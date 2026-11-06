عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:46 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

زيدان يضم باغيس للديوك... وعودة مبابي بعد غياب ثلاث مباريات

زيدان (أ.ف.ب)
زيدان (أ.ف.ب)
TT
TT

زيدان يضم باغيس للديوك... وعودة مبابي بعد غياب ثلاث مباريات

زيدان (أ.ف.ب)
زيدان (أ.ف.ب)

وجه زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا، اليوم الجمعة، الدعوة لمهاجم باريس إف.سي، بابلو باغيس، لينضم للمرة الأولى إلى تشكيلة المنتخب، وذلك لمباراتيه أمام إيطاليا وتركيا بدوري الأمم الأوروبية، بينما يعود أوريلين تشواميني وإبراهيما كوناتي وماركوس تورام إلى القائمة لأول مرة منذ كأس العالم 2026.

وعاد كيليان مبابي بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة لفرنسا بسبب إصابة في الركبة.

وغاب عن التشكيلة، بسبب الإصابات، عثمان ديمبلي ووليام ساليبا وجول كوندي وماكسنس لاكروا ومانو كوني وماجنيس أكليوش وإستيبان ليبول.

وتلتقي فرنسا مع إيطاليا يوم الخميس في ميلانو، ثم تلتقي تركيا يوم الأحد التالي في بوردو.

وبات منتخب فرنسا بحاجة إلى التعادل فقط أمام إيطاليا لضمان مقعده في دور الثمانية من دوري الأمم.

وضمت القائمة حراس المرمى مايك ماينان (ميلان) وجيوم ريست (تولوز) وروبن ريسر (لانس)، والمدافعين أندي ديوف (إنتر ميلان) ومالو جوستو (تشيلسي) وجيريمي جاكيه (ليفربول) وبيير كالولو (يوفنتوس) وإبراهيما كوناتي (ريال مدريد) وأدريان تروفير (بورنموث) ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ) وليني يورو (مانشستر يونايتد)، ولاعبي الوسط إدواردو كامافينغا (ريال مدريد) وريان شرقي (مانشستر سيتي) ولوكاس دا كونيا (كومو) وأدريان رابيو (ميلان) وأوريلين تشواميني (ريال مدريد) ووارن زاير-إيمري (باريس سان جيرمان)، والمهاجمين برادلي باركولا (ليفربول) وديزريه دوي (باريس سان جيرمان) وكيليان مبابي (ريال مدريد) ومايكل أوليس (بايرن ميونيخ) وبابلو باغيس (باريس إف.سي) وماركوس تورام (إنتر ميلان).

مواضيع
كرة القدم الأوربية فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

كين يفضل الألقاب على تحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي

رياضة عالمية كين حاملاً قميصاً للبايرن خلال المؤتمر الصحافي الذي أُعلن فيه عن تمديد عقده (د.ب.أ)

كين يفضل الألقاب على تحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي

سيبقى النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم  بايرن ميونخ داخل جدران النادي الألماني حتى 2029، وهو أمر قد يريح آلان شيرر صاحب الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

«الشرق الأوسط» (ميونخ)
رياضة عالمية رونالدو أعلن نهاية رحلته الدولية مع البرتغال (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رئيس الوزراء البرتغالي في رسالة لرونالدو: ما قدّمته سيظل خالداً إلى الأبد

أشاد لويس مونتينغرو، رئيس الوزراء البرتغالي، بأسطورة كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
رياضة عالمية خيسوس قال إن رونالدو سيبقى مرجعاً تاريخياً للكرة البرتغالية (د.ب.أ)
رياضة عالمية

خيسوس: أحترم قرار رونالدو بالاعتزال رغم حاجتي له في المنتخب

علّق خورخي خيسوس، مدرب منتخب البرتغال، على قرار النجم المخضرم كريستيانو رونالدو باعتزال اللعب الدولي.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
رياضة عالمية خيسوس ورونالدو كانا على خلاف كبير (الشرق الأوسط)
رياضة عالمية

رونالدو يسبق خورخي خيسوس بـ24 ساعة... ويغلق باب العودة للبرتغال

أغلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باب عودته إلى منتخب بلاده، بعدما أعلن، الخميس، اعتزاله اللعب الدولي.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
رياضة عالمية رونالدو وأول ظهور له في أوروبا 2004 (أ.ب)
رياضة عالمية

5 محطات بارزة في مسيرة كريستيانو رونالدو مع البرتغال

أعلن كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في تاريخ بلاده، الخميس، اعتزاله اللعب الدولي بعد أسابيع قليلة من أزمة قادته إلى مغادرة معسكر المنتخب الوطني خلال فترة التوقف.

