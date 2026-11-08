البطلة الأولمبية كايليا نمور... «ظل الذهب» المفتون بتمثيل الجزائر 

خطفت بطلة الجمباز الأولمبية والعالمية كايليا نمور، الأضواء في صالون الجزائر الدولي للكتاب، بفضل كتابها «ظلّ الذهب» الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وكان كتاب نمور واحداً من قرابة 300 ألف كتاب تم عرضها في النسخة الـ29 لصالون الجزائر الدولي للكتاب الذي اختتمت فعالياته، أمس (السبت)، وسط

إقبال قياسي تجاوز 6 ملايين زائر.

التقت نمور بجمهور خاص ليس بالضرورة يفهم في رياضة الجمباز أو يتابع إنجازاتها في مختلف البطولات والمنافسات، فراحت تهديه توقيعاتها لـ«ظل الذهب» الذي يكشف عن الوجه الآخر في حياتها.

نمور لفتت الأنظار بحيويتها أمام الجماهير (أ.ف.ب)

وقالت نمور، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري الرسمي إن كتاب «ظل الذهب» يروي مشوارها بالكامل حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، موضحةً أنه يتناول اللحظات الصعبة والسعيدة في حياتها ومشوارها.

ودعت نمور، المولودة لأب ينحدر من أصول جزائرية وأم فرنسية، القرَّاء إلى تصفُّح كتابها من أجل «فهم وقراءة ما يدور في مخيلتي واكتشاف جزء من قصتي التي لا يعرفونها».

وتؤكد نمور، بطلة أولمبياد باريس 2024 على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، أن قرار تمثيل الجزائر، بعدما مثلت في وقت سابق فرنسا، هو «أفضل قرار في حياتي ومسيرتي».

الجزائرية تحتفل بالذهب (أ.ف.ب)

وتابعت بالقول: «نعم تمثيل الجزائر شرف وامتياز، وأنا سعيدة جدّاً بذلك. في كل فوز وتتويج أفكر في الشعب الجزائري الذي يدعمني، وهذا أمر رائع. أتمنى أن يكون فخوراً بي أيضاً».

ترى نمور نفسها أنها لم تتغير، وربما إذا حدث ذلك فللأفضل، بسبب معرفة أشخاص آخرين وخوض تجارب جديدة.

وأكدت: «ما زلتُ كايليا الخجولة والمتحفظة، رغم أن البعض يقول عني إنني تغيرتُ واكتسبتُ شخصية تناسب المرحلة التي وصلت إليها».

الجزائرية تحتفي مرتدية علم بلادها (أ.ف.ب)