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الرياضة رياضة عالمية

دوري الأمم الأوروبية: مانشيني يتوقع تحطيم إسبوزيتو أهداف ريفا

مانشيني أشاد كثيراً باسبوزيتو (أ.ف.ب)
مانشيني أشاد كثيراً باسبوزيتو (أ.ف.ب)
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دوري الأمم الأوروبية: مانشيني يتوقع تحطيم إسبوزيتو أهداف ريفا

مانشيني أشاد كثيراً باسبوزيتو (أ.ف.ب)
مانشيني أشاد كثيراً باسبوزيتو (أ.ف.ب)

واصل مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني الإشادة بالمهاجم الواعد فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو بعدما قاد إيطاليا إلى فوز مدوٍّ على ضيفتها فرنسا 3-1، الخميس، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مؤكداً أنه سيحطم الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم لويجي «جيجي» ريفا.

ولفت المهاجم الواعد لإنتر ميلان (21 عاماً) الأنظار بتسجيله هدفين في الدقيقتين 26 و75 من ركلة جزاء، رافعاً رصيده الدولي إلى تسعة أهداف في 14 مباراة.

رأى مانشيني أن الموهبة الصاعدة في صفوف «الأتزوري» قادر حتى على تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف مع المنتخب والمسجل باسم ريفا، بطل أوروبا عام 1968، برصيد 35 هدفاً في 42 مباراة دولية.

وقال المدرب البالغ 61 عاماً، الذي واصل بدايته القوية في فترته الثانية مع المنتخب الإيطالي ممدداً سلسلة مبارياته دون هزيمة إلى أربع مواجهات (3 انتصارات وتعادل واحد منذ خسارته على أرضه أمام بلجيكا 0-2 في الجولة الأولى): «نأمل في أن يسجل المزيد والمزيد من الأهداف».

وباتت إيطاليا بحاجة إلى التعادل أمام مضيفتها بلجيكا، الأحد، في الجولة السادسة الأخيرة لضمان تأهلها إلى ربع النهائي، فيما سيمنحها الفوز صدارة المجموعة التي انتزعتها من فرنسا بفارق المواجهتين المباشرتين كونها فرضت عليها التعادل 1-1 في باريس في الجولة الثالثة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأضاف: «ظل جيجي ريفا متربعاً على القمة برصيد 35 هدفاً لفترة طويلة جداً. لنأمل في أن ينجح أحدهم في تجاوز هذا الرقم. نحن بحاجة إلى أهداف من بيو (إسبوزيتو) ومن الآخرين أيضاً، وهو يمتلك القدرة على تسجيل الكثير».

وكان بإمكان إسبوزيتو تسجيل ثلاثية «هاتريك»، لو لم يتول شقيقه الأكبر سيباستيانو (24 عاماً) تنفيذ ركلة جزاء لإيطاليا مطلع الشوط الثاني (60) لكنه أهدرها، وهي لحظة كشف مانشيني أنها لم تكن ضمن الخطة الموضوعة.

وتابع مانشيني مازحاً: «بيو هو الخيار الأول، يليه سيباستيانو. لقد كان أمراً عائلياً بحتاً!».

ولفت بيو الأنظار بفضل بنيته القوية وملامحه الهادئة، لكن أهدافه كانت العامل الأبرز، في حين تجهد إيطاليا في العثور على «هداف قناص» من طراز روبرتو باجيو أو أليساندرو دل بييرو أو كريستيان فييري.

وخرج المهاجم المولود في كاستيلامّاري دي ستابيا قرب نابولي للتو من فترة شك، إذ صام عن التسجيل لأكثر من 50 يوماً مع ناديه، قبل أن يهز الشباك في ثلاث مباريات توالياً، أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا ثم ضد كومو في الدوري الإيطالي وأخيراً فرنسا.

ويتحدر بيو من عائلة عاشقة لكرة القدم، فشقيقه سالفاتوري (26 عاماً) لاعب سمبدوريا في الدرجة الثانية، حمل قميص المنتخب الإيطالي مرة واحدة عام 2022. أما سيباستيانو، المعار من كالياري إلى ساسوولو، فيتقاسم الغرفة مع بيو خلال هذا المعسكر كما كان الحال في المعسكر السابق.

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نقل مباراة أستراليا الودية أمام الأردن من عمّان إلى قطر بسبب مخاوف أمنية

أستراليا قررت نقل مباراتها مع الأردن إلى الدوحة (الاتحاد الأسترالي)
أستراليا قررت نقل مباراتها مع الأردن إلى الدوحة (الاتحاد الأسترالي)
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نقل مباراة أستراليا الودية أمام الأردن من عمّان إلى قطر بسبب مخاوف أمنية

أستراليا قررت نقل مباراتها مع الأردن إلى الدوحة (الاتحاد الأسترالي)
أستراليا قررت نقل مباراتها مع الأردن إلى الدوحة (الاتحاد الأسترالي)

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن المباراة الودية بين أستراليا والأردن المقررة الأسبوع المقبل نقلت إلى الدوحة، وذلك بعد أن أثيرت مخاوف أمنية بشأن إقامة المباراة في عمّان.

