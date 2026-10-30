تشوبرا بطل العالم في رمي الرمح يستهدف العودة إلى التدريبات

هاميلتون لا يزال عازماً على مواصلة مشواره في فورمولا 1

لا يستبعد لويس هاميلتون سائق فيراري أن يظل ضمن سائقي بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عند عودتها إلى أفريقيا في ثلاثينيات القرن الحالي، مؤكداً الخميس أن سرعة استجابته لا تزال تضاهي سرعة استجابة سائق أصغر منه بعشرين عاماً.

وأعلنت فورمولا 1 هذا الشهر توقيع اتفاقية مدتها 10 سنوات لاستضافة رواندا لسباق جائزة أفريقيا الكبرى، وهو السباق الأول الذي تشهده القارة منذ عام 1993، وهو أمر دافع عنه هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بقوة.

وأكد سائق فيراري رداً على سؤال حول ما إذا كان سيظل على شبكة الانطلاق بحلول ذلك الوقت أنه لا يزال ملتزماً تماماً بمواصلة مسيرته في فورمولا 1.

وقال هاميلتون للصحافيين قبل انطلاق سباق جائزة المكسيك الكبرى: «أولاً، لم يسبق أن كان هناك شخص مثلي هنا طوال 70 عاماً. أشعر بأنني مختلف عن الآخرين».

وأضاف: «هل رأيتم ردة فعلي في السباق الأخير؟ كانت أسرع من بعض أصغر السائقين هنا. هناك الكثير من الأدوات التي يمكنكم الاستفادة منها للحفاظ على لياقتكم الذهنية والبدنية».

وتابع: «ما زلت أحب ما أفعله حتى الآن. ما زلت ملتزماً تماماً، وسأظل كذلك في المستقبل المنظور. يمكنني منافسة شاب في العشرين من عمره وأنا في سن 41 عاماً. وسيحدد الوقت ما إذا كنت سأظل هنا في العقد المقبل، لكننا سنرى».

كما أوضح البريطاني أنه لن يستمر إذا تراجع أداؤه.

وقال: «لا أريد أبداً أن أطيل البقاء دون تقديم أداء جيد. لا أريد الاستمرار في القيادة عندما تتراجع سرعة استجابتي، ويتدهور مستوى قيادتي، وتقل سرعتي».

لكن هاميلتون قال إن أولويته الفورية هي استخدام السباقات الخمسة الأخيرة من الموسم «كمنصة اختبار» لسيارة فيراري العام المقبل، مع مساعدة الفريق في حسم المركز الثاني في بطولة الصانعين.

وقال: «أعتقد أن الفوز بالبطولة هو الشيء الوحيد الذي يهمنا جميعاً حقاً. ربما يهتم بعض الناس بالمراكز الأخرى».

ويحتل هاميلتون المركز الثالث في الترتيب العام للسائقين برصيد 241 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف جورج راسل سائق مرسيدس.

وقال: «تركيزي الوحيد هو التأكد من نَيل المركز الثاني في بطولة الصانعين؛ لأنني أعتقد أن الفريق يستحق ذلك».

وأكد هاميلتون أنه يعمل مع أقسام الديناميكية الهوائية وديناميكية المركبات في فيراري للحفاظ على نقاط القوة في الهيكل الحالي للسيارة مع معالجة نقاط الضعف، لا سيما في الأداء على المسارات المستقيمة.

وقال: «لو استطعنا مجاراة هؤلاء السائقين على المسارات المستقيمة، لكنا ننافس على مركز متقدم أكثر. لكن هذا قد يحدث العام المقبل. وهذا ما نسعى إليه».