«إن بي إيه»: الرابطة تطالب بحظر بعض فئات المراهنات

طالبت رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة (إن بي إيه) شركاءها من مكاتب المراهنات الرياضية في مذكرة، الجمعة، بحظر فئات معينة من الرهانات والربح هذا الموسم في أعقاب فضائح الرهانات الأخيرة، وفق ما أفاد تقرير إعلامي.

ويشمل هذا الحظر إحصائيات اللاعبين، وكذلك الرهانات على تحقيق اللاعبين لأداء أقل من الحد المتوقع، وذلك بسبب ارتباط لاعبين سابقين بقضايا مراهنات، بينهم تيري روزيير وجونتاي بورتر الذي تم إيقافه مدى الحياة في عام 2024، وفقاً لما ذكرت قناة «إي إس بي إن».

ووجّهت الرابطة شركاءها المعتمدين في مجال المراهنات، بما في ذلك «فاندويل» و«درافتكينغز»، بعدم تقديم رهانات على فئات معينة، مثل الفائز في المباراة الافتتاحية، أو اللاعبين الذين يهدرون رميات معينة، وآخرين من المتوقع أن يخوضوا أقل من 12 دقيقة خلال المباراة.

وقال سكوت كوفمان - روس، نائب الرئيس التنفيذي للرابطة لـ«إي إس بي إن»: «هناك توازن بين التأكد من أننا نزيل فئات الرهانات المثيرة للمشكلات، ولكن أيضاً ضمان أننا لا ننقل النشاط إلى السوق غير القانونية».

وأضاف: «نعتقد أن ما وصلنا إليه الآن هو التوازن الصحيح بين هذين الهدفين».

وستمنع مكاتب المراهنات الرياضية من تقديم رهانات تدرّ أرباحاً أعلى على توقعات تراجع أداء اللاعبين أو تحقيقهم أرقاماً أقل من المتوقع.

وتسمح اتفاقيات الرابطة مع مكاتب المراهنات الرياضية، للدوري بتقييد الرهانات التي يقدمونها.

وقال المدعون الفيدراليون إن أحد المراهنين راهن بمبلغ 80 ألف دولار على 6 فئات إحصائية لبورتر في مباراة تورونتو رابتورز، خلال حملة موسم 2023 - 2024، مع فوز محتمل قدره 1.1 مليون دولار.

لعب بورتر 3 دقائق فقط، قبل أن يقرّ لاحقاً أنه تعمد الظهور بهذه الصورة الرديئة لصالح المراهنين.

ويزعم المدعون أن روزيير كان متورطاً في موقف مماثل أثناء دفاعه عن ألوان مع شارلوت هورنتس في عام 2023، على الرغم من أنه دفع بأنه غير مذنب، ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وفي مذكرة أخرى للأندية، أشارت الرابطة الوطنية لكرة السلة إلى إجراءات النزاهة الجديدة التي ستبدأ هذا الموسم، حيث قاد نجم اتحاد كرة القدم الأميركي «إن إف إل» السابق ووكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المتقاعد تشارلز تيلمان التدريب على قوانين المراهنة الرياضية وتعزيز الذكاء الاصطناعي بحثاً عن أنماط مراهنة غير عادية تتعلق بالدوري.

وقالت المذكرة إن الرابطة تسعى إلى توفير حماية أفضل للاعبين والمدربين وغيرهم من الموظفين من التهديدات أو المضايقات من المراهنين.