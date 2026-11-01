أرتيتا فخور بالفوز في عقر دار ليفربول... وهافيرتز يهدي هدفه لرايس

أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن فخره بفوز فريقه 1 / صفر على مضيّفه ليفربول، الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بهذا الانتصار، انفرد آرسنال (حامل اللقب) بصدارة الترتيب، مستغلا خسارة مانشستر سيتي أمام برايتون السبت في ذات المرحلة، حيث رفع رصيده إلى 24 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على الفريق السماوي.

في المقابل، توقف رصيد ليفربول، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات، عند 15 نقطة في المركز الخامس.

ويأتي هذا الفوز، ليصالح آرسنال جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل، عقب خسارة الفريق المباغتة بركلات الترجيح أمام فيلوود تاون، الناشط بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي (ليغ تو)، في دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويعتبر هذا هو الانتصار الأول لآرسنال على ملعب ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي منذ أكثر من 14 عاما، حينما تغلب الفريق الملقب بـ(المدفعجية) 2 / صفر على الفريق الأحمر في الثاني من سبتمبر (أيلول) عام 2012.

كما يعد هذا هو الفوز الأول لآرسنال على ليفربول بالمسابقة العريقة منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث يعود آخر انتصار له على منافسه في البطولة، إلى 4 فبراير (شباط) عام 2024، حينما تغلب عليه 3 / 1 على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن.

وبصفة عامة، كان هذا هو الفوز الـ68 لآرسنال في تاريخ لقاءات الفريقين بالدوري الإنجليزي، مقابل 80 انتصارا لليفربول، فيما فرض التعادل نفسه في 57 مباراة.

وقال أرتيتا في حديثه لشبكة (سكاي سبورتس): «إنني فخور للغاية. لقد مرت 14 عاماً، وهي فترة طويلة. أنا واثق من أننا جعلنا كل من يرتبط بالنادي يشعر بفخر كبير اليوم».

وأضاف المدرب الإسباني: «إن فخرنا بالفريق ليس فقط بسبب الفوز، بل بفضل الطريقة التي حققناه بها والروح التي أظهرناها. خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما حدث قبل أربعة أيام، حين خسرنا وخرجنا من كأس الرابطة أمام فريق كان من المفترض أن نتغلب عليه».

وأوضح أرتيتا: «هذا هو الجانب الساحر في كرة القدم، فقد تأخذك إلى مواقف سيئة للغاية، لكن بعد أربعة أيام فقط، تتاح لك فرصة تحقيق إنجاز تاريخي، وهو ما نجحنا في القيام به».

وتابع أرتيتا: «يمكن لمسار المباراة أن يتغير في اتجاه مختلف بسرعة كبيرة. فبفضل أسلوبهم الهجومي، يستطيع المنافس شن هجمات مباشرة وسريعة حتى من كرة مبعدة بشكل سيئ أو رمية تماس غير دقيقة».

وتابع: «تلك هي الجودة التي يمتلكونها. لذا، كان ينبغي علينا أن نكون مستعدين للاستجابة فورا، مع ضرورة الدفاع في مساحة تصل إلى 60 مترا، بينما يندفع أربعة أو خمسة لاعبين نحو منطقة جزائنا».

واستطرد مدرب آرسنال: «لقد ناقشنا هذا الأمر وبذلنا قصارى جهدنا للتعامل مع تلك المواقف، أحياناً بدقة عالية وأحياناً بأقل من ذلك، مما خلق حالة من الفوضى في المباراة».

وشدد أرتيتا: «يجب أيضا الإشادة باللاعبين على الفرص التي صنعوها اليوم، حتى وإن لم ينجحوا في ترجمتها لأهداف. وبشكل عام، فإن تحقيق الفوز أمام فريق يقدم هذا المستوى، وفي ظل الحالة النفسية التي مررنا بها بعد مواجهة فليتوود، هو بالضبط ما ينبغي على الفريق الفائز القيام به».

وعن أجواء ملعب (أنفيلد)، قال أرتيتا: «ينبغي عليك أن تخوض مثل هذه التجارب، وإلا فلن تتمكن من الفوز. لقد مررنا بمواقف مشابهة في الماضي لكننا لم ننجح في الحفاظ على تماسكنا، فإما ارتكبنا خطأ تسبب في ركلة جزاء، أو أسأنا تقدير الموقف داخل منطقة الجزاء، أو ربما قدم المنافس لمسة سحرية سجلوا بها هدفا، مما حال دون فوزنا».

