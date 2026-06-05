وائل جمعة: الأهلي المصري يحتاج إلى تكاتف أبنائه

أعرب وائل جمعة، نجم الأهلي المصري السابق، عن سعادته الشديدة بعودته مجدداً للعمل بالقلعة الحمراء مديراً للكرة بناءً على قرارات مجلس إدارة النادي التي صدرت الخميس.

وفي أول تعقيب رسمي على القرار، قال جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، الجمعة: «سعيد بعودتي مرة تانية إلى بيتي النادي الأهلي في وقت صعب يحتاج إلى تكاتف الجميع للعودة للسيطرة مجدداً بإذن الله على الكرة الأفريقية والمحلية والتطلع للعالمية».

وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً على حسن وكرم الضيافة، والتي لم أشعر يوماً فيها بالغربة... أدام الله عليها الأمن والأمان والرخاء».

وأوضح: «كل الشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي لحرصهم على وجودي في بيتي مرة تانية... وتلبية نداء الأهلي واجب على كل من ينتمي له».

واختتم وائل جمعة، الذي يتولّى المسؤولية خلفاً لوليد صلاح الدين، بيانه: «إن شاء الله نكون عند مستوى التطلعات والمساعدة في عودة الفرحة والبسمة لجماهير نادينا العزيز».

يشار إلى أن الأهلي اختتم الموسم الماضي بالحصول على المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 12 لقباً، مكتفياً باللعب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.