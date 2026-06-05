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الرياضة رياضة عربية

وائل جمعة: الأهلي المصري يحتاج إلى تكاتف أبنائه

وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري (النادي الأهلي)
وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري (النادي الأهلي)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

وائل جمعة: الأهلي المصري يحتاج إلى تكاتف أبنائه

وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري (النادي الأهلي)
وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري (النادي الأهلي)

أعرب وائل جمعة، نجم الأهلي المصري السابق، عن سعادته الشديدة بعودته مجدداً للعمل بالقلعة الحمراء مديراً للكرة بناءً على قرارات مجلس إدارة النادي التي صدرت الخميس.

وفي أول تعقيب رسمي على القرار، قال جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، الجمعة: «سعيد بعودتي مرة تانية إلى بيتي النادي الأهلي في وقت صعب يحتاج إلى تكاتف الجميع للعودة للسيطرة مجدداً بإذن الله على الكرة الأفريقية والمحلية والتطلع للعالمية».

وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً على حسن وكرم الضيافة، والتي لم أشعر يوماً فيها بالغربة... أدام الله عليها الأمن والأمان والرخاء».

وأوضح: «كل الشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي لحرصهم على وجودي في بيتي مرة تانية... وتلبية نداء الأهلي واجب على كل من ينتمي له».

واختتم وائل جمعة، الذي يتولّى المسؤولية خلفاً لوليد صلاح الدين، بيانه: «إن شاء الله نكون عند مستوى التطلعات والمساعدة في عودة الفرحة والبسمة لجماهير نادينا العزيز».

يشار إلى أن الأهلي اختتم الموسم الماضي بالحصول على المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 12 لقباً، مكتفياً باللعب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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الرياضة رياضة عربية

الغواشي يعد بالمزيد من منتخب اليمن في أمم آسيا 2027

لاعب منتخب اليمن ناصر محمدوه الغواشي (منتخب اليمن)
لاعب منتخب اليمن ناصر محمدوه الغواشي (منتخب اليمن)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
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  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

الغواشي يعد بالمزيد من منتخب اليمن في أمم آسيا 2027

لاعب منتخب اليمن ناصر محمدوه الغواشي (منتخب اليمن)
لاعب منتخب اليمن ناصر محمدوه الغواشي (منتخب اليمن)

أكد لاعب منتخب اليمن، ناصر محمدوه الغواشي، أنه يجب على الفريق مواصلة رفع سقف الطموحات، بعد تأهله لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية العام المقبل.

وأحرز الغواشي هدفين قاد بهما منتخب اليمن للفوز 2-صفر على نظيره اللبناني، الخميس، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، ليكمل عقد المتأهلين للبطولة.

وافتتح لاعب وسط نادي زاخو العراقي التسجيل بتسديدة مقوسة بعد مرور أكثر من ساعة على بداية المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود فريق المدرب نور الدين ولد علي إلى صدارة المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات، ويحسم المقعد الأخير المؤهل إلى النهائيات.

وقال الغواشي في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «الحمد لله على هذا الفوز المهم والصعب الذي عملنا كثيراً من أجل تحقيقه».

وأهدى المهاجم هذا الانتصار إلى جماهير اليمن ووالده، قائلاً: «أبارك للجماهير اليمنية هذا الفوز، وأهديهم هذا الانتصار، وأخص بالذكر والدي الذي أسأل الله له الشفاء العاجل».

ومع علمه بأن الفوز وحده كان كفيلاً بضمان التأهل، أوضح الغواشي أن المنتخب اليمني خاض المباراة بهدف واضح لا غير، موضحاً: «دخلنا المباراة بخيار واحد فقط وهو الفوز، على عكس المنتخب اللبناني الذي كان يكفيه التعادل. لم نخذل الجماهير وحققنا فرحة لا توصف».

وأردف بالقول: لا أعرف ماذا أقول بعد هذا الإنجاز. جماهيرنا ساندتنا اليوم، وستشاهدون في كأس آسيا بالسعودية أنهم سيكونون من بين أكبر الجماهير حضوراً».

أكد اللاعب اليمني في ختام حديثه: «جماهيرنا لديها ثقة كبيرة بنا، ونحن أيضاً نثق بهم كثيراً، ونعدهم بأن الأفضل لم يأتِ بعد».

ويمثل تأهل اليمن عودة إلى نهائيات كأس آسيا بعد الغياب عن نسخة عام 2023، كما أشاد المدرب نور الدين ولد علي بالدعم اللامحدود الذي قدمته الجماهير، حيث قال: «الشعب اليمني يستحق هذا الإنجاز. كرة القدم تتمحور حول منح الناس لحظات من الفرح والفخر وتمثيل اليمن على الساحتين الآسيوية والدولية».

وتابع: «أهنئ اللاعبين وأفراد جهازي الفني، وأهدي هذا التأهل وهذا الفوز إلى الشعب اليمني وعائلتي».

