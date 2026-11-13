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الاقتصاد

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

اضطراب الخدمات السحابية يمتد إلى الطيران والذكاء الاصطناعي

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
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عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

تواصلت الجمعة تداعيات العطل العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت»، وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية من آسيا إلى الولايات المتحدة، وسط محاولات متواصلة لاستعادة التشغيل الكامل لخدمات البريد الإلكتروني وتطبيقات العمل والذكاء الاصطناعي. وشمل الاضطراب خدمات «أوتلوك» و«تيمز» ومساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت»، إلى جانب تطبيقات مرتبطة بمنصة «مايكروسوفت 365»، التي تعتمد عليها المؤسسات في إدارة اتصالاتها وعملياتها اليومية. وسجل موقع «داون ديتكتور»، المتخصص في رصد الأعطال الرقمية، أكثر من 130 ألف بلاغ عن مشكلات في «أوتلوك» خلال ذروة الأزمة، الخميس، قبل تراجع البلاغات لاحقاً، دون أن يعني ذلك استعادة جميع الخدمات بصورة طبيعية. وأعلنت «مايكروسوفت» أنها تواصل معالجة المشكلة، بعدما أقرت بأن بعض الإجراءات الفنية التي اتخذتها لتحسين أداء الأنظمة لم تحقق النتائج المتوقعة. وأكدت الشركة عدم وجود مؤشرات على أن العطل ناتج عن هجوم إلكتروني، مشددة على أنها تتعامل مع الحادث باعتباره أولوية قصوى حتى استعادة الخدمات بالكامل، دون إعلان سبب نهائي للاضطراب.

وفي أستراليا، قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن مسؤولي «مايكروسوفت» شبّهوا الحادث بعطل «كراود سترايك» في يوليو (تموز) 2024، الذي تسبب في اضطرابات واسعة بقطاعات الطيران والمصارف والمستشفيات، نتيجة تحديث برمجي معيب. غير أن هذا التشبيه لا يؤكد تطابق أسباب الحادثين، خصوصاً أن التحقيقات الفنية في العطل الحالي لم تكن قد انتهت. وامتدت التداعيات إلى الأنشطة التجارية؛ إذ اضطرت شركة التكنولوجيا الصناعية الأميركية «ووركهورس غروب» إلى تأجيل مؤتمر هاتفي لمناقشة نتائجها الفصلية بسبب انقطاع الخدمات.

وفي هونغ كونغ، قال داني لاو، الذي يدير شركة للألمنيوم، إن تعطل حسابات «أوتلوك» منع شركته من تلقي تحديثات العملاء الأميركيين، محذراً من أن استمرار المشكلة قد يؤثر في الجداول الزمنية للإنتاج. ويبرز هذا المثال كيف يمكن لانقطاع البريد الإلكتروني أن يتحول إلى مشكلة اقتصادية، عندما يؤدي إلى تأخير الطلبات أو تعطيل التنسيق بين الموردين والعملاء عبر الحدود.

وفي قطاع الطيران، أعلنت «إير إنديا» أن عمليات رحلاتها لم تتأثر، لكنها حولت خدمات البريد الإلكتروني مؤقتاً لضمان استمرار استقبال استفسارات العملاء. كما قالت «إنديغو» الهندية إن العطل أثر في خدمات الدعم عبر البريد الإلكتروني، في حين ظلت قنوات التواصل الأخرى والعمليات الجوية تعمل بصورة طبيعية.

وطالت الاضطرابات جهات حكومية؛ إذ أعلنت وكالة التكنولوجيا الحكومية في سنغافورة تعطل البريد الإلكتروني، في حين أكدت المحكمة العليا في الفلبين تأثر بعض عملياتها، بما فيها الردود الإلكترونية. وفي اليابان، قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء ماساناو أوزاكي إن العطل أثر في البنية التحتية المعلوماتية الحكومية، مؤكداً متابعة السلطات تطورات الأزمة. وامتدت التأثيرات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أبلغت شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» عن مشكلات في الاتصال بأدوات «مايكروسوفت 365»، ما يعكس الترابط المتزايد بين المنصات السحابية والتطبيقات الذكية.

