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الرياضة رياضة عربية

المصري بلال عطية يبدأ المغامرة الأوروبية عبر بوابة راسينغ سانتاندير

بلال عطية وقّع رسمياً لراسينغ سانتاندير (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
بلال عطية وقّع رسمياً لراسينغ سانتاندير (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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المصري بلال عطية يبدأ المغامرة الأوروبية عبر بوابة راسينغ سانتاندير

بلال عطية وقّع رسمياً لراسينغ سانتاندير (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
بلال عطية وقّع رسمياً لراسينغ سانتاندير (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

فتح بلال عطية صفحة جديدة في مسيرته الكروية بعدما أعلن رسمياً انتقاله إلى نادي راسينغ سانتاندير الإسباني على سبيل الإعارة قادماً من الأهلي، في خطوة تُمثل واحدة من أبرز المحطات في مشوار اللاعب الشاب الذي يُعد من المواهب الواعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ووقّع عطية عقود انضمامه إلى النادي الإسباني استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، ليبدأ أول تجربة احترافية له خارج مصر، وسط آمال كبيرة بأن تكون هذه الخطوة بوابة للظهور في الملاعب الأوروبية وتطوير قدراته الفنية والبدنية.

وأعلن اللاعب الخبر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، معرباً عن سعادته بالانتقال إلى راسينغ سانتاندير، وموجهاً الشكر إلى النادي الأهلي على دعمه ومرونته خلال المفاوضات التي انتهت بإتمام الصفقة.

وأكد عطية في رسالته أن الأهلي لعب دوراً مهماً في تسهيل انتقاله، مشيراً إلى اعتزازه باستمرار ارتباطه بالنادي القاهري بعد تجديد عقده، وهو ما يعكس تمسك إدارة القلعة الحمراء باللاعب، ورغبتها في متابعة تطوره خلال فترة احترافه الخارجي.

كما وجّه اللاعب الشكر إلى إدارة راسينغ سانتاندير على الثقة التي منحته إياها، مؤكداً أن هذه الخطوة تُمثل مسؤولية كبيرة بالنسبة له، وأنه سيبذل أقصى ما لديه من أجل إثبات نفسه والإسهام في تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره.

ولم ينسَ عطية الإشارة إلى الدور الذي لعبته شركة «نون ستوب» المسؤولة عن إدارة أعماله، مشيداً بما وصفه بالاحترافية الكبيرة التي صاحبت جميع مراحل المفاوضات حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي.

وكان اللاعب قد حضر بالفعل إلى إسبانيا خلال الأيام الماضية؛ حيث تابع من المدرجات المباراة الأخيرة لراسينغ سانتاندير في دوري الدرجة الثانية الإسباني، في إشارة واضحة إلى اقتراب إتمام الصفقة قبل الإعلان الرسمي عنها.

ويخوض راسينغ سانتاندير الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في الصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز عقب تصدره جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، ليعود إلى «الليغا» بعد سنوات طويلة من الغياب، وهو ما يمنح عطية فرصة مميزة للوجود في بيئة تنافسية قوية داخل أحد أكبر الدوريات الأوروبية.

وحتى الآن لم يكشف النادي الإسباني بشكل رسمي عن الفريق الذي سيبدأ معه اللاعب المصري مشواره، سواء مع الفريق الأول أو مع الفريق الرديف «رايو كانتابريا»، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، وأنهى الموسم الماضي في المركز التاسع ضمن مجموعته.

ويُعد بلال عطية من أبرز المواهب التي خرجت من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تدرج في مختلف المراحل السنية داخل القلعة الحمراء، ولفت الأنظار بقدراته الفنية وسرعته ومهاراته في الثلث الهجومي من الملعب، ما جعله من العناصر التي حظيت باهتمام كبير داخل النادي.

كما ارتدى اللاعب قميص منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة، وشارك في كأس العالم للشباب بقطر العام الماضي، ضمن الأجيال التي راهنت عليها الكرة المصرية لبناء قاعدة قوية للمستقبل، مستفيداً من خبرات المباريات الدولية والاحتكاك القاري الذي أسهم في صقل موهبته مبكراً.

وتأتي خطوة الاحتراف الإسباني في توقيت مهم بالنسبة للاعب الشاب، إذ تمنحه فرصة الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة واكتساب خبرات جديدة قد تنعكس لاحقاً على مستواه مع الأهلي ومنتخب مصر، حال عودته إلى الملاعب المصرية بعد انتهاء فترة الإعارة.

وبانتقاله إلى راسينغ سانتاندير، يصبح بلال عطية ثاني لاعب مصري ينشط حالياً في إسبانيا، بعد حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي الآخر الذي يقضي فترة إعارة مع برشلونة، في مؤشر جديد على اتساع دائرة المواهب المصرية التي تجد طريقها نحو الملاعب الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

وتبقى الأنظار الآن موجهة نحو بداية التجربة الجديدة، لمعرفة ما إذا كان اللاعب الشاب سيتمكن من حجز مكان له داخل المشروع الرياضي لراسينغ سانتاندير، وتحويل حلم الاحتراف الأوروبي إلى قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل المواهب المصرية في القارة العجوز.

