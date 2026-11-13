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الرياضة رياضة عالمية

«دبليو تي إيه» الختامية: بيغولا إلى نصف النهائي… وخروج غوف

بيغولا (أ.ف.ب)
بيغولا (أ.ف.ب)
TT
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«دبليو تي إيه» الختامية: بيغولا إلى نصف النهائي… وخروج غوف

بيغولا (أ.ف.ب)
بيغولا (أ.ف.ب)

أنقذت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة عالمياً، نقطة حسم المباراة في طريقها لتحقيق فوز مثير على التشيكية ليندا نوسكوفا 7-6 (7-2) و4-6 و7-5 الخميس، لتضمن مقعدها في المربع الذهبي، بينما خرجت مواطنتها كوكو غوف الرابعة من المنافسات خالية الوفاض.

وحققت بيغولا (32 عاماً) رقماً قياسياً شخصياً مع 16 إرسالاً ساحقاً، لتخرج فائزة أمام نوسكوفا بطلة ويمبلدون.

وأدى فوز بيغولا في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى إلى خروج مواطنتها غوف من البطولة، رغم فوزها في وقت سابق على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-4 و7-5.

وقالت بيغولا: «ليندا لاعبة رائعة. إذا نظرت إلى نتائج مواجهاتنا السابقة، ستجد أنها كانت دائماً مباريات متشابهة للغاية... كنت أعلم أن الفرص ستتاح لي».

وأضافت: «شعرت بأنني حصلت على فرصي في المجموعة الثانية، لكن نوسكوفا، بصفتها متوجة بلقب في البطولات الأربع الكبرى ولاعبة مميزة، نجحت في قلب موازين المباراة لصالحها».

وتابعت: «ثم كان عليّ أن أفعل الشيء نفسه في المجموعة الثالثة».

وكانت نوسكوفا (21 عاماً) قد ضمنت تأهلها إلى نصف النهائي بعد فوزين وكانت على وشك إنهاء دور المجموعتين بسجل مثالي، إذ سنحت لها فرصة حسم المباراة وهي متقدمة 5-4 في المجموعة الثالثة.

لكن بيغولا أنقذت نقطة الحسم بإرسال ساحق، ثم تمكنت من كسر إرسال نوسكوفا في الشوط التالي، قبل أن تحسم المباراة لصالحها من أول فرصة أتيحت لها.

وأنهت بيغولا دور المجموعتين في المركز الثاني خلف نوسكوفا، وستواجه السبت الروسية الشابة ميرا أندرييفا متصدرة المجموعة الثانية.

ويأتي هذا اللقاء بين اللاعبتين بعد أسبوع واحد فقط من واقعة التقط فيها ميكروفون، كان مخصصاً لرصد «الأصوات المحيطة» في أحد ملاعب التدريب، تعليقاً لبيغولا تصف فيه اللاعبة الروسية الشابة بـ«الديفا»، أي المتعالية.

صرحت أندرييفا بعد مباراتها الافتتاحية بأن بيغولا تواصلت معها لتقديم اعتذارها، مؤكدة أنها تعتبر الأمر منتهياً.

كوكو غوف (رويترز)

وكانت غوف أنعشت آمالها في بلوغ نصف نهائي البطولة الختامية لرابطة اللاعبات المحترفات بفوزها الصعب على الأوكرانية كوستيوك، إلا أن انتصار مواطنتها بيغولا أطاح آمالها.

وحققت غوف ما كانت مطالبة به وهو الفوز بمجموعتين نظيفتين. فبعد تأخرها 1-5 في المجموعة الثانية، أنقذت ثلاث نقاط كانت ستؤدي خسارة إحداها في الشوط السابع إلى خسارتها للمجموعة، قبل أن تنطلق في سلسلة من ستة أشواط متتالية وحسمت المباراة في صالحها.

وكانت المجموعة الأولى بدورها معركة حقيقية. فبعد أن خسرت إرسالها في الشوط الافتتاحي، بدت غوف كأنها أحكمت قبضتها على المجموعة عندما كسرت إرسال كوستيوك للمرة الثانية وتقدمت 4-2، ثم حافظت على إرسالها موسعة الفارق إلى 5-2.

