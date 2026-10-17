روما يخسر الفرنسي كونيه لثلاثة أسابيع

روما يخسر الفرنسي كونيه لثلاثة أسابيعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5330590-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
الدولي الفرنسي مانو كونيه لاعب روما أصيب خلال مواجهة ريال مدريد (رويترز)
سيغيب الدولي الفرنسي مانو كونيه، لاعب روما، لثلاثة أسابيع بعد الإصابة التي تعرّض لها في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، لكنه يُتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، وفق ما أعلن مدربه، السبت، عشية المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.
وقال جان بييرو غاسبيريني قبل مواجهة فريقه أمام جنوى: «خضع (كونيه) لفحص بالرنين المغناطيسي، وأظهر وجود إصابة من الدرجة الأولى في الفخذ. ليست إصابة خطيرة بشكل خاص، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت».
وأضاف: «نأمل أن يكون جاهزاً للعودة في مباراة ساسوولو (في السابع من نوفمبر «تشرين الثاني»)، وربما قبل ذلك بقليل».
ومن المنتظر أن يغيب لاعب الوسط الفرنسي، البالغ 25 عاماً، عن 4 مباريات في الدوري الإيطالي ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، فيما يحتل روما حالياً المركز الثالث في «سيري A».
وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة التي شهدت بداية عهد زين الدين زيدان على رأس المنتخب الفرنسي، شارك كونيه (22 مباراة دولية) في 3 من أصل 4 مباريات خاضها «الزرق»، ولعب المباراة الأولى كاملة في الفوز على تركيا 1-0.
وسيخوض المنتخب الفرنسي مباراتيه المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية في 12 نوفمبر أمام إيطاليا، ثم في 15 منه ضد تركيا.
النجم النرويجي إرلينغ هالاند يحتفل أمام جماهير ملعب الاتحاد (أ.ف.ب)
سجّل النجم النرويجي إرلينغ هالاند ثنائية ليقود فريقه مانشستر سيتي لفوز صعب على أرضه أمام إبسويتش تاون بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.
تقدم أصحاب الأرض بهدف فيل فودين في الدقيقة 19، ورد إبسويتش بهدف دايزن مايدا في الدقيقة 21، قبل أن يسجّل هالاند ثنائية في الدقيقتين 34 و69 من المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.
وقلص زيان فليمينج الفارق بهدف في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.
ضرب السيتي عصفورين بحجر واحد، حيث حافظ بهذا الفوز على سلسلة انتصاراته في الدوري بفوز سابع على التوالي، ليتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة، ليوسع الفارق مؤقتاً إلى 6 نقاط مع حامل اللقب، آرسنال، صاحب المركز الثاني.
كما تجاوز فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بهذا الانتصار كبوة الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-4 في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.
في المقابل، تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 9 نقاط ليبقى في المركز العاشر.
ويرفع هذا الفوز من معنويات مانشستر سيتي قبل أن يستضيف أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، ثم الخروج لمواجهة أستون فيلا في الجولة الثامنة من الدوري.
أما إبسويتش تاون فسيلعب على أرضه أمام نوتنغهام فورست في افتتاح منافسات الجولة الثامنة، الجمعة.
من جهة أخرى، قلب ليفربول تأخره أمام مضيّفه برينتفورد إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف، السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها، في مباراة شهدت تقلبات درامية وحالتي طرد لأصحاب الأرض.
وعلى ملعب «جي تك كوميونيتي»، نجح برينتفورد في مباغتة ضيفه بهدف التقدم عن طريق كين لويس بوتر في الدقيقة 44، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلاً، بعدما تلقى الأوكراني يهور يارموليوك بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول، إثر اعتدائه على أحد لاعبي ليفربول.
