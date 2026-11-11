كين على أعتاب تحطيم الرقم القياسي لعدد المشاركات مع إنجلترا

يستعد قائد إنجلترا هاري كين لتتويج عامه الذهبي بتحطيم الرقم القياسي لعدد المشاركات الدولية مع منتخب «الأسود الثلاثة» خلال مواجهة كرواتيا، الخميس، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وعندما يقود كين منتخب بلاده على ملعب «ويمبلي» لخوض مباراته الدولية رقم 126، سيتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم حارس المرمى السابق بيتر شيلتون الذي ظل صامداً منذ عام 1990.

وسيكون ذلك أحدث إنجاز في 12 شهراً استثنائياً لمهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الذي أصبح في أكتوبر (تشرين الأول) أول لاعب إنجليزي يحرز الكرة الذهبية منذ 25 عاماً.

وكان فخر كين بنيل هذه الجائزة المرموقة واضحاً، خلال كلمته المؤثرة في الحفل الفخم الذي أقيم في لندن.

وسيمنح انفراده بالرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع إنجلترا بعداً إضافياً لعام لا يُنسى، مؤكداً الاستمرارية والصلابة الاستثنائية للَّاعب البالغ من العمر 33 عاماً.

ويحمل كين الرقم القياسي لهدافي منتخب إنجلترا برصيد 91 هدفاً، كما يعد الهداف التاريخي لناديه السابق توتنهام مع 280 هدفاً.

ومنذ رحيله عن نادي طفولته والانضمام إلى بايرن ميونيخ عام 2023، ارتقى كين بمستواه إلى درجة جديدة.

سجل 156 هدفاً مع النادي الألماني، وأحرز أخيراً أول ألقابه الجماعية بفوزه بالدوري الألماني عامي 2025 و2026.

كما تطور كين كقائد، وهي الصفة التي تجلَّت -حسب التقارير- عندما عبَّر بوضوح عن استيائه من الأسلوب الدفاعي للمدرب الألماني لإنجلترا توماس توخيل، خلال الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم في أميركا الشمالية، في يوليو (تموز).

واعتمد توخيل على تعزيز الخط الدفاعي للحفاظ على التقدم 1-0، ولكن الأرجنتين استغلت الموقف وسجلت هدفين في الدقائق الأخيرة، وحرمت كين من أول ظهور له في نهائي كأس العالم.

وخلال اجتماعات صريحة سبقت فترة التوقف الدولي في سبتمبر (أيلول)، قيل إن كين قاد نقاشاً حماسياً داخل المنتخب مع توخيل بشأن خياراته التكتيكية.

وبصفته زميلاً لكين في المنتخب الإنجليزي ومنافساً له في الدوري الألماني، يملك مدافع باير ليفركوزن جاريل كوانساه تقديراً خاصاً لمواطنه.

وأصبح كين أول لاعب من الدوري الألماني يحرز «الكرة الذهبية» منذ ماتياس زامر عام 1996.

وقال كوانساه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) هذا الأسبوع: «بصراحة، الدوري الألماني كله سعيد جداً؛ لأنه لم يشهد فائزاً بهذه الجائزة منذ فترة طويلة. لقد انسجموا معه بشكل رائع، والجميع يعرف قيمته».

وأضاف: «إنه لاعب مخيف عندما تواجهه. لا أحد يريد اللعب ضده. يكاد يكون من المؤكد أنه سيسجل هدفاً كل أسبوع، والجميع يدرك جودته».

وتابع: «كما أعتقد أنه حظي باستقبالات رائعة من جماهير مختلفة، وهذا أمر جميل دائماً».

ومنذ أن سجل بعد 79 ثانية فقط من مشاركته الأولى مع إنجلترا بديلاً أمام ليتوانيا عام 2015، أثبت كين أنه خُلق للتألق على الساحة الدولية.

ويحلم كين بأن يصبح أول قائد لمنتخب إنجلترا يرفع كأس بطولة دولية، منذ أن حمل بوبي مور كأس العالم عام 1966.

واختبر كين سابقاً مرارة الخسارة في نهائي كأس أوروبا عامي 2021 و2024.

لكن بغض النظر عن سعيه لإضافة الألقاب إلى خزائنه، يرى كوانساه أن الطريقة التي يتصرف بها كين داخل معسكر المنتخب، تؤكد مكانته بوصفه أسطورة من أساطير الكرة الإنجليزية.

وقال: «إنه محترف مثالي، وقد حقق كل شيء. الأمر يتعلق بالمعايير التي يفرضها خارج الملعب».

وأضاف: «دائماً ما يكون أول من يحضر الاجتماعات. وهو دائماً بانتظار تجمع أفراد المنتخب. ولا يسمح أبداً لأي فرد من المجموعة بالعمل بمفرده».

وختم قائلاً: «بكل ما يمثله، فهو قائد عظيم بحق».