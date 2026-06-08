نايبت: المغرب قادر على الفوز بلقب المونديال

أبدى النجم المغربي المعتزل، نور الدين نايبت، أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده تفاؤله بمسيرة أسود أطلس في كأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنطلق يوم الخميس المقبل.

قال نايبت في مقابلة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «المشاركة في كأس العالم هي القمة في مسيرة أي لاعب كرة قدم. إنها أكبر من دوري أبطال أوروبا، إنها ذروة ما يمكن أن يصل إليه أي لاعب وأي منتخب، إنها شيء مختلف تماماً».

أضاف نايبت قائد المغرب في مونديال 1998: «كل طفل يحلم بالمشاركة في كأس

العالم، لقد استمتعت كثيراً بالمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة الأميركية 1994، من الصعب وصف ذلك. كانت مشاركتي الأولى، ولديَّ ذكريات رائعة عنها لن أنساها أبداً».

وبشأن حظوظ منتخب بلاده في مونديال 2026، قال: «نمتلك فريقاً عالي الجودة يضم لاعبين من الطراز العالمي، وتشكيلة رائعة تمتلك الموهبة والعمق في جميع الخطوط».

وشدد قائلاً: «علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ورغم أننا لسنا من بين المرشحين الأوفر حظاً على الورق، فإننا نثق بقدرتنا على تشكيل خطورة حقيقية، ويمكننا أن نحلم بالذهاب بعيداً بما نملكه من جودة».

وتساءل في ختام تصريحاته: «من قال إننا لا نستطيع الفوز بكأس العالم؟».

واعتزل نور الدين نايبت لعب كرة القدم منذ عقدين من الزمن، لكن رصيده البالغ 115 مباراة دولية مع المنتخب المغربي لا يزال رقماً قياسياً، حيث يأتي أشرف حكيمي، قائد الجيل الحالي، في المركز الثاني خلفه.

وكان المنتخب المغربي أول فريق عربي وأفريقي يصل للدور قبل النهائي في كأس العالم؛ حيث حل رابعاً في مونديال 2022 في قطر بعد الخسارة أمام كرواتيا في مباراة الميدالية البرونزية.

ويستهل أسود أطلس مشوارهم في كأس العالم، هذا العام، بمواجهة قوية ضد البرازيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً اسكوتلندا وهايتي.