال».

وأضاف لاعب وسط النادي الأهلي المصري: «التسجيل لمصر في كأس العالم أمر استثنائي، وقد غمرتني المشاعر في تلك اللحظة. لا تزال أمامنا مباراتان، وعلينا الآن أن نواصل الإيمان بقدراتنا، وأن نستمر في القتال».

وعن الالتزام والتفاني داخل الملعب أوضح عاشور: «قدمنا كل ما لدينا على أرض الملعب، وبذلنا أقصى ما نستطيع حتى صافرة النهاية. ارتداء قميص منتخب مصر مسؤولية كبيرة وشرف لا يضاهى. حاولنا أن نعكس ذلك من خلال شخصيتنا والتزامنا وتفانينا. قاتلنا من أجل القميص، ومن أجل الفريق، ومن أجل بلدنا»، مشيراً إلى أن هناك جوانب يسعى اللاعبون لتطويرها رفقة الجهاز الفني في اللقاءات المقبلة.

ومن جانبه، وافق الحارس مصطفى شوبير زميله في الرأي بشأن ضياع نقاط الفوز قائلاً: «أهدرنا فرصة تسجيل الهدف الثاني وحسم المباراة. فرطنا في عدد من الفرص أمام المرمى. لعبنا المباراة بالطريقة التي أردناها، لكن هذه هي كرة القدم».

وأضاف شوبير: «نريد بناء شيء مهم، وترك إرث ممتد للمستقبل، هدفنا هو الوصول إلى الأدوار الإقصائية، وهو ما سيعني الكثير لمصر».

ويستعد المنتخب المصري للتوجه إلى فانكوفر لخوض مواجهته الثانية في المجموعة أمام منتخب نيوزيلندا، يوم الأحد المقبل.

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الرياضة رياضة عربية

بداية صعبة لـ«النشامى»... النمسا تنتصر بثلاثية

ماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا وضع بصمته في شباك الأردن (أ.ف.ب)
ماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا وضع بصمته في شباك الأردن (أ.ف.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بداية صعبة لـ«النشامى»... النمسا تنتصر بثلاثية

ماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا وضع بصمته في شباك الأردن (أ.ف.ب)
ماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا وضع بصمته في شباك الأردن (أ.ف.ب)

افتتح منتخب الأردن مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بخسارة موجعة (1-3) أمام منتخب النمسا، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان المنتخب الأردني نداً لنظيره النمساوي في كثير من فترات المباراة، لكن نقص خبرة لاعبيه في مثل هذه المواعيد الكبرى، وارتكابهم هفوات ساذجة، حال دون تحقيقه نتيجة إيجابية في اللقاء.

وبادر منتخب النمسا بالتسجيل عن طريق رومانو شميدت في الدقيقة 20، قبل أن يحرز علي علوان هدف التعادل للمنتخب الأردني في الدقيقة 50، مسجلاً أول هدف لمنتخب «النشامى» في ظهوره الأول بالمونديال.

علي علوان وضع بصمته بهدف تاريخي (رويترز)

وجاء الهدف الثاني للنمسا، التي تشارك للمرة الثامنة في المونديال والأولى منذ 28 عاماً، عبر «النيران الصديقة»، بعدما سجل يزن العرب الهدف الثاني للمنتخب الأوروبي في الدقيقة 76 بالخطأ في مرمى فريقه، فيما أحرز ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، حصل منتخب النمسا على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب الأرجنتين «المتصدر»، المتساوي معه في الرصيد ذاته، عقب فوزه (3-صفر) على الجزائر في الجولة نفسها.

في المقابل، بقي المنتخب الأردني بلا رصيد من النقاط. ويلتقي الأردن مع نظيره الجزائري في مواجهة عربية خالصة بالجولة الثانية للمجموعة التي تشهد مواجهة أخرى بين النمسا والأرجنتين.

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رياضة كأس العالم الأردن النمسا
الرياضة رياضة عربية

علي علوان يكتب التاريخ بأول أهداف الأردن المونديالية

أطلق علي علوان قذيفة لا تُرد سكنت شباك النمسا بوصفه أول أهداف الأردن ببطولة كأس العالم (أ.ف.ب)
أطلق علي علوان قذيفة لا تُرد سكنت شباك النمسا بوصفه أول أهداف الأردن ببطولة كأس العالم (أ.ف.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

علي علوان يكتب التاريخ بأول أهداف الأردن المونديالية

أطلق علي علوان قذيفة لا تُرد سكنت شباك النمسا بوصفه أول أهداف الأردن ببطولة كأس العالم (أ.ف.ب)
أطلق علي علوان قذيفة لا تُرد سكنت شباك النمسا بوصفه أول أهداف الأردن ببطولة كأس العالم (أ.ف.ب)

كتب علي علوان اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم الأردنية، بعدما أحرز أول أهداف منتخب «النشامى» في بطولة كأس العالم.

