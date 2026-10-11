«الدوري الإيطالي»: غاسبريني ينتقد قرار طرد مالين بمواجهة كومو

قال جيانبييرو غاسبريني، المدير الفني لفريق روما، إن البطاقة الحمراء التي حصل عليها الهولندي دونيل مالين، مهاجم الفريق، أفسدت مباراة روما ومضيّفه كومو، مؤكداً أن لاعبه لم يتعمد إيذاء المنافس

وتحدَّث غاسبريني لمنصة «دازن» عقب التعادل السلبي لفريقه مع كومو، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وهي أول مباراة تنتهي بتلك النتيجة في أول 54 مباراة بالمسابقة.

وبسبب طرد مالين أصبح الأرجنتيني باولو ديبالا المهاجم الوحيد لروما في المباراة، وأشاد به غاسبريني قائلاً: «أعتقد أن ديبالا كان رائعاً، لا سيما في الشوط الثاني حينما تعرضنا للنقص العددي».

وأضاف: «لقد تعامل مع مواقف صعبة، في الوقت الذي كنا نلعب بنقص عددي، ومثل باقي زملائه أرى أنه قدَّم أداءً رائعاً، لا أتذكر أنه فقد الكرة، وكان لديه فرص للتسجيل في الشوط الأول، لكن ما قدمه في المباراة كان استثنائيّاً».

وبدا غاسبريني متوتراً حينما سُئِل خلال المقابلة عن البطاقة الحمراء التي تعرَّض لها مالين.

وقال غاسبريني: «لا أعلم لقد تكرر ذلك الخطأ قبل تلك اللعبة».

وأضاف: «أعتقد أنه من الصعب الجزم بأنه تدخَّل بعنف، لقد كان ذلك ردَّ فعله بعدما تعرَّض للعرقلة، كما أنه لمس الكرة أيضاً، قد تبدو القفزة سيئة، لكن لم يكن يفعل ذلك بنية الإيذاء».

وتابع غاسبريني: «لقد تسببت تلك الواقعة في إفساد المباراة، بعد حالة الطرد فقدت المباراة بعضاً من رونقها».