كوستيوك (أ.ف.ب)

وبدت كوستيوك محبطة أثناء حصولها على وقت مستقطع طبي لتلقي العلاج في معصمها الأيمن، لكنها عادت بعد تضميد المعصم وحافظت على إرسالها، ثم كسرت إرسال الأميركية عندما كانت الأخيرة ترسل لحسم المجموعة، لكنها ارتكبت خطأين مزدوجين.

واستعادت غوف توازنها وحسمت المجموعة، لكنها سرعان ما بدأت تعاني، وبعد أن تأخرت بكسرَي إرسال وتخلفت 0-3 في المجموعة الثانية، تلقت علاجاً بسبب ما قالت لاحقاً إنه تيبّس في الظهر. ورغم ارتكابها تسعة أخطاء مزدوجة في الإرسال، خرجت غوف فائزة بعد ساعة و39 دقيقة.

وقالت غوف عن حالتها الذهنية عندما كانت متأخرة 1-5: «لن أكذب، انتقل ذهني بالفعل إلى المجموعة الثالثة».

وأضافت: «ثم عندما أصبحت النتيجة 5-4، قلت: حسنا، يمكنني الفوز بهذه المجموعة. حالفني بعض الحظ. لقد ارتكبت بعض الأخطاء. أنا سعيدة لأنني تمكنت من حسمها».

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«إن بي إيه»: إيقاف سمارت لاعب روكتس ثلاث مباريات «بسبب لكمة»

ماركوس سمارت صانع ألعاب هيوستن روكتس في شجاره مع النيجيري تشارلز باسي (أ.ب)
ماركوس سمارت صانع ألعاب هيوستن روكتس في شجاره مع النيجيري تشارلز باسي (أ.ب)
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«إن بي إيه»: إيقاف سمارت لاعب روكتس ثلاث مباريات «بسبب لكمة»

ماركوس سمارت صانع ألعاب هيوستن روكتس في شجاره مع النيجيري تشارلز باسي (أ.ب)
ماركوس سمارت صانع ألعاب هيوستن روكتس في شجاره مع النيجيري تشارلز باسي (أ.ب)

أوقفت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس صانع ألعاب هيوستن روكتس ماركوس سمارت ثلاث مباريات على خلفية توجيهه لكمة إلى اللاعب النيجيري لغولدن ستايت ووريرز، تشارلز باسي خلال مباراة الفريقين الأربعاء.

وجاءت الحادثة خلال مشادة وقعت في الربع الثالث من المباراة التي حسمها روكتس على أرضه أمام ووريرز 115-108، إذ وجّه سمارت لكمة لامست أنف باسي. وطرد سمارت على أثر الواقعة قبل أن تقرر الرابطة الخميس فرض عقوبة إضافية بحقه.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة السلة في الرابطة جيمس جونز في بيان: «أُوقف ماركوس سمارت، صانع ألعاب هيوستن روكتس، ثلاث مباريات من دون أجر، بسبب توجيهه لكمة أصابت وجه لاعب الارتكاز في غولدن ستايت ووريرز تشارلز باسي».

وسيبدأ سمارت تنفيذ عقوبة الإيقاف اعتباراً من الجمعة عندما يستضيف روكتس نظيره يوتا جاز.

ويخوض سمارت (32 عاماً) موسمه الثالث عشر في الدوري الأميركي بعدما انضم إلى روكتس في يوليو (تموز) الماضي بصفته لاعباً حراً.

وكان سمارت قد تُوّج بجائزة أفضل لاعب دفاعي في الدوري عام 2022.

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الرياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بعض الأندية أوقفت مفاوضات بيع حصة في الدوري الإيطالي إلى «أفينيو كابيتال»

أندية إيطالية متحفظة على بيع جزء من الحقوق للشركة الأميركية (أفينيو كابيتال)
أندية إيطالية متحفظة على بيع جزء من الحقوق للشركة الأميركية (أفينيو كابيتال)
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TT

بعض الأندية أوقفت مفاوضات بيع حصة في الدوري الإيطالي إلى «أفينيو كابيتال»

أندية إيطالية متحفظة على بيع جزء من الحقوق للشركة الأميركية (أفينيو كابيتال)
أندية إيطالية متحفظة على بيع جزء من الحقوق للشركة الأميركية (أفينيو كابيتال)

أفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر بأن بعض أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أبدت تحفظات على بيع حصة في نشاط حقوق الإعلام الدولية للبطولة إلى شركة «أفينيو كابيتال» الأميركية للاستثمار المباشر، مما أدى إلى تأخير المفاوضات بشأن الصفقة وتعقيدها.