«الشرق الأوسط» (باريس )
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإنجليزي: إيفرتون يقلب تأخره إلى فوز مثير على كوفنتري

تييرنو باري لاعب إيفرتون يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في المباراة (رويترز)
تييرنو باري لاعب إيفرتون يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في المباراة (رويترز)
TT
TT

الدوري الإنجليزي: إيفرتون يقلب تأخره إلى فوز مثير على كوفنتري

تييرنو باري لاعب إيفرتون يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في المباراة (رويترز)
تييرنو باري لاعب إيفرتون يحتفل بتسجيل هدفه الثاني في المباراة (رويترز)

قلب إيفرتون تأخره بهدف أمام ضيفه كوفنتري إلى فوز 3/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، وبفارق ثلاث نقاط خلف برايتون صاحب المركز الثالث في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كوفنتري سيتي عند تسع نقاط في المركز السادس.

وتقدم كوفنتري في الدقيقة 52 عن طريق يان جبوهو، قبل أن يدرك ثيرنو باري التعادل لإيفرتون في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 61 سجل باري الهدف الثاني له في المباراة والثاني لإيفرتون، كما أنه الهدف السادس للمهاجم الفرنسي ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وهداف الدروي بتسعة أهداف، ومتساويا مع السويدي ألكسندر إيزاك هداف ليفربول.

وسجل إيفرتون الهدف الثالث عن طريق كينان دوسبري هال في الدقيقة 81، ليؤكد تفوقه على منافسه وحصوله على النقاط الثلاث.

مواضيع
الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

إشبيلية يتعادل مع ألافيس «سلبياً» في الدوري الإسباني

من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)
من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)
TT
TT

إشبيلية يتعادل مع ألافيس «سلبياً» في الدوري الإسباني

من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)
من مباراة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس (إ.ب.أ)

تعادل فريق إشبيلية على ملعبه مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس «سلبياً» مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة من جانب إشبيلية، عبر لاعبه روبن فارغاس في الدقيقة 32، لتظل النتيجة سلبية ويحصد كل فريق نقطة.

ورفع هذا التعادل رصيد إشبيلية إلى 18 نقطة في المركز السادس، أما ديبورتيفو ألافيس فلديه 13 نقطة في المركز التاسع.

ويلعب إشبيلية مباراة الديربي ضد ريال بيتيس يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أما ألافيس فيلعب الثلاثاء المُقبل مباراة الدور التمهيدي من كأس ملك إسبانيا، ضد فريق أنايتاسونا، وفي الدوري يخوض مباراة ضد ديبورتيفو لاكورونيا يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

مواضيع
الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الألماني: هامبورغ يعمق جراح غلادباخ بثلاثية

شفيق نانغا محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
شفيق نانغا محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
TT
TT

الدوري الألماني: هامبورغ يعمق جراح غلادباخ بثلاثية

شفيق نانغا محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
شفيق نانغا محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)

حقق فريق هامبورغ فوزا كبيرا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3 / 1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني، الجمعة.

وسجل السويسري ميرو موهايم هدف التقدم لهامبورغ في الدقيقة 11، ثم أدرك روبن هاك التعادل لمونشنغلادباخ في الدقيقة 44.

وسجل المدافع شفيق نانغا هدفا ثانيا لهامبورغ في الدقيقة 59، وأضاف الدنماركي ألبرت جرونبايك الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد كو إيتاكورا في الدقيقة 49، من صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع هامبورغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، أما مونشنغلادباخ فيظل متذيلا الترتيب وله 4 نقاط، بعدما نال الهزيمة السابعة هذا الموسم.

وعقب العطلة الدولية يلعب هامبورغ مع فيردر بريمن على ملعب الأخير يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، أما مونشنغلادباخ فيخوض مواجهة صعبة ضد بوروسيا دورتموند يوم 21 من الشهر نفسه.

مواضيع
الدوري الألماني ألمانيا