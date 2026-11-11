بلاتر: إنفانتينو ديكتاتور يحتاج إلى «مصحة نفسية»

انتقد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري سيب بلاتر الرئيس الحالي مواطنه جياني إنفانتينو، واصفاً خليفته بأنه «ديكتاتور» وبحاجة إلى «مصحة نفسية»، وذلك في مقابلة نشرتها مجلة «دير شبيغل» الألمانية الأربعاء.

وانتقد بلاتر (90 عاماً) قرار إنفانتينو استحداث جائزة «فيفا للسلام» التي منحها للرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل كأس العالم 2026 التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما انتقد خطط إنفانتينو التي أعقبت كأس العالم لبيع جزء من الحقوق التجارية للبطولة، في خطوة تراجع عنها سريعاً بعد الانتقادات الشديدة التي واجهته.

وقال بلاتر: «(فيفا) يعاني. إنه يُدار حالياً من قِبل شخص سمح لنفسه بأن يُصاب بالعمى»، عادّاً أن جائزة «فيفا للسلام» كانت «محرجة».

وتابع: «لماذا يفعل شيئاً كهذا؟ قام إنفانتينو بمنح جائزة سلام لشخص بعد فترة وجيزة من شنه حرباً على إيران؟ هذا جنون».

وعدّ بلاتر أنه من السهل على إنفانتينو ضمان الحصول على الدعم اللازم من الاتحادات الوطنية لكرة القدم لإعادة انتخابه رئيساً لـ«فيفا».

وأردف أن إنفانتينو يقول للاتحادات الوطنية: «إذا قمتم بالتصويت لي، فسوف تحصلون على أموال أكثر بكثير مما كنتم تحصلون عليها سابقاً».

ورأى أنه «ديكتاتور. أشخاص داخل (فيفا) يقولون لي إن أحداً لا يُسمح له بركوب المصعد معه. إنه شخص لا يُمس».

وتناول بلاتر خطط إنفانتينو المتعلقة ببيع حقوق كأس العالم، قائلاً: «إنفانتينو لم يعد يعرف أي حدود. إنه لا يفهم شيئاً من هذا كله. ما أعنيه هو أنه ينبغي ربما إرسال إنفانتينو إلى مصحة نفسية يوماً ما».

وتولى بلاتر رئاسة «فيفا» بدءاً من عام 1998، قبل أن يستقيل وسط فضيحة في 2015 على خلفية اتهامات بالفساد، من بينها اتهامه بمحاولة شراء أصوات لإعادة انتخابه.

ووُجهت إليه تهم قضائية، لكنه بُرئ في محاكمتين، غير أن لجنة الأخلاقيات التابعة لـ«فيفا» منعته من ممارسة أي نشاط كروي.

وقال بلاتر للمجلة إنه «لا يشعر بأي ندم» على الفترة التي أمضاها في قيادة الهيئة الكروية العليا.

كما انتقد السويسري قرار «فيفا» إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها المهاجم الأميركي فولارين بالوغون بعدما تدخل ترمب قبل مباراة حاسمة في كأس العالم هذا الصيف.

وقال: «البطاقة الحمراء. هذا هو الأسوأ. يمكن تفسير اللوائح بطرق مختلفة. لكن قوانين اللعبة يجب أن تُطبق على الجميع، ولا يمكن تأويلها».

وأعلن المسؤول الياباني كوزو تاشيما عزمه الترشح في مواجهة إنفانتينو في انتخابات الرئاسة العام المقبل، لكن بلاتر اختار رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو مرشحاً مفضلاً لديه لتولي رئاسة «فيفا».

وقال: «ليس المهم من يترشح. المهم هو ألا يُعاد انتخاب الرئيس الحالي»، مضيفاً: «كان كو أيضاً رئيساً للجنة الأخلاقيات في (فيفا). إنه شخصية قوية. وسيكون من الجيد أن يأتي رئيس من إنجلترا، مهد كرة القدم».

وأفاد بلاتر بأنه لم يتحدث مع إنفانتينو منذ مطلع عام 2016.