حسام حسن: مصر كانت الأقرب للفوز على بلجيكا

أشاد حسام حسن، مدرب منتخب مصر، بالأداء الذي قدَّمه لاعبوه، عقب التعادل 1 - 1 مع بلجيكا، الاثنين، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026، مؤكداً أنَّ فريقه كان الأقرب إلى تحقيق الفوز التاريخي الأول للفراعنة في النهائيات.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية: «سعيد جداً بما يُقدِّمه اللاعبون من تطوُّر. منذ عامين نعمل على ترسيخ أسلوب مختلف في الأداء، سواء من الناحية التكتيكية أو الفنية، ليكون المنتخب قادراً على مجاراة أقوى المنافسين».

وأضاف: «حرصنا خلال الفترة الماضية على مواجهة منتخبات كبيرة استعداداً لكأس العالم، وبلجيكا تُعدُّ من بين أفضل المنتخبات على مستوى العالم. تقدَّمنا في النتيجة وكنا الأقرب لحسم المباراة، لكننا خرجنا بنقطة مهمة».

وكان منتخب مصر قريباً من تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، قبل أن يحوِّل المدافع محمد هاني الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه في الدقيقة 66 تحت ضغط من المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ليمنح منافسه هدف التعادل.

وافتتح إمام عاشور التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من محمد صلاح، الذي احتفلت الجماهير بعيد ميلاده الـ34 في مدرجات ملعب المباراة.

وأصبح عاشور رابع لاعب يسجِّل لمصر في تاريخ مشاركاتها بالمونديال بعد عبد الرحمن فوزي، ومجدي عبد الغني، ومحمد صلاح.

وشهدت المباراة تألق الحارس مصطفى شوبير الذي تصدَّى لفرص خطيرة عدة، بينما وقف القائم إلى جانب المنتخب المصري بعد أن ردَّ ركلة حرة نفَّذها البلجيكي كيفن دي بروين في الشوط الثاني.

ورغم الاكتفاء بنقطة التعادل، فإنَّ المنتخب المصري قدَّم عرضاً لافتاً أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة، ليمنح جماهيره مؤشرات إيجابية قبل المواجهتين المقبلتين في البطولة.