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تلفزيون الجزائر يحصل على حقوق بث 11 مباراة في كأس العالم 2026

التلفزيون الجزائري سيقوم بنقل 11 مباراة (التلفزيون الجزائري)
التلفزيون الجزائري سيقوم بنقل 11 مباراة (التلفزيون الجزائري)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

تلفزيون الجزائر يحصل على حقوق بث 11 مباراة في كأس العالم 2026

التلفزيون الجزائري سيقوم بنقل 11 مباراة (التلفزيون الجزائري)
التلفزيون الجزائري سيقوم بنقل 11 مباراة (التلفزيون الجزائري)

أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي، مساء اليوم الخميس، أنه اقتنى حقوق بث مباريات منتخب «الخُضر» في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك كندا.

وذكر التليفزيون الجزائري أنه توصل لاتفاق مع مجموعة (بي إن سبورتس) التليفزيونية، مالكة الحقوق، مضيفا أنه حصل على حق بث مباريات أخرى دون تحديد عددها، ولا عن قيمة الصفقة.

وكانت منصة «دزاير أرينا» كشفت في وقت سابق، أن التلفزيون الجزائري استقر مبدئيا على شراء حقوق بث 11 لقاء، منها مباريات المنتخب الجزائري، والمباراتان الافتتاحية والنهائية، إلى جانب عدد من مواجهات الأدوار الإقصائية.

وتستهل الجزائر مشوارها في مونديال 2026 بمواجهة الأرجنتين (حاملة اللقب) يوم 17 حزيران (يونيو) الجاري بمدينة كانساس سيتي الأميركية.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره الأردني في مواجهة عربية خالصة يوم 23 من ذات الشهر بمدينة سان فرانسيسكو، قبل أن يلتقي مع منتخب النمسا بعدها بخمسة أيام بكانساس سيتي في ختام دور المجموعات.

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بثنائية نظيفة… اليمن يهزم لبنان ويحلق إلى نهائيات كأس آسيا 2027

دخل لبنان المباراة متصدراً للمجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات (الاتحاد اللبناني)
دخل لبنان المباراة متصدراً للمجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات (الاتحاد اللبناني)
TT
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بثنائية نظيفة… اليمن يهزم لبنان ويحلق إلى نهائيات كأس آسيا 2027

دخل لبنان المباراة متصدراً للمجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات (الاتحاد اللبناني)
دخل لبنان المباراة متصدراً للمجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات (الاتحاد اللبناني)

أهدر المنتخب اللبناني فرصة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027، بعدما سقط أمام نظيره اليمني بهدفين دون رد، الخميس، على استاد حمد الكبير في الدوحة، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية المقررة في المملكة العربية السعودية.

ودخل لبنان المباراة متصدراً للمجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، وكان يحتاج إلى التعادل فقط لضمان التأهل المباشر إلى النهائيات، فيما لم يكن أمام اليمن سوى الفوز من أجل انتزاع الصدارة، وخطف بطاقة العبور الأخيرة.

لبنان سيغيب عن النهائيات القارية للمرة الأولى منذ نسخة 2015 (الاتحاد اللبناني)

لكن المنتخب اليمني نجح في تحقيق مبتغاه، ليقلب موازين المجموعة في الجولة الحاسمة، ويرفع رصيده إلى 14 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن لبنان الذي تجمد رصيده عند 13 نقطة، لينتهي مشواره في التصفيات بخيبة كبيرة بعدما كان على بعد خطوة واحدة من التأهل.

وكان المنتخب اللبناني قد حقق قبل الجولة الأخيرة أربعة انتصارات، وتعادلاً واحداً، وحافظ على شباكه نظيفة طوال التصفيات، قبل أن يتلقى خسارته الأولى والأكثر كلفة أمام اليمن في المواجهة الحاسمة.

أخفق المنتخب اللبناني في بلوغ البطولة للمرة الرابعة في تاريخه (الاتحاد اللبناني)

وبهذا الإنجاز، ضمن المنتخب اليمني مشاركته الثالثة في تاريخ نهائيات كأس آسيا، بعد ظهوره الأول في نسخة 1976، ثم مشاركته الثانية في نسخة 2019 التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة، فيما أخفق المنتخب اللبناني في بلوغ البطولة للمرة الرابعة في تاريخه بعدما شارك في نسخ 2000 التي استضافها على أرضه، و2019 في الإمارات، و2023 في قطر.

ويعد التأهل إنجازاً تاريخياً جديداً لكرة القدم اليمنية التي تعيش ظروفاً صعبة منذ سنوات، لكنها نجحت في تجاوزها للوصول إلى العرس القاري للمرة الثالثة، بينما تلقى المنتخب اللبناني ضربة موجعة بعدما كان الأقرب إلى حسم بطاقة المجموعة قبل انطلاق الجولة الأخيرة.

وسيخوض المنتخب اليمني منافسات كأس آسيا 2027 ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية، والإمارات، وفيتنام.

المنتخب اليمني نجح في تحقيق مبتغاه ليقلب موازين المجموعة (الاتحاد اللبناني)

ومن المقرر أن يواجه اليمن نظيره الكوري الجنوبي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، قبل أن يلتقي الإمارات على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام فيتنام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

أما لبنان، فسيغيب عن النهائيات القارية للمرة الأولى منذ نسخة 2015 التي فشل في بلوغها، بعدما كان يطمح إلى تسجيل حضوره الرابع في البطولة الآسيوية، ومواصلة سلسلة مشاركاته.

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