وأردف المدرب الإسباني: «أما اليوم، فقد توفرت لدينا كل العوامل. لقد حالفنا القليل من الحظ، كما امتلكنا الجودة اللازمة في اللحظات الحاسمة لنشكل خطورة على المنافس».

وحول مطالبة ليفربول بركلة جزاء بسبب جذب قميص السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول، رد أرتيتا قائلا: «لا، لم أر ذلك».

وحول دلالة هذا الفوز بالنسبة لسباق اللقب، أكد أرتيتا: «من المبكر للغاية الحديث عن ذلك اليوم. دعونا نستمتع بهذا الانتصار المذهل مع اللاعبين والجهاز الفني، وغداً سنبدأ التحضير لأمسية كبيرة أخرى في براغ».

وحول ما يعنيه هذا الفوز بالنسبة له كمدرب، صرح أرتيتا: «أنا فخور للغاية، فهذا إنجاز يطمح المرء لتحقيقه، وهو التحدي والمهمة التي تسعى لإنجازها. يسعدني جدا تحقيق شيء لم ننجح في فعله منذ سنوات طويلة، فقد كان الأمر مشابها لما حققناه أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد خارج أرضنا».

واختتم أرتيتا تصريحاته قائلا: «القدرة على الفوز في مثل هذه المواجهات هي الغاية والحافز، وهي السبب وراء ما نقوم بعمله».

وبعد تربعه على قمة الدوري الإنجليزي منفردا، يستعد آرسنال الآن لمواجهة مضيفه سلافيا براغ التشيكي، بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

كاي هافيرتز يحتفل بهدف آرسنال مع زميله ديكلان رايس (د.ب.أ)

من جهته أرجع كاي هافيرتز، نجم فريق آرسنال، الفضل في هدفه الذي منح الفريق اللندني الفوز 1 / صفر على مضيّفه ليفربول إلى زميله ديكلان رايس.

وقدم لاعب الوسط الإنجليزي التمريرة الحاسمة التي تسببت في تحقيق الفريق الملقب بـ«المدفعجية» أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب «أنفيلد» منذ 14 عاما.

وسجل هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 بعد تحويله لعرضية أرضية متقنة من رايس، ليقدم فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أداء دفاعيا صلبا، متعافيا بذلك من خسارته المباغتة في منتصف الأسبوع الماضي ببطولة كأس الرابطة، ومنفردا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وقال هافيرتز في حديثه لشبكة (سكاي سبورتس)، عقب المباراة: «أعتقد أن 90% من الفضل في هذا الهدف يعود لذلك الرجل (رايس). الجميع يعرف جودة قدمه اليمنى، فقد تقدم ببراعة وأرسل عرضية مثالية».

وأضاف النجم الألماني في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «بالنسبة لي، كان الأمر مجرد لمسة سهلة داخل الشباك. وكما قلت، أعتقد أن هذا الهدف ينسب إليه تماماً».

وبعد أن حقق آرسنال أول فوز له في الدوري على ملعب (أنفيلد)، معقل ليفربول منذ عام 2012، تابع هافيرتز: «هذا يعني الكثير للنادي بأكمله. لقد كنا ندرك قبل المباراة أن هذا الانتصار غائب عنا منذ 14 عاما».

وأكد هافيرتز: «إنه رقم مذهل، وأعتقد أن هذا ما تستحقه الجماهير، ونحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من منحهم هذا الفوز مجدداً».

من جانبه، أشاد رايس بالروح الجماعية لفريق آرسنال، لكنه شدد على أنه لا يزال من المبكر جداً في الموسم الاحتفال بالعودة إلى صدارة الدوري.

وصرح رايس: «كما ذكرت، لم نحقق الفوز هنا منذ 14 عاما، لذا فقد كانت بداية جيدة للغاية».

وأوضح: «كان بإمكاننا ربما تقديم المزيد أمام المرمى، لكن في النهاية، كان الأداء الدفاعي والتماسك الذي أظهرناه كفريق أمرا استثنائيا، لم أر مثل هذا الترابط من قبل».

وأردف: «لقد تعلمت أنه لا يمكن أخذ ترتيب الدوري على محمل الجد إلا في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار). إذا كنت في ذلك الوقت ضمن دائرة المنافسة، فأنت تعلم أن لديك فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب».

واستدرك قائلا: «أما في الفترة الحالية وحتى ذلك الحين، فينبغي عليك أن تحقق أكبر عدد ممكن من الانتصارات».