مستقبل أوربيغ مع بايرن «غامض»

صرح أسطورة حراسة المرمى في بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني لكرة القدم، أوليفر كان، بأنه ليس متأكداً بعد مما إذا كان يوناس أوربيغ يمتلك المؤهلات اللازمة ليصبح الحارس الأول في الفريق البافاري عقب اعتزال الحارس المخضرم مانويل نوير.

وقال كان في تصريحات إعلامية، مساء الخميس: «أن تكون الحارس الأول يعني غياب مانويل نوير، وتحملك للمسؤولية الكاملة، وهذا وضع مختلف تماماً. في ظل الظروف الراهنة، لا يمكنني الجزم بما إذا كان يوناس أوربيغ يمتلك حقاً ما يلزم ليكون الحارس الأول في بايرن ميونيخ».

ورغم ذلك، اعترف كان بأن أوربيغ قدم «أداءً جيداً» وأظهر امتلاكه للموهبة.

ويلعب أوربيغ مع بايرن منذ يناير (كانون الثاني) عام 2025، وشارك مؤخراً في أول مباراة دولية له مع المنتخب الألماني تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.

من جانبه، أبدى حارس مرمى المنتخب الألماني السابق، يانس ليمان، شكوكاً أيضاً بشأن مستقبل أوربيغ، حيث قال: «لا أعتقد أنه قادر على أن يصبح الحارس الأول للمنتخب الوطني بشكل مباشر، إذ سيتعين عليه على الأرجح اتخاذ مسار مختلف أولاً».

وأضاف ليمان: «لا أعتقد أنه سيكون الحارس الأول في بايرن على المدى البعيد، فهو لا يزال صغيراً للغاية. إنه موهبة رائعة، لكن من الصعب عادة أن تصبح الحارس الأول بعد أن كنت الحارس الثاني، مستفيداً من وجود حارس من الطراز العالمي أمامك».

ومن المنتظر أن يخلف أوربيغ (23 عاماً)، مانويل نوير في حراسة مرمى بايرن، علماً بأنه يحظى حالياً بفرص متزايدة للمشاركة في المباريات.

وصرح ليمان: «إنه يشارك في المباريات من حين لآخر، لكن وجود نوير يشبه وجود (الأب)، فهو لا يزال حاضراً للتدخل عند الضرورة، بينما يجد أوربيغ في الوقت ذاته مساحة جيدة للتطور».

وختم ليمان تصريحاته قائلاً: «سيكون الأمر مختلفاً تماماً لو اضطر فجأة للمشاركة في كل مباراة، أو لو تعاقد النادي مع حارس آخر ينافسه على المركز ويسعى هو أيضاً للعب بشكل أساسي».