«دبليو تي إيه» الختامية: بيغولا إلى نصف النهائي… وخروج غوف

أنقذت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة عالمياً، نقطة حسم المباراة في طريقها لتحقيق فوز مثير على التشيكية ليندا نوسكوفا 7-6 (7-2) و4-6 و7-5 الخميس، لتضمن مقعدها في المربع الذهبي، بينما خرجت مواطنتها كوكو غوف الرابعة من المنافسات خالية الوفاض.

وحققت بيغولا (32 عاماً) رقماً قياسياً شخصياً مع 16 إرسالاً ساحقاً، لتخرج فائزة أمام نوسكوفا بطلة ويمبلدون.

وأدى فوز بيغولا في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى إلى خروج مواطنتها غوف من البطولة، رغم فوزها في وقت سابق على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-4 و7-5.

وقالت بيغولا: «ليندا لاعبة رائعة. إذا نظرت إلى نتائج مواجهاتنا السابقة، ستجد أنها كانت دائماً مباريات متشابهة للغاية... كنت أعلم أن الفرص ستتاح لي».

وأضافت: «شعرت بأنني حصلت على فرصي في المجموعة الثانية، لكن نوسكوفا، بصفتها متوجة بلقب في البطولات الأربع الكبرى ولاعبة مميزة، نجحت في قلب موازين المباراة لصالحها».

وتابعت: «ثم كان عليّ أن أفعل الشيء نفسه في المجموعة الثالثة».

وكانت نوسكوفا (21 عاماً) قد ضمنت تأهلها إلى نصف النهائي بعد فوزين وكانت على وشك إنهاء دور المجموعتين بسجل مثالي، إذ سنحت لها فرصة حسم المباراة وهي متقدمة 5-4 في المجموعة الثالثة.

لكن بيغولا أنقذت نقطة الحسم بإرسال ساحق، ثم تمكنت من كسر إرسال نوسكوفا في الشوط التالي، قبل أن تحسم المباراة لصالحها من أول فرصة أتيحت لها.

وأنهت بيغولا دور المجموعتين في المركز الثاني خلف نوسكوفا، وستواجه السبت الروسية الشابة ميرا أندرييفا متصدرة المجموعة الثانية.

ويأتي هذا اللقاء بين اللاعبتين بعد أسبوع واحد فقط من واقعة التقط فيها ميكروفون، كان مخصصاً لرصد «الأصوات المحيطة» في أحد ملاعب التدريب، تعليقاً لبيغولا تصف فيه اللاعبة الروسية الشابة بـ«الديفا»، أي المتعالية.

صرحت أندرييفا بعد مباراتها الافتتاحية بأن بيغولا تواصلت معها لتقديم اعتذارها، مؤكدة أنها تعتبر الأمر منتهياً.

كوكو غوف (رويترز)

وكانت غوف أنعشت آمالها في بلوغ نصف نهائي البطولة الختامية لرابطة اللاعبات المحترفات بفوزها الصعب على الأوكرانية كوستيوك، إلا أن انتصار مواطنتها بيغولا أطاح آمالها.

وحققت غوف ما كانت مطالبة به وهو الفوز بمجموعتين نظيفتين. فبعد تأخرها 1-5 في المجموعة الثانية، أنقذت ثلاث نقاط كانت ستؤدي خسارة إحداها في الشوط السابع إلى خسارتها للمجموعة، قبل أن تنطلق في سلسلة من ستة أشواط متتالية وحسمت المباراة في صالحها.

وكانت المجموعة الأولى بدورها معركة حقيقية. فبعد أن خسرت إرسالها في الشوط الافتتاحي، بدت غوف كأنها أحكمت قبضتها على المجموعة عندما كسرت إرسال كوستيوك للمرة الثانية وتقدمت 4-2، ثم حافظت على إرسالها موسعة الفارق إلى 5-2.

كوستيوك (أ.ف.ب)

وبدت كوستيوك محبطة أثناء حصولها على وقت مستقطع طبي لتلقي العلاج في معصمها الأيمن، لكنها عادت بعد تضميد المعصم وحافظت على إرسالها، ثم كسرت إرسال الأميركية عندما كانت الأخيرة ترسل لحسم المجموعة، لكنها ارتكبت خطأين مزدوجين.

واستعادت غوف توازنها وحسمت المجموعة، لكنها سرعان ما بدأت تعاني، وبعد أن تأخرت بكسرَي إرسال وتخلفت 0-3 في المجموعة الثانية، تلقت علاجاً بسبب ما قالت لاحقاً إنه تيبّس في الظهر. ورغم ارتكابها تسعة أخطاء مزدوجة في الإرسال، خرجت غوف فائزة بعد ساعة و39 دقيقة.

وقالت غوف عن حالتها الذهنية عندما كانت متأخرة 1-5: «لن أكذب، انتقل ذهني بالفعل إلى المجموعة الثالثة».

وأضافت: «ثم عندما أصبحت النتيجة 5-4، قلت: حسنا، يمكنني الفوز بهذه المجموعة. حالفني بعض الحظ. لقد ارتكبت بعض الأخطاء. أنا سعيدة لأنني تمكنت من حسمها».