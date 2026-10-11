منع فتى هولندي من دخول الملاعب 5 سنوات بسبب «سيلفي» مع لاعب القادسية رايندرز

عاقب الاتحاد الهولندي لكرة القدم مشجعاً يبلغ من العمر 13 عاماً بمنعه من دخول الملاعب في جميع أنحاء البلاد لمدة 5 سنوات، وذلك بعد اقتحامه أرضية الملعب خلال مواجهة ألمانيا في دوري أمم أوروبا لالتقاط صورة «سيلفي» مع اللاعب تيجاني رايندرز، لاعب القادسية.

وذكرت تقارير إعلامية، الأحد، أنه تقرر أيضاً تغريم الفتى الهولندي 100 يورو (112 دولاراً).

وقال الاتحاد الهولندي، في بيان رسمي: «يجب أن تمارس كرة القدم داخل ملاعبنا باحترافية، ليؤدي اللاعبون مهامهم بأمان، لذا فإنه ممنوع تماماً دخول المشجعين إلى أرض الملعب، وهذه تعليمات واضحة في كل الملاعب».

وأصبح والدا الفتى مهددين بعقوبة أقوى، وسط استعداد اتحاد الكرة الهولندي لتحميلهما المسؤولية المدنية إذا فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أي عقوبات ضد هولندا بسبب هذه الواقعة.