اقتصادياً، لم تتوافر تقديرات موثوقة لحجم الخسائر الإجمالية، لكن العطل تسبب في تأجيل اجتماعات وتعطيل اتصالات تجارية وخدمات للعملاء، مع احتمالات ارتفاع التكاليف التشغيلية إذا طال أمد الانقطاع. وتسلط الأزمة الضوء على مخاطر الاعتماد المكثف على مزود واحد للخدمات الرقمية، خصوصاً مع توسع استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية. وخلال الساعات المقبلة، ستتركز الأنظار على قدرة «مايكروسوفت» على استعادة التشغيل الكامل وتحديد السبب الفني للعطل، في حين يُرجح أن يدفع الحادث مزيداً من المؤسسات إلى مراجعة خطط استمرارية الأعمال، وتعزيز قنوات الاتصال البديلة، وتقليل مخاطر توقف العمليات عند تعطل الخدمات السحابية.

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الاقتصاد

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب تداعيات أزمة «إنفيديا» على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
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الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب تداعيات أزمة «إنفيديا» على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)

تراجعت الأسهم في معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية خلال تعاملات الجمعة، لكن الخسائر ظلَّت محدودة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تداعيات استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» على صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وفي تطوُّر منفصل، تسبَّب عطل واسع النطاق في خدمات «مايكروسوفت» الإلكترونية في اضطراب حسابات البريد الإلكتروني وعدد من التطبيقات حول العالم، إلا أن تأثيره المباشر على الأسواق بدا محدوداً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت «مايكروسوفت»، في تحديث أصدرته يوم الجمعة، إن العطل أثر على مجموعة واسعة من خدمات «مايكروسوفت 365» المرتبطة بخدمات «إكستشينج أونلاين» والبريد الإلكتروني. وأبلغ مستخدمون عن تعطل خدمات، من بينها «أوتلوك» و«تيمز» والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي «كوبايلوت». واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى حد كبير.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 26748.60 نقطة، كما انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بالنسبة نفسها إلى 8353.98 نقطة. وهبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.1 في المائة إلى 10856.66 نقطة.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.5 في المائة إلى 61142.35 نقطة. وصعد سهم شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في معدات صناعة الرقائق بنسبة 1.7 في المائة، في حين تراجع سهم «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2.3 في المائة. كما هبط سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في «أوبن إيه آي»، بنسبة 5.1 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 1 في المائة إلى 5290.53 نقطة. وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس»، إحدى أكبر الشركات الكورية الجنوبية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1 في المائة، فيما هبط سهم شركة «إس كيه هاينكس» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 3 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.4 في المائة، مع صعود سهم شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في تايوان، بنسبة 0.4 في المائة.

وأثارت مغادرة هوانغ، الذي شارك في تأسيس «إنفيديا» وكان أحد أبرز المهندسين لدورها المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن مستقبل الشركة. وكانت أسهمها قد تراجعت بنسبة 4 في المائة عقب الإعلان عن استقالته.

وجاءت استقالة هوانغ بعد الكشف عن علاقة عاطفية جمعته بمسؤول تنفيذي في شركة تكنولوجيا صينية؛ الأمر الذي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي. وستتولى المديرة المالية المخضرمة للشركة، كوليت كريس، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة.

وتُعد «إنفيديا» إحدى الركائز الأساسية لطفرة الذكاء الاصطناعي، وتتنافس مع «أبل» على لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية في «وول ستريت»، كما استثمرت بكثافة في شركات أخرى تعمل في هذا المجال. ويترقب المستثمرون انعكاسات أزمتها المحتملة على الطروحات العامة الأولية المرتقبة لشركات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها الطرح المحتمل لشركة «أنثروبيك»، التي تُقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار.

