دول تهدد بمقاطعة بطولة العالم لهوكي الجليد حال السماح لروسيا بالمشاركة

هدّدت عدة دول بمقاطعة بطولة العالم لهوكي الجليد للرجال لعام 2027، المقرر إقامتها في ألمانيا، وذلك بعد أن أصدرت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» قراراً يسمح لروسيا بالمشاركة في المنافسات.

وفي أعقاب موقف فنلندا، حاملة اللقب العالمي، أعلنت النرويج أيضاً أنها لن تخوض أي مباريات ضد روسيا.

وذكر الاتحاد النرويجي لهوكي الجليد، في بيان له، اليوم الثلاثاء: «موقفنا لا يزال ثابتاً، فما دامت الحرب في أوكرانيا مستمرة، ينبغي استبعاد روسيا من جميع البطولات الدولية».

وأضاف البيان: «نعمل حالياً على حشد أكبر عدد ممكن من الدول لتشكيل جبهة موحدة، بهدف إيصال رسالة إلى الاتحاد الدولي لهوكي الجليد مفادها أن أياً منا لن يلعب ضد روسيا في ظل هذه الظروف».

من جانبه، صرّح هايكي هييتانين، رئيس الاتحاد الفنلندي، للعبة: «نحن بصدد جمع أكبر عدد ممكن من الدول لتشكيل جبهة موحدة، لنؤكد للاتحاد الدولي لهوكي الجليد أننا لن نواجه روسيا في ظل هذه الظروف».

وفي الوقت نفسه، تدرس ألمانيا إمكانية التنازل عن حق استضافة البطولة.

وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، أول من أمس الأحد: «ستناقش الحكومة الألمانية مع الاتحاد الألماني لهوكي الجليد، في أقرب وقت ممكن، التبعات المحتملة لهذا القرار، بما في ذلك تأثيره على بطولة العالم للعبة لعام 2027 في ألمانيا».

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد رفعت، في يوليو (تموز) الماضي، الحظر المفروض على اللجنة الأولمبية الروسية، مما مهّد الطريق أمام عودة الفِرق الروسية تدريجياً إلى الساحة الرياضية، رغم استمرار الحرب في أوكرانيا.

ورغم ذلك، كان الاتحاد الدولي لهوكي الجليد قد اتخذ قراراً مسبقاً باستمرار استبعاد الفِرق الروسية، خلال الموسم الحالي، مبرراً ذلك بمخاوف أمنية.

لكن بعد أن تقدمت روسيا بطعن، خلصت «كاس»، في قرارها الذي جاء بالإجماع، إلى أن المخاوف الأمنية التي ساقها الاتحاد الدولي لم تكن مدعومة بأدلة كافية.