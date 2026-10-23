إيقاف البطلة الأولمبية جيبتشيرتشير في قضية منشطات

أوقفت وحدة نزاهة ألعاب القوى، الجمعة، العداءة الكينية بيريس جيبتشيرتشير، بطلة الأولمبياد السابقة وأحد أبرز الأسماء في سباقات الماراثون، مؤقتاً بعد ثبوت وجود عقار إيبو المحظور رياضياً في عينة سحبت منها خارج المنافسات قبل فوزها بماراثون سيدني.
وقالت الوحدة إن العينة، التي سُحبت في كينيا، جاءت نتيجتها إيجابية لمادة إريثروبويتين (إيبو)، وهي مادة محظورة تُستخدم لتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، وزيادة القدرة على التحمل.
وقال وكيل أعمالها، جياني ديمادونا، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «لا يسعني إلا أن أعبر عن بالغ أسفي لما حدث، وأعتقد أن استبعاد أي رياضي يستخدم مواد محظورة لتحسين الأداء أمر صحيح وضروري».
وتعد جيبتشيرتشير (33 عاماً)، من أبرز عداءات المسافات الطويلة في العالم؛ إذ أحرزت ذهبية الماراثون في أولمبياد طوكيو 2021، كما سبق لها تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون، والفوز بأربعة ألقاب سباقات ماراثون بارزة.
وشملت أبرز إنجازاتها التتويج بماراثون نيويورك عام 2021، وبوسطن عام 2022، ولندن عام 2024، قبل أن تضيف ماراثون سيدني إلى سجلها هذا العام.
وكانت العداءة الكينية قد فرضت هيمنتها على سباق سيدني للسيدات في أغسطس (آب) الماضي، عندما انفردت بالصدارة مبكراً، وقطعت المسافة بزمن بلغ ساعتين و18 دقيقة و31 ثانية، متقدمة بأكثر من 3 دقائق على مواطنتها إيرين تشيبتاي صاحبة المركز الثاني.
وتأتي قضية جيبتشيرتشير بعد أقل من عام على إيقاف مواطنتها روث تشيبنغيتيش، حاملة الرقم القياسي العالمي لماراثون السيدات، لمدة 3 سنوات لخرقها قواعد مكافحة المنشطات. ومع ذلك، احتفظت تشيبنغيتيش برقمها القياسي العالمي البالغ ساعتين وتسع دقائق و56 ثانية؛ لأنه سُجل قبل ظهور نتيجتها الإيجابية.