وترتبط أسعار أسهم العديد من الشركات الآسيوية المنتجة لرقائق الحاسوب والخوادم وغيرها من المعدات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ارتباطاً وثيقاً بوتيرة تطوير البنية التحتية لهذا القطاع في الولايات المتحدة.

وفي أسواق أخرى، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.6 في المائة إلى 23637.60 نقطة، كما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.6 في المائة إلى 3634.35 نقطة.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 9082.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 0.6 في المائة.

وكانت مؤشرات «وول ستريت» قد أنهت تعاملات الخميس على انخفاض؛ إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بالنسبة نفسها، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم بعض الشركات المنافسة لـ«إنفيديا»، وفي مقدمتها شركة «إيه إم دي» التي صعد سهمها بنسبة 5.9 في المائة خلال تعاملات الخميس.

وجاءت الضغوط على الأسهم أيضاً في ظل ارتفاع أسعار النفط، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران»، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. حصلنا على أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، وأصبح المضيق تحت سيطرتنا».

وفي التعاملات المبكرة يوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 0.3 في المائة إلى 96.07 دولار للبرميل. وكان الخام يتداول قرب 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب مع إيران.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي القياسي بنسبة 0.1 في المائة إلى 88.08 دولار للبرميل.

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الذكاء الاصطناعي أسهم تكنولوجيا حرب إيران أسواق الصين
الاقتصاد

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
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عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

تواصلت الجمعة تداعيات العطل العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت»، وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية من آسيا إلى الولايات المتحدة، وسط محاولات متواصلة لاستعادة التشغيل الكامل لخدمات البريد الإلكتروني وتطبيقات العمل والذكاء الاصطناعي. وشمل الاضطراب خدمات «أوتلوك» و«تيمز» ومساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت»، إلى جانب تطبيقات مرتبطة بمنصة «مايكروسوفت 365»، التي تعتمد عليها المؤسسات في إدارة اتصالاتها وعملياتها اليومية. وسجل موقع «داون ديتكتور»، المتخصص في رصد الأعطال الرقمية، أكثر من 130 ألف بلاغ عن مشكلات في «أوتلوك» خلال ذروة الأزمة، الخميس، قبل تراجع البلاغات لاحقاً، دون أن يعني ذلك استعادة جميع الخدمات بصورة طبيعية. وأعلنت «مايكروسوفت» أنها تواصل معالجة المشكلة، بعدما أقرت بأن بعض الإجراءات الفنية التي اتخذتها لتحسين أداء الأنظمة لم تحقق النتائج المتوقعة. وأكدت الشركة عدم وجود مؤشرات على أن العطل ناتج عن هجوم إلكتروني، مشددة على أنها تتعامل مع الحادث باعتباره أولوية قصوى حتى استعادة الخدمات بالكامل، دون إعلان سبب نهائي للاضطراب.

وفي أستراليا، قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن مسؤولي «مايكروسوفت» شبّهوا الحادث بعطل «كراود سترايك» في يوليو (تموز) 2024، الذي تسبب في اضطرابات واسعة بقطاعات الطيران والمصارف والمستشفيات، نتيجة تحديث برمجي معيب. غير أن هذا التشبيه لا يؤكد تطابق أسباب الحادثين، خصوصاً أن التحقيقات الفنية في العطل الحالي لم تكن قد انتهت. وامتدت التداعيات إلى الأنشطة التجارية؛ إذ اضطرت شركة التكنولوجيا الصناعية الأميركية «ووركهورس غروب» إلى تأجيل مؤتمر هاتفي لمناقشة نتائجها الفصلية بسبب انقطاع الخدمات.

