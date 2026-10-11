نوريس يأسف على اتخاذه قرارات خاطئة في سنغافورة

قدم لاندو نوريس سائق فريق «مكلارين» تقييماً قاسياً لأدائه بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة بالأخطاء المكلفة في سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات؛ إذ اعترف الأحد بأن قراراته خذلته مرة أخرى، ما أدى إلى ضياع فرصة محتملة للصعود إلى منصة التتويج.

وبعد أن اعتذر عن اصطدامه بزميله في الفريق أوسكار بياستري في اللفة الأخيرة من سباق السرعة السبت، ما كلف «مكلارين» المركزين الرابع والخامس، سنحت لنوريس فرصة انتزاع المركز الثالث من سائق «فيراري» لويس هاميلتون في سباق اليوم.

ومع تراجع سرعة هاميلتون في المراحل الأخيرة، حاول نوريس تجاوز مواطنه البريطاني، لكن سائق «فيراري» انحرف عن المسار، في حين انتقل نوريس إلى الجزء المتسخ من الحلبة، مما أتاح لسائق «مرسيدس» كيمي أنتونيلي استغلال الموقف والتقدم.

وقال نوريس بعد احتلاله المركز الرابع: «كان يتعين عليّ التعامل بشكل أفضل خلال المنافسة مع لويس. كان يجب عليّ تجاوزه في مرحلةٍ ما، لكن ما كان ينبغي لي محاولة تجاوزه في ذلك التوقيت بالذات. لقد تأخرت قليلاً في استخدام المكابح، وكان بإمكاني القيام بمناورة جيدة؛ إذ كان سيضطر إلى السماح لي بتجاوزه؛ لأنه هو الآخر تأخر كثيراً في استخدام المكابح. كان ذلك تصرفاً غير ضروري من جانبي. لم تكن عطلة نهاية أسبوع جيدة بالنسبة لي باتخاذ قرارات كهذه».

ويواجه «مكلارين» ضغوطاً متزايدة في بطولة الصانعين بعد فوز ماكس فرستابن سائق «ريد بول» بالسباقين الأخيرين في سيبانغ وسنغافورة.

ويبعد «ريد بول»، الذي يحتل المركز الرابع في بطولة الصانعين، الآن بفارق سبع نقاط من «مكلارين» صاحب المركز الثالث، وكان نوريس متشائماً بشأن فرص فريقه في الصمود أمام منافسيه.