واستغل الفريق الضيف تفوقه العددي في الشوط الثاني، وكثف ضغطه الهجومي بحثاً عن العودة، حتى أدرك الإسباني فيكتور مونيوز التعادل في الدقيقة 62. وبعد ثماني دقائق فقط، أكمل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك انتفاضة ليفربول، بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 70، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
وازدادت متاعب برينتفورد في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعدما تعرض فيتالي يانيلت للطرد إثر حصوله على الإنذار الثاني، لينهي أصحاب الأرض المباراة بتسعة لاعبين. وشهد اللقاء انتكاستين بدنيتين لليفربول، بخروج المجري دومينيك سوبوسلاي والهولندي جيريمي فريمبونغ للإصابة. وبهذا الانتصار، استعاد ليفربول توازنه بعد خسارته الثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، وارتقى إلى المركز الخامس، فيما تلقى برينتفورد هزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسائر خلال الجولات الست الأولى.
«البوندسليغا»: دورتموند يتعثر للمرة الثالثة توالياً... وانتصارات لهامبورغ وإلفرسبرغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5330605-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
«البوندسليغا»: دورتموند يتعثر للمرة الثالثة توالياً... وانتصارات لهامبورغ وإلفرسبرغ
حسرة لاعبي دورتموند بعد التعادل في برلين (رويترز)
بعد سقوط قاري غير متوقع في النرويج، وقبله تعثر أول منذ بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم، أهدر بوروسيا دورتموند النقاط مجدداً بتعادله السلبي مع مضيّفه هيرتا برلين، السبت، في المرحلة السادسة، ما حرمه من معادلة أفضل بداية في تاريخه.
ودخل فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش اللقاء على خلفية تعادله في المرحلة الماضية أمام ضيفه فيردر بريمن 2 - 2 بعد تقدمه 2 - 0 في الدقائق العشر الأخيرة، ثم سقوطه في دوري الأبطال على أرض بودو غليمت النرويجي 0 - 1.
وكان السبت أمام فرصة معادلة أفضل بداية موسم في تاريخه لو وصل إلى 16 نقطة من مبارياته الست الأولى، لكنه لم يستغل الأفضلية الميدانية في لقاء لم يشهد سوى عدد قليل جداً من التسديدات بين الخشبات الثلاث (2 لدورتموند و1 لهيرتا)، واكتفى بنقطة التعادل الثاني توالياً التي وضعته في الصدارة مؤقتاً بفارق نقطة أمام فرايبورغ، بانتظار مباراة الأخير مع مضيّفه باير ليفركوزن، الأحد.
ولم تكن خسارة دورتموند في أول مباراة لكوفاتش في الدوري بعد تمديد عقده حتى 2029، محصورة بنقطتين فقط، بل أصيب نجمه اليوناني كونستانتينوس كاريتساس في كاحله الأيمن وخرج من الملعب بعد دقائق معدودة على دخوله بديلاً.
وبعدما بدأ عودته إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ سقوطه في نهاية موسم 2017 - 2018 بثلاث هزائم متتالية، واصل هامبورغ صحوته وحقق انتصاراً ثالثاً توالياً، وجاء على حساب ضيفه شتوتغارت 1 - 0 سجله السويسري ميرو موهايم في الدقيقة الـ88.
وحوّل فيردر بريمن تخلفه أمام ضيفه بادربورن بهدفين نظيفين سجلهما ستيفانو مارينو (18) وستيفن تيغيس (30)، إلى تعادل 2 - 2، على غرار ما فعل في المرحلة السابقة ضد دورتموند، وذلك بفضل نيكلاس فولكروغ الذي سجل الهدفين (59 و65 من ركلة جزاء).
وعاد ماينز من ملعب شالكه بانتصاره الثالث بفضل هدف وحيد سجله فيليب تييتس في الدقيقة الـ24، رافعاً رصيد فريقه إلى 10 نقاط في المركز الخامس، على غرار الوافد الجديد إلفرسبرغ الذي حقق انتصاراً مثيراً على ضيفه أوغسبورغ 4 - 3.
ويلعب لاحقاً بايرن ميونيخ حامل اللقب مع ضيفه لايبزيغ.