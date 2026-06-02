«مونديال 2026»: سلامي يعلن قائمة الأردن النهائية دون مفاجآت

استقرّ المغربي جمال سلامي، مدرب الأردن، على القائمة النهائية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بدءاً من 11 يونيو (حزيران) الحالي، وجاءت دون مفاجآت.

وقرر سلامي، بعد الخسارة الودية أمام سويسرا 1-4، الأحد، استبعاد اللاعبين محمد أبو غوش ويوسف قشي، معتمداً على 26 لاعباً سيُمثلون الأردن في باكورة مشاركاته بـ«كأس العالم».

ويُعوّل الأردن على جناح رين الفرنسي، موسى التعمري، في حين يفتقد أبرز هدّافيه يزن النعيمات بسبب إصابة قوية في الركبة.

ووصل منتخب «النشامى»، الثلاثاء، إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة، لخوض معسكر تدريبي أخير حتى العاشر من الشهر الحالي، ويتضمن خوض مباراة ودية أمام كولومبيا، الاثنين، على ملعب سنابدراغون.

ويبدأ الأردن مشواره بمواجهة النمسا في المجموعة العاشرة، في 17 الحالي في سان فرنسيسكو، ثم الجزائر يوم 23 على الملعب عينه، ثم الأرجنتين، حاملة اللقب، يوم 28 في دالاس.

وضمّت القائمة في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية

وفي الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، أنس بدوي.

وفي الوسط: مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداود.

وفي الهجوم: محمود المرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، وعلي علوان.