زيدان يضم باغيس للديوك... وعودة مبابي بعد غياب ثلاث مباريات

وجه زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا، اليوم الجمعة، الدعوة لمهاجم باريس إف.سي، بابلو باغيس، لينضم للمرة الأولى إلى تشكيلة المنتخب، وذلك لمباراتيه أمام إيطاليا وتركيا بدوري الأمم الأوروبية، بينما يعود أوريلين تشواميني وإبراهيما كوناتي وماركوس تورام إلى القائمة لأول مرة منذ كأس العالم 2026.

وعاد كيليان مبابي بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة لفرنسا بسبب إصابة في الركبة.

وغاب عن التشكيلة، بسبب الإصابات، عثمان ديمبلي ووليام ساليبا وجول كوندي وماكسنس لاكروا ومانو كوني وماجنيس أكليوش وإستيبان ليبول.

وتلتقي فرنسا مع إيطاليا يوم الخميس في ميلانو، ثم تلتقي تركيا يوم الأحد التالي في بوردو.

وبات منتخب فرنسا بحاجة إلى التعادل فقط أمام إيطاليا لضمان مقعده في دور الثمانية من دوري الأمم.

وضمت القائمة حراس المرمى مايك ماينان (ميلان) وجيوم ريست (تولوز) وروبن ريسر (لانس)، والمدافعين أندي ديوف (إنتر ميلان) ومالو جوستو (تشيلسي) وجيريمي جاكيه (ليفربول) وبيير كالولو (يوفنتوس) وإبراهيما كوناتي (ريال مدريد) وأدريان تروفير (بورنموث) ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ) وليني يورو (مانشستر يونايتد)، ولاعبي الوسط إدواردو كامافينغا (ريال مدريد) وريان شرقي (مانشستر سيتي) ولوكاس دا كونيا (كومو) وأدريان رابيو (ميلان) وأوريلين تشواميني (ريال مدريد) ووارن زاير-إيمري (باريس سان جيرمان)، والمهاجمين برادلي باركولا (ليفربول) وديزريه دوي (باريس سان جيرمان) وكيليان مبابي (ريال مدريد) ومايكل أوليس (بايرن ميونيخ) وبابلو باغيس (باريس إف.سي) وماركوس تورام (إنتر ميلان).