«الدوري الإيطالي»: روما يخطف تعادلاً مثيراً من نابولي

خطف روما تعادلاً مثيراً مع مضيّفه نابولي بنتيجة 3/3، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف غريمه التقليدي لاتسيو صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب في وقت لاحق من السبت أمام بارما ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، رفع نابولي رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم نابولي عن طريق أندري فرانك أنغويسا في الدقيقة 28، ثم أضاف زميله سكوت ماكتوميناي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

ونجح روما في تقليص الفارق في الدقيقة 69 عن طريق ماتياس سولي، ثم سجل زميله ليوناردو باليردي هدف التعادل في الدقيقة 74.

وتواصلت الإثارة حينما سجل نابولي الهدف الثالث عن طريق ماكتوميناي في الدقيقة 83، لكن فريقه لم يهنأ بذلك التقدم سوى أربع دقائق ليعود باليردي ويسجل هدف التعادل لروما.