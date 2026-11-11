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الرياضة رياضة عالمية

زيدان يستدعي مايولو لاعب سان جيرمان لمنتخب فرنسا

زيدان خلال قيادته تدريبات فرنسا الأخيرة (إ.ب.أ)
زيدان خلال قيادته تدريبات فرنسا الأخيرة (إ.ب.أ)
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زيدان يستدعي مايولو لاعب سان جيرمان لمنتخب فرنسا

زيدان خلال قيادته تدريبات فرنسا الأخيرة (إ.ب.أ)
زيدان خلال قيادته تدريبات فرنسا الأخيرة (إ.ب.أ)

تلقى سيني مايولو لاعب وسط باريس سان جيرمان، الأربعاء، أول استدعاء للانضمام إلى منتخب فرنسا، وذلك قبل مباراتي الفريق في دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا وتركيا.

وجاء استدعاء مايولو مكافأة له على تألقه مؤخراً، إذ سجل ثلاثة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين في آخر 4 مباريات خاضها مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات.

وكان من المقرر في البداية أن يشارك لاعب الوسط المهاجم مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، لكنه انضم إلى تشكيلة المنتخب الأول ليحل محل لاعب الوسط المصاب أوريلين تشواميني.

ويواجه المنتخب الفرنسي، متصدر المجموعة الأولى بعد 4 مباريات، نظيره الإيطالي في ميلانو، الخميس، قبل أن يستضيف تركيا يوم الأحد المقبل.

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توخيل: الاحتفاء بإنجازات كين قبل مباراة كرواتيا «مناسبة رائعة»

توخيل خلال حديثه للصحافيين (رويترز)
توخيل خلال حديثه للصحافيين (رويترز)
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توخيل: الاحتفاء بإنجازات كين قبل مباراة كرواتيا «مناسبة رائعة»

توخيل خلال حديثه للصحافيين (رويترز)
توخيل خلال حديثه للصحافيين (رويترز)

يتطلع توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، للحظات رائعة للاحتفال بفوز هاري كين بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وتحقيقه رقماً قياسياً في المشاركات مع المنتخب الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة منتخب كرواتيا الجريح.

ويستعد كين لخوض مباراته الدولية رقم 126 وسط حشد جماهيري غفير في ملعب ويمبلي، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم بيتر شيلتون، الذي سيقود مراسم تكريم خاصة قبل مواجهة كرواتيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

كما سيتم تكريم كين قائد منتخب إنجلترا بمناسبة فوزه بجائزة الكرة الذهبية، ليصبح أول لاعب إنجليزي يحصد هذه الجائزة المرموقة منذ مايكل أوين في عام 2001.

وبسؤاله، هل يعتبر كين نجم بايرن ميونيخ هو أعظم لاعب في تاريخ إنجلترا؟ أجاب توخيل مبتسماً: «لا أعلم، لكنه بالتأكيد من أفضل اللاعبين في تاريخ إنجلترا».

وأضاف في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء البريطانية»: «الإنجازات والأرقام تبقى أمراً رائعاً، وكين لديه مجموعة من الجوائز والأرقام القياسية، وسيواصل تعزيزها في السنوات المقبلة».

وتابع مدرب إنجلترا: «سيواصل تسجيل الأهداف وخوض المزيد من المباريات مع المنتخب، وبالتأكيد سيشارك أساسياً، وسيرتدي شارة القيادة أمام كرواتيا».

وأردف: «ستكون مناسبة رائعة لاستعراض جائزة الكرة الذهبية على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وتتزامن أيضاً مع تحقيقه رقمه القياسي التاريخي بالوصول إلى 126 مباراة دولية».

وشدد توخيل: «كما تنتظرنا مواجهة مهمة أيضاً في دوري أمم أوروبا، وليست مباراة ودية».

واختتم توخيل: «إنها مناسبة جميلة، ويجب أن يتجاوز هاري كين الأجواء الاحتفالية في أسرع وقت؛ لأننا نحتاج إليه ليقودنا للفوز بهذه المباراة».

واقترب منتخب إنجلترا من التأهل لدور الثمانية في دوري الأمم الذي سيقام في مارس (آذار) 2027، وذلك قبل استضافة كرواتيا على أرضه، والتي سبق أن حقق عليها فوزاً كاسحاً في ملعبها بنتيجة 7 / صفر، الشهر الماضي.

وتابع توخيل: «نريد الفوز على كرواتيا، لنعزز فرصنا في صدارة المجموعة عند مواجهة إسبانيا، وأتوقع أن يكون لمنتخب كرواتيا رد فعل، إنه تحد ذهني علينا تجاوزه».

