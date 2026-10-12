أرتيتا: جيرو لم يكن «مستهاناً به» في آرسنال

أكد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو «لم يكن بالتأكيد مستهاناً به» من زملائه خلال الفترة التي دافع فيها عن ألوان النادي اللندني، وذلك عشية المواجهة أمام ليل الفرنسي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعود جيرو (40 عاماً) إلى ملعب الإمارات الذي خاض عليه مبارياته بقميص آرسنال بين صيف 2012 ويناير (كانون الثاني) 2018، مرتدياً هذه المرة قميص ليل.

وقال أرتيتا الذي لعب إلى جانب المهاجم الفرنسي في آرسنال بين عامي 2011 و2016، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة: «أتذكر وصوله، بعدما تُوّج بلقب الدوري الفرنسي مع مونبلييه. جاء إلى هنا وترك أثراً كبيراً في الفريق؛ إذ كان يتمتع بخصائص مختلفة تماماً عن اللاعبين الذين اعتدنا عليهم. يا لها من مسيرة رائعة خاضها! لقد استحقها عن جدارة».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان جيرو قد تعرض للاستهانة بقدراته، على غرار ما يراه بعض المتابعين بشأن المهاجم الحالي لآرسنال (الألماني كاي هافيرتز)، أجاب أرتيتا: «من جانبنا، بالتأكيد لا، ولا من جانب أرسين (فينغر) في هذه الحالة أيضاً. أما الآخرون، فلا أعرف».

وأشاد المدرب الإسباني بذكاء جيرو وقدراته الفنية، مضيفاً: «كان ذكياً للغاية قبل كل شيء، وكان من الصعب جداً على المنافسين الحد من خطورته. في كل مرة كان يشارك فيها، كان يشكل تهديداً كبيراً داخل منطقة الجزاء. كان يتمتع بذكاء تكتيكي مميز، كما كان بارعاً في التفاهم مع زملائه، وكان حجم العمل الذي يبذله استثنائياً».

ومن المرجح أن يبدأ جيرو مواجهة الثلاثاء من مقاعد البدلاء، لمصلحة المهاجم الياباني أياسي أويدا الذي نجح في حجز مكان أساسي في تشكيلة ليل، صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي حالياً.

وعن ليل، قال أرتيتا: «سنواجه الثلاثاء فريقاً صعباً للغاية، يتمتع بتنظيم تدريبي مميز. ما حققه دافيدي (أنشيلوتي) أراه أمراً لافتاً، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال طريقة قتال الفريق ولعبه، والمشكلات التي تسبب فيها لفرق كبيرة».

وسيخوض آرسنال المباراة في غياب المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي ولاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيمندي، بعدما تعرض كلاهما لإصابة في الكاحل خلال حصة الاستشفاء التي أعقبت المباراة الأخيرة، السبت.

وفي المقابل، عاد المدافع الفرنسي وليام صاليبا إلى التدريبات منذ أكثر من أسبوع، بعدما غاب عن الملاعب بسبب إصابة في الظهر تعرض لها قبل كأس العالم 2026.

وقال أرتيتا بشأن إمكانية عودة الفرنسي إلى الملاعب في نوفمبر (تشرين الثاني): «إنها إصابة محددة للغاية، ولا أستطيع أن أحدد بدقة كيف ستسير استجابته خلال عملية التعافي».