مهندس ريد بول: أول انتصار لمحركنا في فورمولا 1 «ثمرة الإيمان والطموح»

يفضل بن هودجكينسون، رئيس قسم المحركات في ريد بول، الحديث عن «الإيمان» أكثر من «التوقعات» بعد أن حقق الفريق أول انتصار في تاريخه بصفته مصنعاً لمحركات فورمولا 1.
وجاء فوز ماكس فرستابن من مركز أول المنطلقين، مع تسجيله أسرع لفة في السباق، خلال جائزة البحرين الكبرى التي أقيمت على حلبة سيبانغ الماليزية، بعد 16 سباقاً فقط من انطلاق حقبة القوانين الجديدة لفورمولا 1. وكان الإنجاز أكبر مما توقعه كثيرون ممن شككوا في قدرة شركة مشروبات الطاقة على منافسة عمالقة مثل مرسيدس وفيراري عبر تطوير واحدة من أعقد وحدات الطاقة في تاريخ الرياضة انطلاقاً من الصفر.
كما شهدت سيبانغ أول انطلاقة من المركز الأول في موسم 2026 لسيارة لا تعتمد على محرك مرسيدس، لكن هودجكينسون تجنب الانجراف وراء التفاؤل المفرط عندما سئل عن تطلعاته.
وقال المدير التقني لـ«رويترز» قبل سباق جائزة سنغافورة الكبرى، الذي سيشهد المشاركة رقم 250 لبطل العالم أربع مرات فرستابن: «لقد فزنا بسباق واحد فقط... سباق واحد من أصل 16».
وأضاف: «أعتقد أن كلمة (التوقعات) خطيرة بالنسبة لأي مهندس في فورمولا 1. فبمجرد أن تبدأ في التقليل من شأن منافسيك، تبدأ بالخسارة. لقد بني هذا المشروع بأكمله على الإيمان بإمكانية النجاح، ولذلك كنت أؤمن به، لكنني لم أكن أتوقعه».
لم يكن الانتقال من مجرد موقع تحت الإنشاء إلى مشروع جاهز للمنافسة على حلبات السباق مهمة سهلة لأولئك الأبطال السابقين الذين فرضوا هيمنتهم في الماضي بمحركات زودتهم بها شركات أخرى.
وقال هودجكينسون من مكتبه بمقر الفريق في ميلتون كينز: «مررنا بالكثير من اللحظات التي شعرت خلالها بأن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح. ولذلك فإن رؤية جميع هذه العناصر تتكامل أخيراً لتقود إلى هذا الفوز كانت لحظة مميزة للغاية».
وأضاف: «لم يكن كثيرون يعتقدون أننا سنصل إلى هذه المرحلة. الفرق المنافسة، والصحافة، وربما حتى بعض أفراد عائلاتنا رأوا أننا نخوض مغامرة شديدة الجرأة».
وتابع: «لكن ما يميز ريد بول حقاً هو هذه العقلية الجماعية التي لا تخشى خوض المشاريع الطموحة والجريئة، والسعي إلى إثبات خطأ المشككين».
وكان على ريد بول تشييد مشروع المحركات بالكامل من الصفر، مستقطباً خبرات من فرق أخرى، في حين استفاد منافسوه من بنية تحتية قائمة بالفعل، وركزوا حصرياً على تطوير وحدات الطاقة. ومع ذلك، لا يزال أودي، الوافد الجديد، وهوندا، العائد إلى البطولة، بعيدين عن امتلاك حزمة تؤهلهما للمنافسة على الانتصارات.
وفاز مرسيدس في 11 سباقاً من أصل 16 هذا الموسم، مقابل انتصارين لكل من فيراري ومكلارين. وحتى الشهر الماضي، قال جونتر شتاينر، الرئيس السابق لفريق هاس، إنه لا يتوقع أن يحقق ريد بول أي فوز هذا العام.
ويرى هودجكينسون، الذي انضم إلى الفريق قادماً من مرسيدس، أن هذه الشكوك شكلت دافعاً إضافياً للفريق.
وقال: «هناك شيء في هذا المشروع يجسّد روح ريد بول تماماً. فشركة يصفها البعض بأنها مجرد شركة مشروبات طاقة قررت خوض تحدي تصنيع وحدة الطاقة الخاصة بها إلى جانب تصميم الهيكل».
وأضاف: «لا أعتقد أن هناك فريقاً آخر كان سيجرؤ على الإقدام على خطوة كهذه. فمنذ البداية كان الدافع هو الطموح إلى تحقيق إنجاز استثنائي».
ويُعد ريد بول الفريق الوحيد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له ويطور الهيكل ووحدة الطاقة في الموقع نفسه، بينما تتوزع عمليات مرسيدس بين براكلي وبريكسوورث.
وترتبط فورد بشراكة مع ريد بول، وأكد هودجكينسون أن الدعم الذي قدمته الشركة الأميركية في مجالات الكوادر والمرافق والتصنيع كان بالغ الأهمية.
ورغم أن الفوز في سيبانغ جاء مفاجئاً إلى حد ما، ربما بسبب طبيعة الحلبة وبالتأكيد بفضل الأداء الاستثنائي لفرستابن، فإن المحرك كان قد فرض نفسه بالفعل معياراً مرجعياً بعدما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات أنه النموذج الذي تقاس عليه المحركات المنافسة.
وتتوزع طاقة محركات 2026 بنسبة 53 في المائة لمحرك الاحتراق الداخلي و47 في المائة للطاقة الكهربائية، مع توقع تزايد الاعتماد على العنصر الأول في السنوات المقبلة.
وعندما سئل عما إذا كان محرك ريد بول هو الأفضل، قال: «الحديث عن أفضل محرك هو أمر تدفعك اللوائح إلى التركيز عليه، لكن الحقيقة أن المعيار الأهم هو السرعة الإجمالية للسيارة».
وأضاف: «في بعض الأحيان قد تتخذ قرارات تقلل من أداء المحرك بحد ذاته، لكنها تجعل السيارة أسرع كحزمة متكاملة. لذلك نقيس أنفسنا بما نحققه على الحلبة».
وختم قائلاً: «أنا فخور للغاية بما حققناه»، قبل أن يرفع كوباً على مكتبه يحمل عبارة «ريد بول أفضل مع الثلج»، في إشارة طريفة تحمل أكثر من معنى، سواء للمشروب أو لمحرك الاحتراق الداخلي.
وأضاف مبتسماً: «هذا كل ما في الأمر... ولدي كوب يثبت ذلك».