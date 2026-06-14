«بُشرى للفراعنة»... التاريخ يقف في صف مصر قبل مواجهة بلجيكا في المونديال

حدد الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم برنامج الإعداد النهائي لمواجهة نظيره البلجيكي، يوم الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم التي تقام حالياً بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأخبر مصدر ببعثة المنتخب المصري في الولايات المتحدة «وكالة الأنباء الألمانية» أن بعثة «الفراعنة» سوف تغادر، السبت، من سبوكن، حيث تقيم حالياً، إلى سياتل لمواجهة بلجيكا.

فكيف انتهت مباريات مصر وبلجيكا السابقة؟

يتفوق منتخب مصر على نظيره البلجيكي في تاريخ المواجهات المباشرة، وذلك قبل أول لقاء رسمي سيجمع المنتخبين، الاثنين، في كأس العالم.

والتقى المنتخب المصري بنظيره البلجيكي 4 مرات سابقة وكانت كلها مباريات ودية، ونجح «الفراعنة» في الفوز 3 مرات، فيما خسروا لقاءً واحداً.

وفازت مصر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت عام 1999، ثم عادت وفازت برباعية نظيفة في مباراة أقيمت عام 2005، وكان آخر فوز لمصر في مباراة أقيمت عام 2022 وكان بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أما منتخب بلجيكا فتفوق في مباراة واحدة أقيمت عام 2018، حين فاز بثلاثية نظيفة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بالمونديال، والتي تضم أيضاً بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وهذا رابع مونديال يشارك فيه «الفراعنة» بعد نُسخ 1934 و1990 و2018. ولم تحقق مصر أي فوز في تاريخ مبارياتها بالمونديال حتى الآن، حيث تعادلت في مباراتين وتلقت 5 هزائم.