دوري الأمم: قمة ملتهبة بين إيطاليا وفرنسا في «سان سيرو»

​تأمل إيطاليا في وضع حد لسلسلة نتائجها السلبية الأخيرة على أرضها أمام فرنسا، عندما تلتقيان الخميس على ملعب «سان سيرو» في ميلانو ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة، لحسم صدارة المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 خلف فرنسا التي تحتاج إلى التعادل لبلوغ ربع النهائي.

وفازت إيطاليا في 4 من آخر 6 مباريات دولية خاضتها، ما يمنحها أسباباً للتفاؤل بإمكانية التغلب على فرنسا.

زين الدين زيدان يمازح لاعبي فرنسا في التدريبات (أ.ف.ب)

وكان التعادل 1-1 ذهاباً قد عكس التطور المستمر لإيطاليا بعد غيابها عن كأس العالم 2026، وهي تسعى إلى الاقتراب من الأدوار النهائية للمرة الثالثة خلال آخر 4 مشاركات (حلَّت ثالثة في 2020-2021، و2022-2023)، ولكن مهمتها لن تكون سهلة بعدما خسرت ثلاثاً من آخر 4 مباريات على أرضها في المسابقة.

في المقابل، تعيش فرنسا عاماً مميزاً، وتصل إلى ميلانو بطموح معادلة رقمها القياسي من حيث عدد الانتصارات في سنة ميلادية واحدة (13 فوزاً).

وفي آخر ظهور لها، تغلبت على بلجيكا 4-1 رافعة رصيدها إلى 36 هدفاً في مختلف المسابقات خلال عام 2026، وهو ثاني أفضل سجل تهديفي بين المنتخبات الأوروبية هذا العام خلف إنجلترا (39).

روبرتو مانشيني عليه مسؤولية كبيرة (أ.ب)

ويأمل زين الدين زيدان في أن يواصل فريقه عروضه الهجومية القوية؛ إذ يسعى إلى الفوز الرابع في أول 5 مباريات له على رأس جهازه الفني.

وحققت فرنسا الفوز في آخر 3 مباريات خارج أرضها أمام إيطاليا، وهو عدد يفوق ما حققته في 14 مواجهة سابقة.

ويعود مهاجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي إلى تشكيلة فرنسا، عقب غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب إصابة تعرض لها في المباراة الأولى ضد تركيا، عندما سجل هدف الفوز الوحيد.

وفي المجموعة ذاتها، تبدأ تركيا -التي بات هبوطها من المستوى الأول شبه مؤكد- حقبة جديدة تحت قيادة مدرب جديد، عندما تستضيف بلجيكا الساعية إلى الحفاظ على حظوظها.

وأدى الانطلاق الكارثي لتركيا في أول مشاركة لها ضمن المستوى الأول (4 هزائم) إلى إقالة مدربها الإيطالي فينتشنتسو مونتيلا، بعد 3 أعوام على رأس المنتخب، فحل بدلاً منه سيرغن يالتشين.

أما بلجيكا، فإن مشوارها المتباين (فوزان وهزيمتان) يضعها في المركز الثالث (6 نقاط)، ما يجعلها مهددة بخوض ملحق تفادي الهبوط للمرة الثانية توالياً.

ويحاول رجال المدرب الهولندي مارك فان بومل استعادة التوازن قبل القمة المرتقبة ضد إيطاليا في الجولة الأخيرة الأحد المقبل.

مدرب إسبانيا دي لافوينتي (حساب منتخب إسبانيا في إكس)

إسبانيا لمواصلة العلامة الكاملة

تبدو إسبانيا بطلة العالم وأحد منتخبين ضمنا تأهلهما إلى ربع النهائي إلى جانب البرتغال، مرشحة لمواصلة العلامة الكاملة، عندما تحل ضيفة على تشيكيا الأخيرة من دون رصيد في المجموعة الثالثة.

وتسعى إسبانيا إلى الحفاظ على صدارتها قبل استضافة إنجلترا الأحد في الجولة الأخيرة، وبالتالي الاستمرار في كتابة التاريخ عبر تمديد سلسلة مبارياتها من دون هزيمة في الوقت الأصلي إلى أكثر من 42 مباراة (33 فوزاً و9 تعادلات)؛ إذ لم تتعرض لأي خسارة منذ مارس (آذار) 2024.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخبان بأهداف مختلفة تماماً على ملعب «ويمبلي»؛ إذ تسعى إنجلترا إلى تأكيد تأهلها، بينما تنظر كرواتيا بقلق إلى وضعها في أسفل الترتيب.

ولا يفصل بين إنجلترا وإسبانيا في الصدارة سوى الهزيمة التي تلقَّاها منتخب «الأسود الثلاثة» على أرضهم أمام «لا روخا» (2-3).

هاري كين خلال تدريبات إنجلترا (رويترز)

وسيحصل الإنجليز على فرصة للثأر في الجولة الأخيرة، ولكن تحقيق الفوز على تركيا يبقى شرطاً أساسياً للحفاظ على آمالهم في اعتلاء الصدارة.

وفرض الإنجليز أنفسهم بقوة في البطولة خلال الفترة الأخيرة، فبعد خسارة الجولة الأولى حققوا 3 انتصارات متتالية من دون أن تستقبل شباكهم أي هدف، من بينها فوز ساحق على كرواتيا 7-0.

وتدخل إنجلترا المواجهة بعد تفاديها الخسارة أمام كرواتيا في آخر 5 مواجهات (4 انتصارات وتعادل واحد) وتحديداً منذ سقوطها أمام زملاء المخضرم لوكا مودريتش في نصف نهائي مونديال 2018.

كما فازت إنجلترا في المواجهتين اللتين جمعتا المنتخبين عام 2026، مسجلة 11 هدفاً مقابل هدفين فقط لكرواتيا.

وستكون المباراة فرصة لمهاجم بايرن ميونيخ الألماني هاري كين المتوج بـ«الكرة الذهبية»، لكتابة صفحة جديدة في تاريخ منتخب بلاده؛ إذ من المنتظر أن يخوض مباراته الدولية رقم 126 متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم حارس المرمى بيتر شيلتون (125 مباراة دولية).