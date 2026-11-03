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الرياضة رياضة عالمية

مسؤول سابق في «فيفا»: إنفانتينو غير مؤهل لإعادة انتخابه

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (رويترز)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (رويترز)
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مسؤول سابق في «فيفا»: إنفانتينو غير مؤهل لإعادة انتخابه

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (رويترز)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (رويترز)

قال ميغيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، إن جياني إنفانتينو لا يمكنه الترشح لولاية رابعة رئيساً للاتحاد في عام 2027 بموجب النظام الأساسي للمنظمة، وذلك في الوقت الذي حثت فيه منظمة «فيرسكوير» المعنية بحقوق الإنسان الاتحادات الأعضاء على إعلان عدم أهليته للترشح.

وكانت منظمة «فيرسكوير» قد حثت «فيفا» في وقت سابق على إصدار قرار يقضي بعدم أهلية إنفانتينو للترشح لولاية رئاسية أخرى، بحجة أنه شغل بالفعل الحد الأقصى المسموح به من الفترات الرئاسية الثلاث المنصوص عليه في نظام المنظمة الأساسي. لكن إنفانتينو نجح في إثبات أن فترة ولايته الأولى، عندما انتُخب في مؤتمر استثنائي عام 2016 عقب استقالة سيب بلاتر، لا ينبغي احتسابها ضمن هذا الحد الأقصى؛ لأنها أكملت ولاية سابقة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، أكد مجلس «فيفا» بالإجماع أن الفترة بين عامَي 2016 و2019 لا تُحتسب كفترة ولاية لإنفانتينو، لكن منظمة «فيرسكوير» قالت إن الأسباب التي استند إليها هذا القرار لم تُعلن.

وقال مادورو للصحافيين: «الفقرة الثانية من المادة (33) من النظام الأساسي لـ(فيفا) واضحة جداً، وتنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصب الرئيس لأكثر من ثلاث فترات رئاسية. انتُخب جياني إنفانتينو ثلاث مرات، وشغل منصب رئيس (فيفا) ثلاث فترات. لذا، في رأيي، لا توجد طريقة لتبرير تولي إنفانتينو الرئاسة مرة أخرى».

ومادورو محامٍ برتغالي أقيل من منصبه في «فيفا» عام 2017 بعد أن منع إعادة انتخاب نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو في مجلس «فيفا».

وأضاف أن صياغة القاعدة لا تستثني فترات الرئاسة التي تستمر أقل من أربع سنوات. وقال مادورو: «نص المادة واضح، فهو يتحدث عن ثلاث فترات رئاسية. ولا يميز بين ما إذا كانت هذه الفترات كاملة أم غير كاملة، أو فترات مدتها أربع سنوات أم فترات قد تكون أقصر من أربع سنوات».

وتعززت فرص إعادة انتخاب إنفانتينو بشكل كبير الشهر الماضي بعد أن أيّد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيحه، في حين أن الدعم الذي يحظى به عبر الاتحادات القارية يضعه في موقف قوي بين أعضاء «فيفا» البالغ عددهم 211 عضواً لهم حق التصويت.

مادورو يشكك في مساءلة «فيفا»

قال مادورو إن إطار الحوكمة في «فيفا» غير قادر على مساءلة رئيسه، خصوصاً عندما يكون من المحتمل أن يستفيد من تفسير القواعد، معتبراً أن الضوابط وآليات التوازن القائمة للحد من سلطات الرئيس قد فشلت.

وأوضح: «هذا الأمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضعف استقلالية الهيئات التي من المفترض أن تراقب صلاحيات الرئيس والقيادة السياسية لـ(فيفا). لسوء الحظ، فإن الأدلة التي توفرت لدينا مؤخراً لا تشير إلى وجود رقابة فعالة، بل على العكس، فهي تشير إلى أن الرئيس يبدو حراً في اتخاذ القرارات والقيام بما يشاء».

وقالت منظمة «فيرسكوير» إنها تواصلت مع 52 اتحاداً عضواً. ورغم أن أياً منها لم يرد حتى الآن، فإن مديرها وأحد مؤسسيها نيكولاس ماكغيهان أخبر «رويترز» أنهم سيجتمعون مع مسؤولي كرة القدم النرويجيين الأربعاء.

وسبق أن أيّد الاتحاد النرويجي لكرة القدم الشكوى الرسمية التي قدمتها منظمة «فيرسكوير» ضد إنفانتينو بشأن انتهاك قواعد الحياد السياسي.

وقال ماكغيهان لـ«رويترز»: «نظراً لأن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أشرك بالفعل لجنة الأخلاقيات ولجنة الحوكمة، فإننا نأمل أن تكونا قدوة في هذه القضية أيضاً. لكن الاتحادات الأخرى تحتاج أيضاً إلى اتخاذ موقف، فلا يمكن أن تترك الأمر دائماً للنرويجيين للتمسك بالقواعد الأساسية».

وقال مادورو إن الاتحادات الأعضاء كانت مترددة في التصرف بشكل مستقل بسبب ما وصفه بـ«مناخ الخوف».

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أليغري: تصحيح مسارنا في الدوري أهم من «دوري الأبطال»

ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)
ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)
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أليغري: تصحيح مسارنا في الدوري أهم من «دوري الأبطال»

ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)
ماسيمليانو أليغري يقود تدريبات نابولي في بورتو (إ.ب.أ)

أكد ماسيمليانو أليغري مدرب نابولي أن تصحيح مسار فريقه في الدوري الإيطالي لكرة القدم يبقى الأهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مصير النادي في دوري أبطال أوروبا لا يزال بيده.