وكان من المقرر أن تسافر أستراليا، التي ستواجه قطر ودياً في الدوحة في وقت لاحق من اليوم، إلى الأردن لخوض مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء.

ونقلت المباراة بعدما قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا الأسبوع الماضي إن اللاعبين عبروا «بأغلبية ساحقة» عن رأيهم بضرورة نقل المباراة.

وقال مارتن كوجيلر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي، في بيان: «نحن ممتنون جداً للاتحاد الأردني لكرة القدم لموافقته على نقل المباراة».

وأضاف: «ندرك مدى تطلع الأردن وجماهيره لاستقبال المنتخب الأسترالي في عمّان».

وتابع: «كان الحوار مع الاتحاد الأردني منفتحاً ومحترماً وتعاونياً بامتياز. لقد كانوا مضيفين رائعين في عمّان هذا الأسبوع، وأشكرهم على احترافهم ومرونتهم. ونتطلع إلى الترحيب بالأردن في أستراليا في المستقبل».

وفي الأسبوع الماضي، ألغى الأردن أيضاً مباراته الودية أمام إندونيسيا بناء على طلب الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم.

وشن الأردن ضربات جوية على ما قال إنها مواقع لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا المجاورة أواخر الشهر الماضي، رداً على هجوم استهدف كنيسة وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 40 آخرين.

وتندر مثل هذه الهجمات في الأردن، الذي يعد حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة. لكن مديرية الأمن العام الأردنية قالت إن فرد أمن قتل وأصيب آخر بجروح في هجوم بأداة حادة في العاصمة عمّان.

وكان من المفترض أن تكون المباراتين الوديتين ضد قطر والأردن جزءاً من استعدادات أستراليا لكأس آسيا 2027، التي تم تأجيلها حتى ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل عقب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السعودية البلد المضيف.

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دوري الأمم الأوروبية: مانشيني يتوقع تحطيم إسبوزيتو أهداف ريفا

مانشيني أشاد كثيراً باسبوزيتو (أ.ف.ب)
مانشيني أشاد كثيراً باسبوزيتو (أ.ف.ب)
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دوري الأمم الأوروبية: مانشيني يتوقع تحطيم إسبوزيتو أهداف ريفا

مانشيني أشاد كثيراً باسبوزيتو (أ.ف.ب)
مانشيني أشاد كثيراً باسبوزيتو (أ.ف.ب)

واصل مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني الإشادة بالمهاجم الواعد فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو بعدما قاد إيطاليا إلى فوز مدوٍّ على ضيفتها فرنسا 3-1، الخميس، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مؤكداً أنه سيحطم الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم لويجي «جيجي» ريفا.

ولفت المهاجم الواعد لإنتر ميلان (21 عاماً) الأنظار بتسجيله هدفين في الدقيقتين 26 و75 من ركلة جزاء، رافعاً رصيده الدولي إلى تسعة أهداف في 14 مباراة.

رأى مانشيني أن الموهبة الصاعدة في صفوف «الأتزوري» قادر حتى على تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف مع المنتخب والمسجل باسم ريفا، بطل أوروبا عام 1968، برصيد 35 هدفاً في 42 مباراة دولية.

وقال المدرب البالغ 61 عاماً، الذي واصل بدايته القوية في فترته الثانية مع المنتخب الإيطالي ممدداً سلسلة مبارياته دون هزيمة إلى أربع مواجهات (3 انتصارات وتعادل واحد منذ خسارته على أرضه أمام بلجيكا 0-2 في الجولة الأولى): «نأمل في أن يسجل المزيد والمزيد من الأهداف».

وباتت إيطاليا بحاجة إلى التعادل أمام مضيفتها بلجيكا، الأحد، في الجولة السادسة الأخيرة لضمان تأهلها إلى ربع النهائي، فيما سيمنحها الفوز صدارة المجموعة التي انتزعتها من فرنسا بفارق المواجهتين المباشرتين كونها فرضت عليها التعادل 1-1 في باريس في الجولة الثالثة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأضاف: «ظل جيجي ريفا متربعاً على القمة برصيد 35 هدفاً لفترة طويلة جداً. لنأمل في أن ينجح أحدهم في تجاوز هذا الرقم. نحن بحاجة إلى أهداف من بيو (إسبوزيتو) ومن الآخرين أيضاً، وهو يمتلك القدرة على تسجيل الكثير».

وكان بإمكان إسبوزيتو تسجيل ثلاثية «هاتريك»، لو لم يتول شقيقه الأكبر سيباستيانو (24 عاماً) تنفيذ ركلة جزاء لإيطاليا مطلع الشوط الثاني (60) لكنه أهدرها، وهي لحظة كشف مانشيني أنها لم تكن ضمن الخطة الموضوعة.

وتابع مانشيني مازحاً: «بيو هو الخيار الأول، يليه سيباستيانو. لقد كان أمراً عائلياً بحتاً!».

