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نوريس يأسف على اتخاذه قرارات خاطئة في سنغافورة

لاندو نوريس سائق فريق «مكلارين» (أ.ف.ب)
لاندو نوريس سائق فريق «مكلارين» (أ.ف.ب)
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نوريس يأسف على اتخاذه قرارات خاطئة في سنغافورة

لاندو نوريس سائق فريق «مكلارين» (أ.ف.ب)
لاندو نوريس سائق فريق «مكلارين» (أ.ف.ب)

قدم لاندو نوريس سائق فريق «مكلارين» تقييماً قاسياً لأدائه بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة بالأخطاء المكلفة في سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات؛ إذ اعترف الأحد بأن قراراته خذلته مرة أخرى، ما أدى إلى ضياع فرصة محتملة للصعود إلى منصة التتويج.

وبعد أن اعتذر عن اصطدامه بزميله في الفريق أوسكار بياستري في اللفة الأخيرة من سباق السرعة السبت، ما كلف «مكلارين» المركزين الرابع والخامس، سنحت لنوريس فرصة انتزاع المركز الثالث من سائق «فيراري» لويس هاميلتون في سباق اليوم.

ومع تراجع سرعة هاميلتون في المراحل الأخيرة، حاول نوريس تجاوز مواطنه البريطاني، لكن سائق «فيراري» انحرف عن المسار، في حين انتقل نوريس إلى الجزء المتسخ من الحلبة، مما أتاح لسائق «مرسيدس» كيمي أنتونيلي استغلال الموقف والتقدم.

وقال نوريس بعد احتلاله المركز الرابع: «كان يتعين عليّ التعامل بشكل أفضل خلال المنافسة مع لويس. كان يجب عليّ تجاوزه في مرحلةٍ ما، لكن ما كان ينبغي لي محاولة تجاوزه في ذلك التوقيت بالذات. لقد تأخرت قليلاً في استخدام المكابح، وكان بإمكاني القيام بمناورة جيدة؛ إذ كان سيضطر إلى السماح لي بتجاوزه؛ لأنه هو الآخر تأخر كثيراً في استخدام المكابح. كان ذلك تصرفاً غير ضروري من جانبي. لم تكن عطلة نهاية أسبوع جيدة بالنسبة لي باتخاذ قرارات كهذه».

ويواجه «مكلارين» ضغوطاً متزايدة في بطولة الصانعين بعد فوز ماكس فرستابن سائق «ريد بول» بالسباقين الأخيرين في سيبانغ وسنغافورة.

ويبعد «ريد بول»، الذي يحتل المركز الرابع في بطولة الصانعين، الآن بفارق سبع نقاط من «مكلارين» صاحب المركز الثالث، وكان نوريس متشائماً بشأن فرص فريقه في الصمود أمام منافسيه.

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«لا ليغا»: إيسكو يضع ريال بيتيس ثالثاً أمام ريال مدريد

صانع الألعاب المخضرم إيسكو يحتفل بثنائية بيتيس في أوساسونا (إ.ب.أ)
صانع الألعاب المخضرم إيسكو يحتفل بثنائية بيتيس في أوساسونا (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: إيسكو يضع ريال بيتيس ثالثاً أمام ريال مدريد

صانع الألعاب المخضرم إيسكو يحتفل بثنائية بيتيس في أوساسونا (إ.ب.أ)
صانع الألعاب المخضرم إيسكو يحتفل بثنائية بيتيس في أوساسونا (إ.ب.أ)

قاد صانع الألعاب المخضرم إيسكو فريقه ريال بيتيس إلى استعادة المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل هدفين في الفوز العريض على أوساسونا 5 - 2، الأحد، في المرحلة الثامنة.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد صاحب المركز الرابع، ويتساوى مع أتلتيكو مدريد الثاني، متأخراً بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وحقق فريق المدرب التشيلي مانويل بيليغريني فوزه السادس في 8 مباريات بالدوري، بعدما قدم عرضاً هجومياً ممتعاً على ملعب «لا كارتوخا» الذي يخوض عليه مبارياته مؤقتاً في انتظار الانتهاء من أعمال تجديد ملعبه «بينيتو فيامارين»، المتوقع اكتمالها في عام 2028.

