الرياضة رياضة عربية

«مونديال 2026»: سلامي يعلن قائمة الأردن النهائية دون مفاجآت

«مونديال 2026»: سلامي يعلن قائمة الأردن النهائية دون مفاجآت

استقرّ المغربي جمال سلامي، مدرب الأردن، على القائمة النهائية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بدءاً من 11 يونيو (حزيران) الحالي، وجاءت دون مفاجآت.

وقرر سلامي، بعد الخسارة الودية أمام سويسرا 1-4، الأحد، استبعاد اللاعبين محمد أبو غوش ويوسف قشي، معتمداً على 26 لاعباً سيُمثلون الأردن في باكورة مشاركاته بـ«كأس العالم».

ويُعوّل الأردن على جناح رين الفرنسي، موسى التعمري، في حين يفتقد أبرز هدّافيه يزن النعيمات بسبب إصابة قوية في الركبة.

ووصل منتخب «النشامى»، الثلاثاء، إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة، لخوض معسكر تدريبي أخير حتى العاشر من الشهر الحالي، ويتضمن خوض مباراة ودية أمام كولومبيا، الاثنين، على ملعب سنابدراغون.

منتخب الأردن (رويترز)

ويبدأ الأردن مشواره بمواجهة النمسا في المجموعة العاشرة، في 17 الحالي في سان فرنسيسكو، ثم الجزائر يوم 23 على الملعب عينه، ثم الأرجنتين، حاملة اللقب، يوم 28 في دالاس.

وضمّت القائمة في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية

وفي الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، أنس بدوي.

وفي الوسط: مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداود.

وفي الهجوم: محمود المرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، وعلي علوان.

إنييستا يدشن مشواره التدريبي مع فريق إماراتي من الدرجة الثانية

يدشن نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم السابق أندريس إنييستا مسيرته التدريبية من خلال قيادة «غلف يونايتد إف سي» من دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم.

وأعلن غلف يونايتد الذي حل عاشراً في الموسم المنصرم، الاثنين، عن التعاقد مع إنييستا ليكون مدرباً لفريقه الأول، من دون تحديد مدة العقد.

وقال إنييستا (42 عاماً) الذي اعتزل بعد تجربة أخيرة كلاعب مع نادي الإمارات الإماراتي موسم 2023-2024: «غلف يونايتد يبدو المكان المناسب لبدء هذا الفصل الجديد. كرة القدم منحتني كل شيء، والآن أريد أن أرد الجميل من خلال التدريب والتعلم والعمل يومياً مع لاعبين شباب يمتلكون الشغف والموهبة للوصول إلى أعلى المستويات».

وأضاف بطل العالم مع إسبانيا في 2010: «أؤمن بتطوير اللاعبين بالطريقة الصحيحة: بالصبر، وبفلسفة واضحة للعبة، وبالاهتمام الحقيقي بكل لاعب. غلف يونايتد يشارك هذه القيم، ولهذا أنا هنا، أريد أن أتطور كمدرب، وأن اكتسب خبرة حقيقية، وأن أحصل على الرخصة الاحترافية».

وكان إنييستا شارك في يناير (كانون الثاني) الماضي في دورة تدريبية نظمها الاتحاد الإماراتي للعبة في دبي وحصل على الرخصة الآسيوية (ايه).

ووصف أحمد الصراف رئيس نادي غلف يونايتد الذي تأسس عام 2019 بعد سماح القوانين بإشهار أندية خاصة بعدما كانت سابقاً مقتصرة على الحكومات المحلية، خطوة التعاقد مع إنييستا بأنها «لحظة تاريخية للنادي ولكرة القدم في دبي ودولة الإمارات».

ويأمل إنييستا السير على خطى نجم إيطاليا السابق أندريا بيرلو الذي قاد فريق «يونايتد إف سي» مؤخراً للحلول ثانياً في دوري الدرجة الثانية والصعود للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وفاز إنييستا مع برشلونة الذي لعب لفريقه الأول من 2002 حتى 2018 بـ32 لقباً أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني تسع مرات. كما أحرز مع فيسل كوبي الياباني كأس الإمبراطور 2019 وكأس السوبر 2020.

9 مهاجمين في تشكيلة قطر للمونديال

اختار المدرب يولن لوبتيغي تسعة مهاجمين، من بينهم أكرم عفيف والمعز علي، في تشكيلة قطر المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي، التي أعلنها الاثنين استعداداً لخوض البطولة المقامة في أميركا الشمالية.

ويعول المدرب الإسباني على عدة أسماء شاركت مع قطر في كأس العالم 2022، عندما نظمت البطولة وودعت من دور المجموعات، مثل المدافع بيدرو ميغيل والحارس مشعل برشم ولاعبي الوسط عاصم مادبو وعبد العزيز حاتم وكريم بوضياف.

وشهدت القائمة وجود المهاجم الواعد تحسين محمد (19 عاماً) لاعب الدحيل.

وتستهل قطر، التي تشارك في البطولة لأول مرة عبر التصفيات، مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة سويسرا في سانتا كلارا يوم 13 يونيو (حزيران)، قبل مواجهة كندا، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، يوم 18 يونيو في فانكوفر، قبل اللعب مع البوسنة والهرسك بعد ستة أيام في سياتل.

«فيفا» يعلن مواعيد مباريات مونديال الناشئين في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً في بيان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي ستقام خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، بمشاركة نخبة المنتخبات الناشئة من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 48 منتخباً، التي استضافتها قطر العام الماضي، حيث استقطبت أعداداً كبيرة من المشجعين الذين استمتعوا بمتابعة المواهب الواعدة التي أظهرت مهاراتها على الساحة العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام العديد من المباريات المرتقبة التي أسفرت عنها قرعة البطولة بمشاركة 48 منتخباً سيتنافسون على اللقب.

ويبرز لقاء المنتخب القطري (ممثل البلد المستضيف) ونظيره المصري ضمن منافسات المجموعة الأولى بوصفه من أبرز المواجهات في دور المجموعات، في مباراة ينتظر أن تشهد أجواء حماسية مميزة.

كما سيلتقي منتخبا إسبانيا والمغرب في مواجهة قوية ضمن المجموعة الثامنة، كما يترقب مشجعو كرة القدم منافسات المجموعة الثانية عشرة بين منتخبي كولومبيا واليابان، بطلي أميركا الجنوبية وآسيا تحت 17 سنة على التوالي.

وستقام البطولة مجدداً في مجمع المسابقات في أسباير زون، حيث ستلعب ثماني مباريات يومياً خلال دور المجموعات ودور الـ32.

وستنطلق المباريات من يوم السبت إلى الأربعاء، في الثالثة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، فيما ستقام آخر مباريات اليوم في السادسة والنصف مساء، أما في يومي الخميس والجمعة فإن المباريات ستنطلق في تمام الرابعة على أن تقام آخر المباريات في الساعة السابعة مساء.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على استاد خليفة الدولي، الذي يصادف هذا العام مرور 50 عاماً على افتتاحه عام 1976، الذي سبق له استضافة ثماني مباريات في كأس العالم في قطر 2022، بالإضافة لنهائي نسخة العام الماضي من مونديال الناشئين.

