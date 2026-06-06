المصري بلال عطية يبدأ المغامرة الأوروبية عبر بوابة راسينغ سانتاندير

فتح بلال عطية صفحة جديدة في مسيرته الكروية بعدما أعلن رسمياً انتقاله إلى نادي راسينغ سانتاندير الإسباني على سبيل الإعارة قادماً من الأهلي، في خطوة تُمثل واحدة من أبرز المحطات في مشوار اللاعب الشاب الذي يُعد من المواهب الواعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ووقّع عطية عقود انضمامه إلى النادي الإسباني استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، ليبدأ أول تجربة احترافية له خارج مصر، وسط آمال كبيرة بأن تكون هذه الخطوة بوابة للظهور في الملاعب الأوروبية وتطوير قدراته الفنية والبدنية.

وأعلن اللاعب الخبر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، معرباً عن سعادته بالانتقال إلى راسينغ سانتاندير، وموجهاً الشكر إلى النادي الأهلي على دعمه ومرونته خلال المفاوضات التي انتهت بإتمام الصفقة.

وأكد عطية في رسالته أن الأهلي لعب دوراً مهماً في تسهيل انتقاله، مشيراً إلى اعتزازه باستمرار ارتباطه بالنادي القاهري بعد تجديد عقده، وهو ما يعكس تمسك إدارة القلعة الحمراء باللاعب، ورغبتها في متابعة تطوره خلال فترة احترافه الخارجي.

كما وجّه اللاعب الشكر إلى إدارة راسينغ سانتاندير على الثقة التي منحته إياها، مؤكداً أن هذه الخطوة تُمثل مسؤولية كبيرة بالنسبة له، وأنه سيبذل أقصى ما لديه من أجل إثبات نفسه والإسهام في تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره.

ولم ينسَ عطية الإشارة إلى الدور الذي لعبته شركة «نون ستوب» المسؤولة عن إدارة أعماله، مشيداً بما وصفه بالاحترافية الكبيرة التي صاحبت جميع مراحل المفاوضات حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي.

وكان اللاعب قد حضر بالفعل إلى إسبانيا خلال الأيام الماضية؛ حيث تابع من المدرجات المباراة الأخيرة لراسينغ سانتاندير في دوري الدرجة الثانية الإسباني، في إشارة واضحة إلى اقتراب إتمام الصفقة قبل الإعلان الرسمي عنها.

ويخوض راسينغ سانتاندير الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في الصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز عقب تصدره جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، ليعود إلى «الليغا» بعد سنوات طويلة من الغياب، وهو ما يمنح عطية فرصة مميزة للوجود في بيئة تنافسية قوية داخل أحد أكبر الدوريات الأوروبية.

وحتى الآن لم يكشف النادي الإسباني بشكل رسمي عن الفريق الذي سيبدأ معه اللاعب المصري مشواره، سواء مع الفريق الأول أو مع الفريق الرديف «رايو كانتابريا»، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، وأنهى الموسم الماضي في المركز التاسع ضمن مجموعته.

ويُعد بلال عطية من أبرز المواهب التي خرجت من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تدرج في مختلف المراحل السنية داخل القلعة الحمراء، ولفت الأنظار بقدراته الفنية وسرعته ومهاراته في الثلث الهجومي من الملعب، ما جعله من العناصر التي حظيت باهتمام كبير داخل النادي.

كما ارتدى اللاعب قميص منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة، وشارك في كأس العالم للشباب بقطر العام الماضي، ضمن الأجيال التي راهنت عليها الكرة المصرية لبناء قاعدة قوية للمستقبل، مستفيداً من خبرات المباريات الدولية والاحتكاك القاري الذي أسهم في صقل موهبته مبكراً.

وتأتي خطوة الاحتراف الإسباني في توقيت مهم بالنسبة للاعب الشاب، إذ تمنحه فرصة الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة واكتساب خبرات جديدة قد تنعكس لاحقاً على مستواه مع الأهلي ومنتخب مصر، حال عودته إلى الملاعب المصرية بعد انتهاء فترة الإعارة.

وبانتقاله إلى راسينغ سانتاندير، يصبح بلال عطية ثاني لاعب مصري ينشط حالياً في إسبانيا، بعد حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي الآخر الذي يقضي فترة إعارة مع برشلونة، في مؤشر جديد على اتساع دائرة المواهب المصرية التي تجد طريقها نحو الملاعب الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

وتبقى الأنظار الآن موجهة نحو بداية التجربة الجديدة، لمعرفة ما إذا كان اللاعب الشاب سيتمكن من حجز مكان له داخل المشروع الرياضي لراسينغ سانتاندير، وتحويل حلم الاحتراف الأوروبي إلى قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل المواهب المصرية في القارة العجوز.