وافتتح إيسكو، لاعب ريال مدريد السابق والبالغ 34 عاماً، التسجيل من ركلة جزاء احتُسبت إثر خطأ على رودريغو ريكيلمي، قبل أن يضاعف المغربي عبد الصمد الزلزولي تقدم أصحاب الأرض بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

وبعد الاستراحة، عزز هدف عكسي سجله الكرواتي أنتي بوديمير في مرمى فريقه تقدم بيتيس بالهدف الثالث، لكن المهاجم الكرواتي عوّض خطأه بتسجيل هدف لأوساسونا، قبل أن يضيف راؤول غارسيا هدفاً آخر، ليعيد الأمل إلى الضيوف في العودة بالنتيجة.

غير أن إيسكو استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (67)، قبل أن يختتم خوسيه مورانتي مهرجان الأهداف بالخامس في الوقت بدلاً من الضائع، مؤكداً فوز بيتيس الكبير.

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روي كين: لو كنت لاعباً في مان سيتي «لشعرت بالاشمئزاز»

الآيرلندي روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق (رويترز)
الآيرلندي روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق (رويترز)
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روي كين: لو كنت لاعباً في مان سيتي «لشعرت بالاشمئزاز»

الآيرلندي روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق (رويترز)
الآيرلندي روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق (رويترز)

أشار الآيرلندي روي كين، نجم مانشستر يونايتد السابق، إلى أنه كان سيشعر بالاشمئزاز، لو كان لاعباً في صفوف مانشستر سيتي، وذلك في أعقاب صدور قرار مهم يدين النادي، حيث أثبتت لجنة مستقلة تورط سيتي في 114 مخالفة من أصل 115 تهمة وُجهت إليه.

وقد تقدم النادي بالفعل بطلب استئناف، سيتم النظر فيه خلال جلسة منفصلة، ورغم أن كين برّأ ساحة نجوم الفريق من أي لوم، فإنه أكد أنهم يجب أن يشعروا بخيبة أمل كبيرة إزاء تصرفات النادي خلال الفترة التي غطتها تلك الاتهامات.

وفي حديثه قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، الأحد، قال كين، حسبما نقلت شبكة «سكاي سبورتس»: «الأمر لا يتعلق باللاعبين أو المشجعين، بل هي قضية تخص الملاك، عندما تسعى للفوز بالألقاب الكبرى، وقد حالفنا الحظ في الفوز بواحد أو اثنين منها، فإنك ترغب في تحقيق ذلك بنزاهة».

وأضاف: «إنك تريد أن تنظر إلى مسيرتك المهنية وتدرك أنك بذلت قصارى جهدك، ففي كرة القدم، قد تفوز في بعض المباريات وتخسر في أخرى».

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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: ميلان يتعثر بتعادل مع ساسولو

التعادل حسم مواجهة ساسولو وميلان (أ.ب)
التعادل حسم مواجهة ساسولو وميلان (أ.ب)
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«الدوري الإيطالي»: ميلان يتعثر بتعادل مع ساسولو

التعادل حسم مواجهة ساسولو وميلان (أ.ب)
التعادل حسم مواجهة ساسولو وميلان (أ.ب)

فرّط ميلان في فرصة مزاحمة روما على المركز الثالث والاقتراب من المتصدر إنتر ميلان، وذلك بعدما أجبره مضيّفه ساسولو على التعادل 1/1، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف روما صاحب المركز الثالث، والذي تعادل سلبياً مع كومو في وقت سابق الأحد، وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان، وصاحب المركز الثاني لاتسيو.

على الجانب الآخر، رفع ساسولو رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر.

وفي الدقيقة 63 سجل الفرنسي أدريان رابيو هدف التقدم لميلان، وبعد ذلك بخمس دقائق سجل ساسولو هدف التعادل عن طريق الهولندي كاس أودنتال.

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