ولفت بيو الأنظار بفضل بنيته القوية وملامحه الهادئة، لكن أهدافه كانت العامل الأبرز، في حين تجهد إيطاليا في العثور على «هداف قناص» من طراز روبرتو باجيو أو أليساندرو دل بييرو أو كريستيان فييري.

وخرج المهاجم المولود في كاستيلامّاري دي ستابيا قرب نابولي للتو من فترة شك، إذ صام عن التسجيل لأكثر من 50 يوماً مع ناديه، قبل أن يهز الشباك في ثلاث مباريات توالياً، أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا ثم ضد كومو في الدوري الإيطالي وأخيراً فرنسا.

ويتحدر بيو من عائلة عاشقة لكرة القدم، فشقيقه سالفاتوري (26 عاماً) لاعب سمبدوريا في الدرجة الثانية، حمل قميص المنتخب الإيطالي مرة واحدة عام 2022. أما سيباستيانو، المعار من كالياري إلى ساسوولو، فيتقاسم الغرفة مع بيو خلال هذا المعسكر كما كان الحال في المعسكر السابق.

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دوري الأمم الأوروبية الرياضة كرة القدم إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

كلوب يرفض التشكيك في مواهب المنتخب الألماني

كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)
كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)
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كلوب يرفض التشكيك في مواهب المنتخب الألماني

كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)
كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)

رفض الألماني يورغن كلوب مدرب المنتخب الوطني الخميس، الانتقادات التي تشكك في افتقار تشكيلته إلى المواهب، لكنه طالب بمنح أبطال العالم أربع مرات المزيد من الوقت للتطور، في ظل النتائج المخيبة في البطولات الكبرى خلال العقد الماضي.

وتولى كلوب قيادة "دي مانشافت" خلفا ليوليان ناغلسمان في الصيف، بعدما ودّعت ألمانيا كأس العالم من دور الـ32، إثر خسارة مفاجئة أمام الباراغواي.

وكان ذلك الخروج المبكر الثالث تواليا للمنتخب الألماني من العرس الكروي العالمي، بعدما فشل في تجاوز دور المجموعات في نسختَي 2018 و2022.

وخلال حديثه في بلغراد، عشية مواجهة صربيا الجمعة ضمن دوري الأمم الأوروبية، أعرب كلوب عن ثقته بالمواهب التي بين يديه، مشددا على حاجة اللاعبين إلى مزيد من الوقت للانسجام والعمل معا.

وقال كلوب "كثيرا ما يُقال إن كرة القدم الألمانية تعاني نقصا في مجالات عدة، بما في ذلك عدد اللاعبين الجيدين والمواهب الكبيرة واللاعبين من الطراز العالمي، وما إلى ذلك".

وأضاف "لكني أنظر بإيجابية كبيرة إلى هذا المنتخب. وبصراحة، نملك مزيجا جيدا جدا من اللاعبين".

وأكد كلوب (59 عاما) أنه لا يتعامل مع الوضع بسذاجة أو بتفاؤل مبالغ فيه، قائلا "نحن بالفعل فريق جيد جدا، لكن علينا أن نظهر ذلك ونترجمه على أرض الملعب".

وكان المدرب السابق لليفربول قد طالب أيضا بمنحه مزيدا من الوقت عندما تولى قيادة "الريدز" الذي كان يمر بفترة صعبة، مشيرا حينها إلى حاجته إلى تحويل الجميع في النادي العريق من "مشككين إلى مؤمنين" من أجل استعادة أمجاده السابقة.

وقال كلوب الخميس "عليّ أن أمنح نفسي الوقت اللازم"، مضيفا "أما إذا كان ذلك يتناسب مع تطلعات الجمهور، فهذا أمر لا أستطيع التحكم فيه".

وتابع "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، رغم أننا لا نزال بعيدين بالطبع عن بلوغ هدفنا النهائي. لكن الأساس الذي نبني عليه جيد جدا بالفعل".

وأشاد كلوب بالنجم فلوريان فيرتس لاعب وسط ليفربول الذي استعاد جزءا من مستواه في الأسابيع الأخيرة "فلوريان في أفضل حالاته البدنية، ويمكنه أن يقدّم لنا مساعدة كبيرة".

وتعرض فيرتس لانتقادات منذ انتقاله إلى ليفربول في صفقة كبيرة عام 2025 قادما من باير ليفركوزن، لكنه تحسن تحت قيادة مدرب الفريق الجديد الإسباني أندوني إيراولا.

ومرر فيرتس ثلاث كرات حاسمة خلال مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإنكليزي، كما سجل هدفه الأول خلال الفوز على كريستال بالاس 3-1 الأحد.

ورأى فيرتس الذي يبلغ 23 عاما وقد يخوض مباراته الدولية الخمسين في برلين الإثنين المقبل، أن المنتخب يواصل التطور تحت قيادة كلوب، معربا عن رغبته في الاضطلاع بدور قيادي أكبر ضمن التشكيلة الشابة.

وقال "أشعر بأننا أصبحنا أكثر انسجاما، وعززنا الأمور التي نعمل عليها خلال التدريبات. الأمر يتعلق بنقل الرغبة والقناعة والشغف إلى أرض الملعب".

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