وأوضح أيضاً: «علينا أن نؤدي بنفس الطاقة والحماس والشغف ونبذل أقصى جهد، ونقدم أداء جماعياً مميزاً».

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كرة القدم الأوربية بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

زيدان يستدعي مايولو لاعب سان جيرمان لمنتخب فرنسا

زيدان خلال قيادته تدريبات فرنسا الأخيرة (إ.ب.أ)
زيدان خلال قيادته تدريبات فرنسا الأخيرة (إ.ب.أ)
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TT

زيدان يستدعي مايولو لاعب سان جيرمان لمنتخب فرنسا

زيدان خلال قيادته تدريبات فرنسا الأخيرة (إ.ب.أ)
زيدان خلال قيادته تدريبات فرنسا الأخيرة (إ.ب.أ)

تلقى سيني مايولو لاعب وسط باريس سان جيرمان، الأربعاء، أول استدعاء للانضمام إلى منتخب فرنسا، وذلك قبل مباراتي الفريق في دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا وتركيا.

وجاء استدعاء مايولو مكافأة له على تألقه مؤخراً، إذ سجل ثلاثة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين في آخر 4 مباريات خاضها مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات.

وكان من المقرر في البداية أن يشارك لاعب الوسط المهاجم مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، لكنه انضم إلى تشكيلة المنتخب الأول ليحل محل لاعب الوسط المصاب أوريلين تشواميني.

ويواجه المنتخب الفرنسي، متصدر المجموعة الأولى بعد 4 مباريات، نظيره الإيطالي في ميلانو، الخميس، قبل أن يستضيف تركيا يوم الأحد المقبل.

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كرة القدم الأوربية فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

بلاتر: «يويفا» سيعلن عن مرشحه لانتخابات «فيفا»... علينا التخلص من إنفانتينو

جوزيف بلاتر (أ.ف.ب)
جوزيف بلاتر (أ.ف.ب)
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بلاتر: «يويفا» سيعلن عن مرشحه لانتخابات «فيفا»... علينا التخلص من إنفانتينو

جوزيف بلاتر (أ.ف.ب)
جوزيف بلاتر (أ.ف.ب)

قال جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سوف يعلن قريباً عن مرشح لخوض انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في 2027.

وأضاف بلاتر في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية: «(يويفا) لديه خطة، وسوف يعلن عن مرشح منافس في الأسابيع المقبلة».

وكان «يويفا» قد سحب دعمه للرئيس الحالي لـ«فيفا»، جياني إنفانتينو، الساعي لإعادة انتخابه، وذلك بعد أن طرح الأخير خطة مثيرة للجدل بخصخصة الحقوق التجارية والتسويقية لبطولة كأس العالم.

وتراجع إنفانتينو عن الخطة في أغسطس (آب) الماضي، بعدما رفضتها ثلاثة اتحادات قارية، وهدد الاتحاد الأوروبي بمقاطعة مسابقات «فيفا».

ومع ذلك، حظي إنفانتينو مؤخراً بدعم من اتحادات أفريقيا، وآسيا، وأميركا الجنوبية، ليضمن أغلبية تمنحه الفوز بولاية رابعة في الانتخابات المقرر إجراؤها في مارس (آذار).

وقال بلاتر: «علينا إيجاد طريقة للتخلص من إنفانتينو».

وسيغلق باب الترشح لانتخابات رئاسة «فيفا» يوم الأربعاء المقبل، وتتردد أنباء عن أن الفرنسي أرسين فينغر، المدرب السابق لنادي آرسنال، قد يكون من بين الأسماء التي قد يدعمها «يويفا».

وكشفت «وكالة الأنباء الألمانية» أن فينغر سيحسم قراره خلال أيام بشأن استعداده لمنافسة إنفانتينو.

وبخلاف إنفانتينو، لم يترشح للانتخابات سوى الياباني كوزو تاشيما، عضو مجلس «فيفا»، لكن تبدو فرصه في الفوز ضعيفة للغاية.

ورشح بلاتر، سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لمنافسة إنفانتينو، قائلاً: «إنه شخصية قوية، وسبق أن كان رئيساً للجنة الأخلاقيات في (فيفا)، وينتمي لإنجلترا مهد كرة القدم».

يُذكر أن بلاتر تولى رئاسة «فيفا» في الفترة من 1998 إلى 2015، حيث استقال وسط اتهامه بالفساد، ليخلفه إنفانتينو.

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