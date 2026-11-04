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الرياضة رياضة عالمية

أموريم: إنتر أصبح من الماضي... وهذه مشكلة الميلان

أموريم (رويترز)
أموريم (رويترز)
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أموريم: إنتر أصبح من الماضي... وهذه مشكلة الميلان

أموريم (رويترز)
أموريم (رويترز)

يريد البرتغالي روبن أموريم مدرب إي سي ميلان الإيطالي من لاعبيه دفع الخصوم إلى داخل منطقة جزائهم وإبقاء الكرة هناك، معترفاً بأن هذه هي أكبر مشكلة تواجه الفريق.

ويستضيف ميلان فريق فيرينكفاروش المجري الخميس ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وعلى الرغم من تذبذب أداء ميلان هذا الموسم، فإنهم حققوا الفوز في مباراتهم الأخيرة في الدوري أمام غريمهم في المدينة، إنتر، وهو ما منحهم دفعة معنوية هائلة.

ويحتل ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولم يتعرض سوى لهزيمة واحدة في عشر مباريات خاضها في المسابقة. لكن سجله في البطولات الأوروبية يبدو أسوأ بكثير؛ إذ حقق فوزاً واحداً وتلقى هزيمتين.

وفي المباراة ضد إنتر، أظهر الفريق تحسناً ملحوظاً، لكن عندما سُئل أموريم عن مدى اقتراب الفريق من الهوية التي يطمح لرؤيتها، أجاب قائلاً: «أنتم تسألون دائماً متى سنصل إلى القمة. حتى لو فزنا في كل مبارياتنا، فلن نشعر أبداً بأننا بلغنا القمة، فنحن بحاجة إلى مواصلة التحسن والتطور».

وأضاف: «نحن نمتلك بالفعل هوية واضحة؛ فنحن نسعى لفرض سيطرتنا على المباريات. أحياناً ننجح في ذلك، وأحياناً لا، لكننا نحاول دائماً تبني نهج إيجابي. قد نغير أسلوبنا أو طريقتنا في الدفاع، لكن هويتنا تظل قائمة على الإيجابية والسيطرة على مجريات اللعب».

وتابع: «من الواضح أننا نفتقر إلى القدرة على دفع الخصوم نحو منطقة جزائهم والاحتفاظ بالكرة هناك لخلق المزيد من الفرص، وهذه هي مشكلتنا الأكبر. كما نحتاج إلى مزيد من الثبات في الأداء، سواء خلال المباراة الواحدة أو عبر سلسلة من المباريات. أعتقد أننا نتحسَّن في هذا الجانب، فقد أصبحنا نقدم أداءً أفضل لفترات أطول، وبدأنا نتحكم في المباريات بشكل أكثر فاعلية. ومع ذلك، لا يزال أمامنا الكثير لننجزه، لا سيما في الثلث الأخير من الملعب، حيث نعجز عن إيصال الكرة إلى هناك والحفاظ عليها لفترة كافية. نحن بحاجة إلى الوقت للعمل على هذا الجانب، وعليّ أن أساعد لاعبي فريقي ليقدموا أداءً أفضل في تلك اللحظات».

وتحدث أموريم إلى الصحافيين، خلال مؤتمر عُقد الأربعاء، قبل المباراة، بمشاركة المدافع كوني دي وينتر، الذي يُعدّ عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق هذا الموسم، حسبما نقلت صحيفة «فوتبول إيطاليا».

وختم أموريم قائلاً: «لقد أصبحت مواجهة إنتر جزءاً من الماضي. دعونا نثبت غداً أن بإمكاننا تقديم أداء دفاعي أفضل».

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الرياضة رياضة عالمية

مورينيو: هدف الريال هو التأهل ضمن أول 8 أندية «أوروبيا»

مورينيو يوجه لاعبيه خلال المباراة (أ.ف.ب)
مورينيو يوجه لاعبيه خلال المباراة (أ.ف.ب)
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مورينيو: هدف الريال هو التأهل ضمن أول 8 أندية «أوروبيا»

مورينيو يوجه لاعبيه خلال المباراة (أ.ف.ب)
مورينيو يوجه لاعبيه خلال المباراة (أ.ف.ب)

أشاد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد بمنافسه أيك أثينا بعد فوز صعب للعملاق الإسباني في العاصمة اليونانية بنتيجة 3 / 2، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وأكد مورينيو أيضا أن هدف فريقه حاليا هو التأهل ضمن أول 8 أندية في مرحلة الدوري، وتفادي خوض مباراتين إضافيتين في الملحق.

وصرح مورينيو عبر قناة موفيستار عقب اللقاء "لقد كافحنا من أجل هذه النهاية الرائعة، ولم نكتف بمجرد التعادل 2 / 2، رغم أنها كانت تبدو نتيجة مقبولة، وسترفع رصيدنا إلى 10 نقاط، بل أردنا المزيد وخاطرنا من أجل الحصول على النقاط التي تؤهلنا للأدوار الإقصائية".

وأضاف المدرب البرتغالي "يتردد عادة أن الفريق الأقوى لا يبدأ المباريات بشكل جيد، ولا يكون في أفضل حالاته، ولكن بصراحة أيك أثينا قدم أداء يفوق مستواه، إنها أفضل مباراة لهم، لقد أدوا بقوة منذ الدقائق الأولى، وتفوقوا علينا في الالتحامات البدنية، وشكلوا خطورة كبيرة".