ويستعد نابولي لخوض مباراة خارج أرضه أمام بورتو البرتغالي على ملعب «دراغاو» الأربعاء في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

سيعود أليغري لقيادة فريقه من مقاعد البدلاء بعد غيابه مباراتين في الدوري الإيطالي بسبب الإيقاف.

وخلال غيابه، فاز نابولي على مونزا بنتيجة 4/ 1، وخسر أمام يوفنتوس بنتيجة صفر/ 2، ليحتل الفريق المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وفي دوري الأبطال، يملك الفريق الإيطالي 3 نقاط بعد خسارتين في أول جولتين، ثم فوزه 4/ 3 على بودو غليمت النرويجي.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «ستكون مباراة صعبة. بورتو حقق 10 انتصارات متتالية في الدوري، ويقدم أداء جيداً في دوري أبطال أوروبا».

وأضاف المدرب الإيطالي: «لا فائدة من كثرة الكلام، بل يجب أن نقدم أداء مميزاً. مصيرنا بأيدينا في دوري أبطال أوروبا. سنضمن التأهل للأدوار الإقصائية إذا حصلنا على 10 نقاط، لكن تصحيح مسارنا في الدوري هو الأهم بالنسبة لي».

وأشار إلى أن «مباراة بورتو لن تكون فرصتنا الأخيرة، بل ستكون مواجهة مهمة، وكذلك مواجهة مانشستر، وسنقاتل من أجل التأهل أمام كلوب بروج وفيكينج وصباح».

ورفض أليغري الربط بين كثرة الإصابات في صفوف نابولي وتخفيف الضغط على فريقه، قائلاً: «تنتظرنا مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام منافس قوي».

وختم ماسيمليانو أليغري تصريحاته قائلاً: «لا مجال للأعذار أو التبريرات، علينا مواصلة العمل واستعادة المصابين، وتحويل هذه الفترة السلبية إلى مرحلة إيجابية».

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

بوريس بيكر يستبعد إمكانية تدريب زفيريف

أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
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بوريس بيكر يستبعد إمكانية تدريب زفيريف

أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)
أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر (رويترز)

استبعد أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر إمكانية أن يتولى تدريب مواطنه ألكسندر زفيريف، بسبب سيطرة عائلة المصنف الأول عالمياً حالياً على جهازه الفني.

وقال بيكر في حديث لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن أكون صاحب القرار في الملعب؛ لأن الأمور لن تنجح إذا كان لأحد أفراد عائلة زفيريف رأي باللغة الروسية التي لا أفهمها».

ويعمل زفيريف المولود في هامبورغ منذ طفولته تحت قيادة مدربه ووالده ألكسندر، كما يشارك شقيقه ميشا بشكل مكثف في مسيرة اللاعب الألماني صاحب الأصول الروسية.

وواصل بيكر: «المحيطون بألكسندر زفيريف أشبه بمشروع عائلي، يستفيد منه الجميع في عقود الرعاية والجوائز المالية».

وتابع بيكر (58 عاماً): «أصغر أفراد هذه العائلة هو محور المشروع، وبالنسبة لي لم يكن بإمكاني العمل بنفس الطريقة مع والدي أو أختي».

في سياق آخر، أكد بيكر أنه يستبعد العودة مجدداً لمجال التدريب لأسباب شخصية عديدة.

وفاز بيكر بأربعة ألقاب غراند سلام، وكانت له تجربة ناجحة في تدريب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بين عامي 2013 و2016.

وأشار الأسطورة الألماني: «مهنة التدريب تتطلب السفر بكثرة أسبوعياً، وهو أمر صعب أفرضه على عائلتي».

وختم تصريحاته: «سنرى ما سيحدث في 2027، لكنني لن أكرر تجربة ترك منزلي في أغسطس (آب) والعودة له مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول)».

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غالياني ينافس مالاغو في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي

أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
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غالياني ينافس مالاغو في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي

أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
أدريانو غالياني يستعد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)

ترشح جيوفاني مالاغو رسمياً لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي ستقام يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لينافس أدريانو غالياني، المسؤول السابق في ناديي ميلان ومونزا.

وفاز مالاغو بالفعل في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي بأغلبية ساحقة، لكن تقرر بطلان نتيجة هذه الانتخابات في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب عدم استيفائه الأوراق والمستندات اللازمة للترشح لهذا المنصب.

وفي اليوم نفسه، تقرر أيضاً تكليف مالاغو بإدارة مهام الاتحاد الإيطالي، لضمان استمرارية العمل لحين إجراءات انتخابات جديدة بإجراءات قانونية سليمة.

ومع ذلك، غيرت بعض الجهات التي كانت قد دعمت ترشح مالاغو في المرة الأولى موقفها، وتقف حالياً في صف غالياني مثل رابطتي لاعبي ومدربي إيطاليا.

وقدم مالاغو أوراق ترشحه اليوم الثلاثاء مدعوماً بـ11 فريقاً من أندية الدوري الإيطالي.

وسيغلق باب الترشح لهذه الانتخابات يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني).

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