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن «أفينيو كابيتال» برزت باعتبارها صاحبة العرض المفضل، إذ يقوم عرضها على استثمار في الأسهم العادية، دون توفير آليات حماية للتدفقات النقدية المستقبلية التي يسعى إليها بعض المنافسين الذين تقدموا بعروض ذات تقييمات أعلى.

وعرضت شركة الاستثمار التي تتخذ من نيويورك مقراً لها 320 مليون يورو مقابل حصة تبلغ نحو 10 في المائة في الكيان الذي سيضم حقوق البث الدولي والرعاية والمراهنات الخاصة بالدوري الإيطالي، بما يقدر قيمته الإجمالية بنحو 3.2 مليار يورو (3.54 مليار دولار).

ومع ذلك، قالت المصادر إن بعض الأندية العشرين التي يتألف منها الدوري لا تبدي اقتناعاً بعرض «أفينيو كابيتال»، وتعارض الدخول في مفاوضات حصرية مع الصندوق، معتبرة أنه ينبغي لرابطة الدوري الإيطالي، خلال دراستها التفصيلية للعرض، الاحتفاظ بحرية النظر في عروض بديلة.

وقال أحد الأشخاص الثلاثة وشخص رابع إن «أفينيو كابيتال» لا تزال في هذه المرحلة الجهة الوحيدة التي تجري مفاوضات نشطة مع الدوري، رغم أن الرابطة لم تمنحها رسمياً حق التفاوض الحصري.

ولم يقدموا أرقاماً محددة، لكنهم قالوا إن عدداً كافياً من الأندية عبرت عن تحفظاتها مما أدى إلى تأجيل العملية. وتتطلب أي صفقة دعم ما لا يقل عن 14 من أصل 20 نادياً في الدوري الإيطالي.

ورفض ممثلو الدوري الإيطالي وشركة «أفينيو كابيتال» التعليق.

ودرست الرابطة في عام 2021 خطة لبيع حصة بنسبة 10 في المائة في وحدة الإعلام المحلية الأكثر ربحية إلى تحالف بقيادة شركة «سي في سي»، لكن المفاوضات انهارت بعد فشلها في الحصول على الأغلبية المطلوبة.

وواجه الدوري الإيطالي، الذي يضم أندية من أبرزها إنتر ميلان ويوفنتوس وميلان ونابولي، صعوبات في بيع حقوقه الإعلامية في الخارج في السنوات القليلة الماضية، مع تراجع اهتمام شركات البث بسبب شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، فضلاً عن ازدحام جدول مباريات كرة القدم الدولية بشكل متزايد.

وتحقق وحدة الإعلام الدولية التابعة لرابطة الدوري الإيطالي مبيعات تبلغ نحو 250 مليون يورو سنوياً، وهو جزء ضئيل من المبيعات التي تحققها بطولتا الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، حسب بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

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الدوري الإيطالي تلفزيون الرياضة كرة القدم إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

«دبليو تي إيه» الختامية: بيغولا إلى نصف النهائي… وخروج غوف

بيغولا (أ.ف.ب)
بيغولا (أ.ف.ب)
TT
TT

«دبليو تي إيه» الختامية: بيغولا إلى نصف النهائي… وخروج غوف

بيغولا (أ.ف.ب)
بيغولا (أ.ف.ب)

أنقذت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة عالمياً، نقطة حسم المباراة في طريقها لتحقيق فوز مثير على التشيكية ليندا نوسكوفا 7-6 (7-2) و4-6 و7-5 الخميس، لتضمن مقعدها في المربع الذهبي، بينما خرجت مواطنتها كوكو غوف الرابعة من المنافسات خالية الوفاض.

وحققت بيغولا (32 عاماً) رقماً قياسياً شخصياً مع 16 إرسالاً ساحقاً، لتخرج فائزة أمام نوسكوفا بطلة ويمبلدون.

وأدى فوز بيغولا في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى إلى خروج مواطنتها غوف من البطولة، رغم فوزها في وقت سابق على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-4 و7-5.

