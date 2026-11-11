زيدان يستدعي مايولو لاعب سان جيرمان لمنتخب فرنسا

يتطلع توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، للحظات رائعة للاحتفال بفوز هاري كين بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وتحقيقه رقماً قياسياً في المشاركات مع المنتخب الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة منتخب كرواتيا الجريح.

ويستعد كين لخوض مباراته الدولية رقم 126 وسط حشد جماهيري غفير في ملعب ويمبلي، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم بيتر شيلتون، الذي سيقود مراسم تكريم خاصة قبل مواجهة كرواتيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

كما سيتم تكريم كين قائد منتخب إنجلترا بمناسبة فوزه بجائزة الكرة الذهبية، ليصبح أول لاعب إنجليزي يحصد هذه الجائزة المرموقة منذ مايكل أوين في عام 2001.

وبسؤاله، هل يعتبر كين نجم بايرن ميونيخ هو أعظم لاعب في تاريخ إنجلترا؟ أجاب توخيل مبتسماً: «لا أعلم، لكنه بالتأكيد من أفضل اللاعبين في تاريخ إنجلترا».

وأضاف في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء البريطانية»: «الإنجازات والأرقام تبقى أمراً رائعاً، وكين لديه مجموعة من الجوائز والأرقام القياسية، وسيواصل تعزيزها في السنوات المقبلة».

وتابع مدرب إنجلترا: «سيواصل تسجيل الأهداف وخوض المزيد من المباريات مع المنتخب، وبالتأكيد سيشارك أساسياً، وسيرتدي شارة القيادة أمام كرواتيا».

وأردف: «ستكون مناسبة رائعة لاستعراض جائزة الكرة الذهبية على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وتتزامن أيضاً مع تحقيقه رقمه القياسي التاريخي بالوصول إلى 126 مباراة دولية».

وشدد توخيل: «كما تنتظرنا مواجهة مهمة أيضاً في دوري أمم أوروبا، وليست مباراة ودية».

واختتم توخيل: «إنها مناسبة جميلة، ويجب أن يتجاوز هاري كين الأجواء الاحتفالية في أسرع وقت؛ لأننا نحتاج إليه ليقودنا للفوز بهذه المباراة».

واقترب منتخب إنجلترا من التأهل لدور الثمانية في دوري الأمم الذي سيقام في مارس (آذار) 2027، وذلك قبل استضافة كرواتيا على أرضه، والتي سبق أن حقق عليها فوزاً كاسحاً في ملعبها بنتيجة 7 / صفر، الشهر الماضي.

وتابع توخيل: «نريد الفوز على كرواتيا، لنعزز فرصنا في صدارة المجموعة عند مواجهة إسبانيا، وأتوقع أن يكون لمنتخب كرواتيا رد فعل، إنه تحد ذهني علينا تجاوزه».

وأوضح أيضاً: «علينا أن نؤدي بنفس الطاقة والحماس والشغف ونبذل أقصى جهد، ونقدم أداء جماعياً مميزاً».