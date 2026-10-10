«دورة بكين»: كينوين صاحبة الأرض إلى النهائي لمواجهة أندرييفا

ستلتقي الروسية ميرا أندرييفا، بطلة فرنسا المفتوحة مع البطلة الأولمبية وصاحبة الأرض تشنغ كينوين ون في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس، المقامة بالعاصمة بكين، بعدما تجاوزت المصنفة الرابعة الروسية منافستها نيكولا بارتونكوفا بسهولة، فيما تفوقت كينوين غير المصنفة على إليس ميرتنز في مباراتي قبل النهائي اللتين أقيمتا السبت.
وأصبحت كينوين، التي شاركت ببطاقة دعوة بعد تعافيها من إصابة في المرفق، أول لاعبة صينية تبلغ نهائي بطولة بكين، بعدما تفوقت على البلجيكية ميرتنز المصنفة 13 بنتيجة 7-5 و6-2، عقب فوز أندرييفا الساحق على بارتونكوفا 6-2 و6-2.
وكسرت كينوين إرسال منافستها مبكراً لتتقدم 4-2، لكنها ارتكبت عدة أخطاء لتسمح لميرتنز برد الكسر.
لكن اللاعبة البالغة من العمر 24 عاماً، التي تُطارد لقبها الأول في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات ذات الألف نقطة على أرضها، حافظت على هدوئها لتقدم 6-5، قبل أن تمنحها ضربة أمامية قوية عابرة الملعب نقطة كسر أخرى حسمتها عندما سددت ميرتنز الكرة في الشبكة.
وسيطرت كينوين على المجموعة الثانية، لتضمن مواجهة ثانية مع أندرييفا، بعدما تغلبت على اللاعبة الروسية عندما التقتا في دور الثمانية بالبطولة نفسها عام 2024.
واستغرقت أندرييفا ساعة و14 دقيقة، لتتغلب على بارتونكوفا، وتصل إلى ثاني نهائي ضمن البطولات ذات الألف نقطة هذا العام.
وارتكبت التشيكية بارتونكوفا 20 خطأ سهلاً، وهو ضعف عدد أخطاء أندرييفا، فيما سددت اللاعبة المصنفة الخامسة عالمياً 27 ضربة ناجحة لتحسم الفوز.
وقالت أندرييفا: «حاولت فقط اللعب بطريقة هجومية، وأنا سعيدة حقّاً بالطريقة التي لعبت بها. حاولت حقّاً التحلي بالشجاعة بغض النظر عن أي شيء، وأنا سعيدة للغاية بأدائي اليوم».