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الرياضة كرة القدم النادي الأهلي المصري الدوري الإسباني إسبانيا مصر

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الرياضة رياضة عربية

مونديال 2026: منتخب العراق يصل إلى شيكاغو... والسلطات تحتجز أيمن حسين 7 ساعات في المطار

أيمن حسين خلال مباراة العراق وإسبانيا (رويترز)
أيمن حسين خلال مباراة العراق وإسبانيا (رويترز)
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
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  • بغداد: «الشرق الأوسط»
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مونديال 2026: منتخب العراق يصل إلى شيكاغو... والسلطات تحتجز أيمن حسين 7 ساعات في المطار

أيمن حسين خلال مباراة العراق وإسبانيا (رويترز)
أيمن حسين خلال مباراة العراق وإسبانيا (رويترز)

قال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (السبت)، إن مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين بقي محتجزاً في مطار شيكاغو لمدة قاربت سبع ساعات عقب وصول بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، قبل أن تُستكمل إجراءات التحقق الخاصة به ويُسمح له بمغادرة المطار.

وأشارت تقارير وسائل إعلام عراقية إلى أن بعثة المنتخب العراقي وصلت إلى الولايات المتحدة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، حيث أنهى جميع أفراد الوفد إجراءات الدخول، فيما استغرق تدقيق وثائق أيمن حسين وقتاً أطول من بقية أعضاء البعثة.

جانب من وصول منتخب العراق إلى شيكاغو (الاتحاد العراقي)

وحسبما أوردت وسائل الإعلام العراقية، خضع اللاعب لإجراءات تحقيق وتدقيق إضافية استمرت نحو سبع ساعات، قبل الإفراج عنه والتحاقه بمقر إقامة المنتخب.

ولم يكن حسين الوحيد الذي تم احتجازه، بل كان هناك لاعبان آخران لم يتم الكشف عنهما.

وتخضع بعض الحالات في المطارات الأميركية لإجراءات تفتيش وتحقق إضافية قد تمتد من دقائق إلى عدة ساعات، تبعاً لطبيعة المراجعة المطلوبة أو الحاجة إلى التحقق من بعض البيانات ووثائق السفر، إضافةً إلى احتمالية إجراء تدقيق إضافي لأسباب إجرائية أو أمنية أو نتيجة تشابه الأسماء.

واستقبل عراقيون مقيمون في الولايات المتحدة الأميركية منتخب البلاد عند مطار شيكاغو وسط احتفالية كبرى بنجوم الرافدين.

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الرياضة رياضة عربية

جورجيا تهزم البحرين بثنائية ودياً قبل خليجي 27 وكأس آسيا

من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)
من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)
  • تبليسي: «الشرق الأوسط»
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  • تبليسي: «الشرق الأوسط»
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جورجيا تهزم البحرين بثنائية ودياً قبل خليجي 27 وكأس آسيا

من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)
من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل (الاتحاد البحريني)

خسر المنتخب البحريني أمام مضيفه الجورجي بنتيجة 0-2 في المباراة الودية التي جمعتهما الجمعة على استاد ميخائيل ميشخي في العاصمة تبليسي، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 55 لافتتاح التسجيل عبر لوكا لوكشفيلي، قبل أن يعزز نجم باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا النتيجة بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وتأتي هذه المباراة في إطار برنامج إعداد المنتخب البحريني للمرحلة المقبلة، حيث يواصل تحضيراته لخوض منافسات كأس الخليج «خليجي 27» المقررة في السعودية خلال شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل في مدينة أنطاليا التركية، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

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كرة القدم جورجيا البحرين
الرياضة رياضة عربية

إبراهيم صبرة خارج تشكيلة الأردن بالمونديال للإصابة

إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال للإصابة (منتخب الأردن)
إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال للإصابة (منتخب الأردن)
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
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  • عمّان: «الشرق الأوسط»
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إبراهيم صبرة خارج تشكيلة الأردن بالمونديال للإصابة

إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال للإصابة (منتخب الأردن)
إبراهيم صبرة يغيب عن المونديال للإصابة (منتخب الأردن)

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الجمعة، استبعاد اللاعب إبراهيم صبرة من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي في أميركا الشمالية.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تتقدم أسرة المنتخب الوطني بأصدق أمنيات الشفاء العاجل للاعب إبراهيم صبرة، والعودة للملاعب في أقرب وقت بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى في أثناء التدريبات. استدعت الإصابة خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة واستبعاده من قائمة منتخب النشامى المشارك في كأس العالم».

وتعيش كرة القدم الأردنية فترة ذهبية في نتائجها، بعدما بلغت نهائيي كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025، ولا تنوي الاكتفاء بمجرد المشاركة في ظهورها الأول في نهائيات كأس العالم.

وأوقعت القرعة الأردن في المجموعة العاشرة الصعبة؛ إذ سيواجه النمسا والجزائر في سان فرانسيسكو قبل الانتقال إلى دالاس لملاقاة الأرجنتين حاملة اللقب.

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