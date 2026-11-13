دوري الأمم الأوروبية: مانشيني يتوقع تحطيم إسبوزيتو أهداف ريفا

واصل مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني الإشادة بالمهاجم الواعد فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو بعدما قاد إيطاليا إلى فوز مدوٍّ على ضيفتها فرنسا 3-1، الخميس، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مؤكداً أنه سيحطم الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم لويجي «جيجي» ريفا.

ولفت المهاجم الواعد لإنتر ميلان (21 عاماً) الأنظار بتسجيله هدفين في الدقيقتين 26 و75 من ركلة جزاء، رافعاً رصيده الدولي إلى تسعة أهداف في 14 مباراة.

رأى مانشيني أن الموهبة الصاعدة في صفوف «الأتزوري» قادر حتى على تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف مع المنتخب والمسجل باسم ريفا، بطل أوروبا عام 1968، برصيد 35 هدفاً في 42 مباراة دولية.

وقال المدرب البالغ 61 عاماً، الذي واصل بدايته القوية في فترته الثانية مع المنتخب الإيطالي ممدداً سلسلة مبارياته دون هزيمة إلى أربع مواجهات (3 انتصارات وتعادل واحد منذ خسارته على أرضه أمام بلجيكا 0-2 في الجولة الأولى): «نأمل في أن يسجل المزيد والمزيد من الأهداف».

وباتت إيطاليا بحاجة إلى التعادل أمام مضيفتها بلجيكا، الأحد، في الجولة السادسة الأخيرة لضمان تأهلها إلى ربع النهائي، فيما سيمنحها الفوز صدارة المجموعة التي انتزعتها من فرنسا بفارق المواجهتين المباشرتين كونها فرضت عليها التعادل 1-1 في باريس في الجولة الثالثة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأضاف: «ظل جيجي ريفا متربعاً على القمة برصيد 35 هدفاً لفترة طويلة جداً. لنأمل في أن ينجح أحدهم في تجاوز هذا الرقم. نحن بحاجة إلى أهداف من بيو (إسبوزيتو) ومن الآخرين أيضاً، وهو يمتلك القدرة على تسجيل الكثير».

وكان بإمكان إسبوزيتو تسجيل ثلاثية «هاتريك»، لو لم يتول شقيقه الأكبر سيباستيانو (24 عاماً) تنفيذ ركلة جزاء لإيطاليا مطلع الشوط الثاني (60) لكنه أهدرها، وهي لحظة كشف مانشيني أنها لم تكن ضمن الخطة الموضوعة.

وتابع مانشيني مازحاً: «بيو هو الخيار الأول، يليه سيباستيانو. لقد كان أمراً عائلياً بحتاً!».

ولفت بيو الأنظار بفضل بنيته القوية وملامحه الهادئة، لكن أهدافه كانت العامل الأبرز، في حين تجهد إيطاليا في العثور على «هداف قناص» من طراز روبرتو باجيو أو أليساندرو دل بييرو أو كريستيان فييري.

وخرج المهاجم المولود في كاستيلامّاري دي ستابيا قرب نابولي للتو من فترة شك، إذ صام عن التسجيل لأكثر من 50 يوماً مع ناديه، قبل أن يهز الشباك في ثلاث مباريات توالياً، أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا ثم ضد كومو في الدوري الإيطالي وأخيراً فرنسا.

ويتحدر بيو من عائلة عاشقة لكرة القدم، فشقيقه سالفاتوري (26 عاماً) لاعب سمبدوريا في الدرجة الثانية، حمل قميص المنتخب الإيطالي مرة واحدة عام 2022. أما سيباستيانو، المعار من كالياري إلى ساسوولو، فيتقاسم الغرفة مع بيو خلال هذا المعسكر كما كان الحال في المعسكر السابق.