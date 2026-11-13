دوري الأمم: زيدان منزعج من الأداء الدفاعي أمام إيطاليا

أبدى زين الدين زيدان انزعاجه من الأداء الدفاعي لمنتخب بلاده عقب تلقيه أول هزيمة له كمدرب له بسقوطه أمام مضيفته إيطاليا 1 - 3، الخميس، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، لكنه وصف هذه العثرة بأنها «جزء من المسار».

وتقدم المنتخب الفرنسي مبكراً في ملعب «سان سيرو» عن طريق مايكل أوليسيه (10)، لكن إيطاليا قلبت الطاولة بفضل هدفين من فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو (26 و75 من ركلة جزاء) وهدف من دافيدي فراتيزي (63)، وحرمت «الزرق» من حسم تأهلهم إلى ربع نهائي المسابقة القارية، علماً أنهم كانوا بحاجة إلى التعادل فقط لتحقيق ذلك.

وأزاحت إيطاليا غريمتها فرنسا عن صدارة المجموعة، وباتت تحتلها بفارق المواجهتين المباشرتين حيث تتساويان نقاطاً برصيد 10 لكل منهما.

ويستضيف أبطال العال مرتين المنتخب التركي الذي لم يحصد أي نقطة حتى الآن، في المباراة الختامية، الأحد، بينما ستتوجه إيطاليا، بطلة العالم 4 مرات، لمواجهة بلجيكا صاحبة المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

وفرضت إيطاليا التي أرغمت فرنسا على التعادل 1 - 1 في الجولة الثالثة في سبتمبر (أيلول) الماضي في باريس، سيطرتها على المباراة في الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 1 - 1، في فترة شهدت تفوقاً لرجال زيدان.

وجاء هدف فراتيزي بعد 3 دقائق فقط من إهدار سيباستيانو إسبوزيتو ركلة جزاء، ثم احتُسبت ركلة جزاء ثانية لصالح إيطاليا، سجلها شقيقه الأصغر بيو، وأمَّن بذلك نتيجة اللقاء لصالح أصحاب الأرض.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «بدأنا بشكل جيد، وكنا موفقين في الاستحواذ على الكرة، لكننا واجهنا صعوبات في الشوط الثاني، لا سيما على المستوى الدفاعي».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان المنتخب يفتقر إلى الشجاعة، أجاب: «لا، بل على العكس تماماً. لقد بقينا في أجواء المباراة، وقدمنا أداءً جيداً في الاستحواذ، خصوصاً في الشوط الأول، لكننا تراجعنا قليلاً في الشوط الثاني، لا سيما بعدما أصبحت النتيجة 1 - 2. هذا جزء من المسار».

وخلال هذه المباراة المثيرة، حرم القائم فرنسا من هدفين، كما بلغت نسبة استحواذ رجال زيدان على الكرة 60 في المائة مع 18 محاولة على المرمى.

وأضاف زيدان: «الأهم هو خلق الفرص»، متابعاً: «ارتطام الكرة بالقائم كان له تأثيره، لكني لست محبطاً. كنت سأشعر بالإحباط لو لم ننجح في بناء هجمات جيدة والاستحواذ على الكرة. ما نحتاج إلى تحليله هو سبب عدم ظهورنا بالمستوى المطلوب في الجوانب الدفاعية من دون كرة».

وخاض المنتخب الفرنسي مباراته في ميلانو في غياب نجمي خط الهجوم كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، لكن زيدان نفى أن يكون غيابهما أثر على الأداء، مشيراً إلى أن مهاجم ريال مدريد الإسباني قد يعود للمشاركة في المباراة ضد تركيا.

وقال زيدان: «أعتقد أن جميع اللاعبين كانوا في كامل تركيزهم. وكما قلت، تراجع تركيزنا وفاعليتنا قليلاً في الشوط الثاني».

وختم: «آمل في أن يتمكن (مبابي) من اللعب ضد تركيا. هذه هي الخطة، فقد قررنا عدم المخاطرة به الليلة بسبب معاناته من مشكلة بسيطة».