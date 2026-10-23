المحكمة الرياضية تبرئ إيكيدا وتعيده إلى المنافسات «فوراً»

برأت محكمة التحكيم الرياضية، الجمعة، العداء الياباني كوكي إيكيدا، الحائز على فضية سباق المشي في أولمبياد طوكيو، من تهمة انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، بعدما قبلت استئنافه ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ما يمهد لعودته إلى المنافسات بشكل فوري.

وكان إيكيدا (28 عاماً) قد أوقف مؤقتاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، قبل أن تفرض عليه وحدة نزاهة ألعاب القوى عقوبة إيقاف لمدة أربع سنوات في فبراير (شباط) 2025، على خلفية اتهامه باستخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة لتحسين الأداء.

وطعن العداء الياباني ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية في مارس (آذار) 2025، نافياً الاتهامات الموجهة إليه، التي استندت إلى مؤشرات غير طبيعية في جواز السفر البيولوجي للرياضي دفعت الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى الاشتباه في وجود تلاعب.

ونظرت محكمة التحكيم الرياضية القضية بمدينة لوزان السويسرية خلال مايو (أيار) الماضي.

ورغم إقرار المحكمة بوجود بعض القراءات غير المعتادة في الملف البيولوجي لإيكيدا، فإنها رأت أن تلك النتائج يمكن تفسيرها بأسباب مشروعة لا ترتبط بتعاطي المنشطات.

وأوضحت المحكمة أن الرياضي دعم دفاعه بأدلة طبية وشهادات خبراء ذات قوة إثباتية كبيرة، وفرت أساساً علمياً أوسع وأكثر إقناعاً من الأدلة التي استندت إليها الإجراءات السابقة.

وبناءً على ذلك، ألغت هيئة الاستئناف عقوبة الإيقاف لأربع سنوات، وخلصت إلى أن انتهاك قواعد مكافحة المنشطات لم يثبت بصورة كافية، ما يعني عدم وجود مبرر لفرض أي عقوبة على الرياضي الياباني.

وبهذا القرار، أصبح إيكيدا مؤهلاً للعودة إلى المنافسات فوراً.