وأحرز علوان هدفاً للمنتخب الأردني في شباك نظيره النمساوي، في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسدد علوان قذيفة رائعة من على يسار منطقة الجزاء، واضعاً الكرة في باطن القائم الأيسر قبل أن تسكن شباك ألكسندر شلاجر، حارس مرمى منتخب النمسا.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم للمرة الأولى، حيث بات عاشر منتخب عربي يشارك في المونديال منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1930 بأوروغواي.

يُشار إلى أن المجموعة العاشرة تضم أيضاً منتخبي الأرجنتين (حامل اللقب) والجزائر، حيث انتهت مباراتهما التي أُقيمت في الجولة الأولى أيضاً بفوز منتخب «راقصو التانغو» بثلاثية نظيفة أحرزها النجم الأسطوري ليونيل ميسي.

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كأس العالم رياضة الأردن
الرياضة رياضة عربية

رينارد: متحمس لبدء المشوار... وتونس تمتلك أمل التأهل

رينارد قال إن اللاعبين عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة (أ.ب)
رينارد قال إن اللاعبين عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة (أ.ب)
  • مونتيري : «الشرق الأوسط»
TT
  • مونتيري : «الشرق الأوسط»
TT

رينارد: متحمس لبدء المشوار... وتونس تمتلك أمل التأهل

رينارد قال إن اللاعبين عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة (أ.ب)
رينارد قال إن اللاعبين عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة (أ.ب)

قال الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب تونس الجديد، الأربعاء، إنه «متحمس» لقيادة الفريق في كأس العالم لكرة القدم 2026، وإنه لم يتردد لحظة واحدة في قبول عرض الاتحاد التونسي للعبة لتولي المهمة رغم صعوبتها بعد البداية المخيبة للفريق في البطولة.

وتولى رينارد المسؤولية بعد إقالة صبري لاموشي من تدريب الفريق، عقب البداية الكارثية لتونس في المجموعة السادسة، بخسارتها (5-1) أمام السويد في مونتيري.

وكان لاموشي أول مدرب يُقال من منصبه في النسخة الحالية من البطولة، وقال في مؤتمر صحافي قبل إقالته، إن «أخطاء كثيرة جداً» أدت إلى الخسارة «المؤلمة» يوم الأحد.

وقال رينارد للصحافيين بعد وصوله إلى مونتيري لقيادة أول حصة تدريبية لتونس: «المهمة ليست سهلة، لكنه تحدٍّ محفّز. لدينا حظوظ في التأهل إلى الدور المقبل مع تبقي مباراتين في دور المجموعات».

وأضاف: «الأمل يبقى قائماً ما دامت هناك فرصة».

وعبّر رينارد عن تعاطفه مع لاموشي (54 عاماً)، الذي قال إنه يعرفه شخصياً، مضيفاً أنه دفع ثمن الأداء السيئ لتونس أمام السويد.

وأكمل: «كما نقول، لا يمكن طرد الفريق بأكمله، لذا فإن من يتحمّل المسؤولية هو المدرب».

وقال رينارد (57 عاماً) إنه التقى لفترة وجيزة مع لاعبي تونس، عقب وصوله على متن رحلة جوية قادمة من باريس. وأضاف أن الأجواء كانت «جيدة جداً».

وتابع: «أخبرتهم فقط أن عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة والمضي قدماً. وأنهم هنا لتمثيل بلدهم تونس، وهو شرف وواجب. وأن علينا تقديم أداء أفضل بكثير بعد نتيجة المباراة الأولى».

وأضاف أن المطلوب حالياً هو أن يسير الجميع في الاتجاه نفسه، وأن يستعيد المنتخب روح التضامن والوحدة التي افتقر إليها في المباراة الأولى.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الوقت لا يسمح بإهدار المزيد من الفرص، مؤكداً أن على اللاعبين والجهاز الفني العمل بمثابة فريق واحد من أجل إنعاش آمال تونس في بلوغ الدور التالي.

وشدد رينارد على ضرورة إعادة الثقة والروح الجماعية إلى الفريق قبل المواجهة المقبلة أمام اليابان.

وستخوض تونس مباراتها التالية في المجموعة السادسة يوم الأحد ضد اليابان، التي تعادلت (2-2) مع هولندا في مباراتها الافتتاحية. وقال رينارد، الذي واجه اليابان كثيراً مدرباً، إنه يعدها أفضل منتخب في آسيا، مشيداً بروح التعاون التي يتحلى بها الفريق وقدرته على اللعب معاً بانسجام تام.

وأضاف: «أعرف جيداً جودة هذا الفريق، لكن في الوقت الحالي علينا التركيز على أنفسنا. لا يزال أمامنا بضعة أيام لنستعد لمواجهة اليابان».

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