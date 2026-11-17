أكد الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية سيمثل نقطة انطلاق مثالية نحو التتويج بكأس أوروبا 2028، التي تشارك إنجلترا في استضافتها، مشدداً على أن فريقه يتطلع إلى إنهاء البطولة بطلاً قبل خوض النهائيات القارية.

وجاءت تصريحات توخيل عقب الانتصار المثير الذي حققته إنجلترا على مضيفتها إسبانيا 3 - 2، الأحد، على ملعب «ميتروبوليتانو» بمدريد، في ختام مباريات المنتخب الإنجليزي خلال العام الحالي.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، سمح الفوز لإنجلترا بتجاوز إسبانيا، بطلة العالم، وانتزاع صدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية، ما ضمن لها دخول قرعة الدور ربع النهائي، المقررة الجمعة، ضمن المنتخبات المصنفة.

وقال توخيل، رداً على سؤال بشأن أهمية البطولة ودورها في إعداد المنتخب لتحقيق إنجازات أكبر: «بالنسبة إليّ وإلينا جميعاً، هي مهمة للغاية. لقد شاهدت وسمعت عن الاحتفالات التي شهدتها البرتغال عندما فازت باللقب العام الماضي، بعد تغلبها على إسبانيا بركلات الترجيح في النهائي».

وأضاف: «إنها ببساطة أفضل استعداد يمكن أن نحصل عليه قبل كأس أوروبا. نحن لا نفكر في المستقبل البعيد، لكن هذه حقيقة».

وتابع: «نريد خوض مباريات على أعلى مستوى لإثبات قدراتنا، واكتساب الثقة، ومعرفة موقعنا الحقيقي، وإجراء التعديلات اللازمة على أسلوب لعبنا. وهذا بالضبط ما يجعل دوري الأمم الأوروبية بطولة مثالية بالنسبة إلينا».

وشدد المدرب الألماني على طموحاته قائلاً: «نريد الفوز باللقب، لكن علينا أولاً اجتياز الدور ربع النهائي».

من جانبه، اتفق المدافع الإنجليزي إزري كونسا، مع مدربه بشأن أهمية البطولة، مؤكداً أن إحراز لقب قبل كأس أوروبا سيمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة.

وقال كونسا: «دوري الأمم الأوروبية بطولة لها لقب، والفوز بكأس قبل خوض كأس أوروبا سيكون أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلينا».

وأضاف: «نريد الفوز بكأس أوروبا، ونعلم أنها ستقام على أرضنا، وهذا سيمنحنا دفعة هائلة».

وكان المنتخب الإنجليزي قد تقدم بـ3 أهداف نظيفة أمام إسبانيا، قبل أن يتعرض إليوت أندرسون للطرد في الدقيقة الـ63، إثر تسببه في ركلة جزاء سجل منها ميكيل أويارزابال، لتشهد الدقائق الأخيرة ضغطاً إسبانياً كبيراً.

وأعادت تلك اللحظات إلى الأذهان خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، عندما تراجع المنتخب الإنجليزي للدفاع عن تقدمه، قبل أن يستقبل هدفين متأخرين ويودع البطولة.

وعن مواجهة إسبانيا، قال كونسا: «اللعب بـ10 لاعبين أمام أبطال العالم سيكون صعباً بطبيعة الحال. لقد تعاملنا بصورة ممتازة مع العدد الكبير من الكرات التي أُرسلت إلى منطقة جزائنا».

وأضاف: «كأس العالم أصبحت من الماضي، وقد تجاوزنا ما حدث فيها. تركيزنا الآن ينصب على الفوز في كل مباراة، ونعلم أن كأس أوروبا تنتظرنا».

وأكد المدافع الإنجليزي أهمية إنهاء العام بانتصار كبير، قائلاً: «من المهم للغاية أن ننهي العام بصورة إيجابية، لأن ذلك يمنحنا ثقة هائلة قبل مباريات العام المقبل».

وتابع: «نتعامل مع كل معسكر على حدة، لكننا سندخل مباريات مارس (آذار)، تحديداً الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية، بثقة كبيرة».

بدوره، أعرب توخيل عن فخره بالتطور الذي أظهره المنتخب منذ خروجه من كأس العالم، معتبراً أن الانتصار على إسبانيا يمثل دليلاً واضحاً على التقدم الذي أحرزه اللاعبون.

وقال: «لقد اتخذنا خطوات إضافية إلى الأمام بعد كأس العالم، وأنا فخور جداً بأدائنا أمام إسبانيا. إنه انتصار يحمل رسالة قوية».

وختم: «الطريقة التي فزنا بها، وأسلوب لعبنا في المرحلة الثالثة من المباراة، كانا مثيرين للإعجاب للغاية. ويمكن ملاحظة التقدم الذي نحرزه من مباراة إلى أخرى».