وفي هونغ كونغ، قال داني لاو، الذي يدير شركة للألمنيوم، إن تعطل حسابات «أوتلوك» منع شركته من تلقي تحديثات العملاء الأميركيين، محذراً من أن استمرار المشكلة قد يؤثر في الجداول الزمنية للإنتاج. ويبرز هذا المثال كيف يمكن لانقطاع البريد الإلكتروني أن يتحول إلى مشكلة اقتصادية، عندما يؤدي إلى تأخير الطلبات أو تعطيل التنسيق بين الموردين والعملاء عبر الحدود.

وفي قطاع الطيران، أعلنت «إير إنديا» أن عمليات رحلاتها لم تتأثر، لكنها حولت خدمات البريد الإلكتروني مؤقتاً لضمان استمرار استقبال استفسارات العملاء. كما قالت «إنديغو» الهندية إن العطل أثر في خدمات الدعم عبر البريد الإلكتروني، في حين ظلت قنوات التواصل الأخرى والعمليات الجوية تعمل بصورة طبيعية.

وطالت الاضطرابات جهات حكومية؛ إذ أعلنت وكالة التكنولوجيا الحكومية في سنغافورة تعطل البريد الإلكتروني، في حين أكدت المحكمة العليا في الفلبين تأثر بعض عملياتها، بما فيها الردود الإلكترونية. وفي اليابان، قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء ماساناو أوزاكي إن العطل أثر في البنية التحتية المعلوماتية الحكومية، مؤكداً متابعة السلطات تطورات الأزمة. وامتدت التأثيرات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أبلغت شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» عن مشكلات في الاتصال بأدوات «مايكروسوفت 365»، ما يعكس الترابط المتزايد بين المنصات السحابية والتطبيقات الذكية.

اقتصادياً، لم تتوافر تقديرات موثوقة لحجم الخسائر الإجمالية، لكن العطل تسبب في تأجيل اجتماعات وتعطيل اتصالات تجارية وخدمات للعملاء، مع احتمالات ارتفاع التكاليف التشغيلية إذا طال أمد الانقطاع. وتسلط الأزمة الضوء على مخاطر الاعتماد المكثف على مزود واحد للخدمات الرقمية، خصوصاً مع توسع استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية. وخلال الساعات المقبلة، ستتركز الأنظار على قدرة «مايكروسوفت» على استعادة التشغيل الكامل وتحديد السبب الفني للعطل، في حين يُرجح أن يدفع الحادث مزيداً من المؤسسات إلى مراجعة خطط استمرارية الأعمال، وتعزيز قنوات الاتصال البديلة، وتقليل مخاطر توقف العمليات عند تعطل الخدمات السحابية.

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اقتصاد العالم
الاقتصاد

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
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مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن تمويل أنشطة الذكاء الاصطناعي يشكل نحو ربع الزيادة في الإقراض المصرفي للشركات في منطقة اليورو حالياً، وفقاً لمقابلة أجراها مع صحيفة «فاينانشال تايمز» ونُشرت يوم الجمعة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الائتمان المصرفي نمواً قوياً، على نحو فاق التوقعات، في منطقة اليورو التي تضم 21 دولة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة والتداعيات السلبية لصدمة أسعار النفط، وفق «رويترز».

وأوضح لين أن معدل نمو القروض الممنوحة للشركات كان سيبلغ نحو 3 في المائة سنوياً، بدلاً من 4 في المائة، لولا التمويل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، رغم أن حصة هذا القطاع لا تزال محدودة نسبياً في الاقتصاد الأوروبي.

وقال لين، خلال مشاركته في بودكاست تابع للصحيفة: «إن نحو ربع نمو الائتمان هذا العام يأتي من الذكاء الاصطناعي، رغم أن القطاعات المرتبطة به لا تمثل ربع حجم الاقتصاد».

وجدد لين تأكيد تفضيله زيادة الاعتماد على تمويل الاستثمارات من خلال حقوق الملكية بدلاً من القروض، بما يتيح للشركات الناشئة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة نموها.

ويواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة تدريجياً لاحتواء تسارع التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وسط توقعات بإقرار زيادة جديدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول).

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