وواصل "لم يرض الفريق اليوناني بالتعادل 2 / 2 أو يكتف بنقطة بل سعى لتحقيق الفوز، وقدم أداء رائعا".

وتطرق مدرب ريال مدريد للحديث عن فيدريكو فالفيردي الذي سجل هدف الفوز بتسديدة صاروخية في الدقيقة 92، قائلا "فالفيردي يتميز بقوة التسديدات، ولكن الأمر يكون صعبا عند توظيفه ظهير أيمن، لم أطلب منه التسديد اليوم بل قلت له عليه اللعب بإيقاع سريع لأن المباراة مفتوحة".

وأوضح "وسط معاناة الفريقين من الإرهاق البدني، طلبت منه استغلال المساحات والتحرك في المساحات الخطيرة، واستغلال نشاطه وحيويته البدنية".

وبشأن فينيسيوس، قال مورينيو "أعتقد أن قدم أداء جيدا، ولكن قررت تنشيط الجبهة اليسرى بتبديلين، لأن ماركا كوكوريا قد حصل على إنذار، وإشراك ألفارو كاريراس المنتعش بدنيا، وتميزه بالانطلاق للأمام على الجناح".

وختم مدرب الريال تصريحاته بالقول "أما إبراهيم دياز فهو يجيد اللعب في العمق الهجومي، لذا أردت تنشيط هذه الجبهة، ولكن فينيسيوس قدم مباراة جيدة".

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ريال مدريد دوري أبطال أوروبا اليونان
الرياضة رياضة عالمية

بيلينغهام: فالفيردي رائع... وهدف الكعب بـ"الفطرة"

بيلينغهام خلال المواجهة (أ.ب)
بيلينغهام خلال المواجهة (أ.ب)
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بيلينغهام: فالفيردي رائع... وهدف الكعب بـ"الفطرة"

بيلينغهام خلال المواجهة (أ.ب)
بيلينغهام خلال المواجهة (أ.ب)

أشاد جود بيلينغهام نجم ريال مدريد بزميله في الفريق فيدريكو فالفيردي الذي سجل هدف الفوز الصعب على أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3 / 2، في دوري أبطال أوروبا.

وقال بيلينغهام الذي اختير للفوز بجائزة رجل المباراة "لقد سجل فالفيردي هدفا رائعا أمام منافس قوي للغاية، لقد سيطرنا على المباراة رغم خطورة هجمات الفريق اليوناني، وأرى أننا كنا الأكثر سيطرة".

وأضاف النجم الإنجليزي عبر قناة موفيستار "عملنا بجدية لتحقيق الفوز، استحوذنا على الكرة وخلقنا الفرص، وواصلنا تقديم الأداء الذي اعتدنا عليه في مبارياتنا بدوري أبطال أوروبا".

وعن هدفه بالكعب في مرمى أيك أثينا، تابع "لقد تصرفت بالفطرة بعد عرضية رائعة من مارك كوكوريا".

وختم جود بيلينغهام تصريحه بالقول "أؤدي بشكل جيد في العمق، لذا أترك بصمة في سير المباراة".

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ريال مدريد دوري أبطال أوروبا اليونان
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«دورة باريس»: ألكاراس يهزم ميشيلسن ويتأهل إلى الدور الثالث

ألكاراس محتفلاً بالفوز (أ.ف.ب)
ألكاراس محتفلاً بالفوز (أ.ف.ب)
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«دورة باريس»: ألكاراس يهزم ميشيلسن ويتأهل إلى الدور الثالث

ألكاراس محتفلاً بالفوز (أ.ف.ب)
ألكاراس محتفلاً بالفوز (أ.ف.ب)

احتاج كارلوس ألكاراس إلى بعض الوقت للدخول في أجواء مباراته الأولى في بطولة باريس، لكن اللاعب الإسباني استعاد إيقاعه ليستهل مساعيه نحو حصد اللقب في هذه البطولة التي تندرج ضمن فئة ألف نقطة لرابطة محترفي التنس، والتي يسعى للفوز بلقبها لأول مرة في مسيرته.

وتجاوز ألكاراس بدايته المتعثرة ليهزم منافسه الأميركي أليكس ميشيلسن بنتيجة 7-6 (7-4)، و6-3، ويتأهل إلى الدور الثالث. فبعد أن فرّط في تقدم مبكر بكسر إرسال خصمه في المجموعة الأولى، وجد ألكاراس نفسه متأخراً بنتيجة 1-4 في الشوط الفاصل، لكنه نجح في حصد ست نقاط متتالية ليحسم المجموعة لصالحه. وفي المجموعة الثانية، تمكن الإسباني من كسر إرسال منافسه في شوط حاسم عند النتيجة 4-3، ليحسم اللقاء في النهاية بعد ساعة و41 دقيقة من اللعب.

وفي الدور المقبل، سيواجه ألكاراس الحائز على 28 لقباً في مسيرته الاحترافية، اللاعب الإيطالي ماتيو بيريتيني.

وكان بيريتيني قد تأهل بعد فوزه في وقت سابق على الفرنسي أوجو أومبير، الذي كان يعقد عليه الجمهور المحلي آمالاً كبيرة، وكان قد وصل إلى نهائي نسخة 2024.

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