وقالت بيغولا: «ليندا لاعبة رائعة. إذا نظرت إلى نتائج مواجهاتنا السابقة، ستجد أنها كانت دائماً مباريات متشابهة للغاية... كنت أعلم أن الفرص ستتاح لي».

وأضافت: «شعرت بأنني حصلت على فرصي في المجموعة الثانية، لكن نوسكوفا، بصفتها متوجة بلقب في البطولات الأربع الكبرى ولاعبة مميزة، نجحت في قلب موازين المباراة لصالحها».

وتابعت: «ثم كان عليّ أن أفعل الشيء نفسه في المجموعة الثالثة».

وكانت نوسكوفا (21 عاماً) قد ضمنت تأهلها إلى نصف النهائي بعد فوزين وكانت على وشك إنهاء دور المجموعتين بسجل مثالي، إذ سنحت لها فرصة حسم المباراة وهي متقدمة 5-4 في المجموعة الثالثة.

لكن بيغولا أنقذت نقطة الحسم بإرسال ساحق، ثم تمكنت من كسر إرسال نوسكوفا في الشوط التالي، قبل أن تحسم المباراة لصالحها من أول فرصة أتيحت لها.

وأنهت بيغولا دور المجموعتين في المركز الثاني خلف نوسكوفا، وستواجه السبت الروسية الشابة ميرا أندرييفا متصدرة المجموعة الثانية.

ويأتي هذا اللقاء بين اللاعبتين بعد أسبوع واحد فقط من واقعة التقط فيها ميكروفون، كان مخصصاً لرصد «الأصوات المحيطة» في أحد ملاعب التدريب، تعليقاً لبيغولا تصف فيه اللاعبة الروسية الشابة بـ«الديفا»، أي المتعالية.

صرحت أندرييفا بعد مباراتها الافتتاحية بأن بيغولا تواصلت معها لتقديم اعتذارها، مؤكدة أنها تعتبر الأمر منتهياً.

كوكو غوف (رويترز)

وكانت غوف أنعشت آمالها في بلوغ نصف نهائي البطولة الختامية لرابطة اللاعبات المحترفات بفوزها الصعب على الأوكرانية كوستيوك، إلا أن انتصار مواطنتها بيغولا أطاح آمالها.

وحققت غوف ما كانت مطالبة به وهو الفوز بمجموعتين نظيفتين. فبعد تأخرها 1-5 في المجموعة الثانية، أنقذت ثلاث نقاط كانت ستؤدي خسارة إحداها في الشوط السابع إلى خسارتها للمجموعة، قبل أن تنطلق في سلسلة من ستة أشواط متتالية وحسمت المباراة في صالحها.

وكانت المجموعة الأولى بدورها معركة حقيقية. فبعد أن خسرت إرسالها في الشوط الافتتاحي، بدت غوف كأنها أحكمت قبضتها على المجموعة عندما كسرت إرسال كوستيوك للمرة الثانية وتقدمت 4-2، ثم حافظت على إرسالها موسعة الفارق إلى 5-2.

كوستيوك (أ.ف.ب)

وبدت كوستيوك محبطة أثناء حصولها على وقت مستقطع طبي لتلقي العلاج في معصمها الأيمن، لكنها عادت بعد تضميد المعصم وحافظت على إرسالها، ثم كسرت إرسال الأميركية عندما كانت الأخيرة ترسل لحسم المجموعة، لكنها ارتكبت خطأين مزدوجين.

واستعادت غوف توازنها وحسمت المجموعة، لكنها سرعان ما بدأت تعاني، وبعد أن تأخرت بكسرَي إرسال وتخلفت 0-3 في المجموعة الثانية، تلقت علاجاً بسبب ما قالت لاحقاً إنه تيبّس في الظهر. ورغم ارتكابها تسعة أخطاء مزدوجة في الإرسال، خرجت غوف فائزة بعد ساعة و39 دقيقة.

وقالت غوف عن حالتها الذهنية عندما كانت متأخرة 1-5: «لن أكذب، انتقل ذهني بالفعل إلى المجموعة الثالثة».

وأضافت: «ثم عندما أصبحت النتيجة 5-4، قلت: حسنا، يمكنني الفوز بهذه المجموعة. حالفني بعض الحظ. لقد ارتكبت بعض الأخطاء. أنا سعيدة لأنني تمكنت من حسمها».

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