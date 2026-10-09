«جائزة سنغافورة»: راسل يتصدّر «التجربة الحرة الوحيدة»

تصدّر البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، التجربة الحرة الوحيدة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى، الجمعة.

وتمت التجربة الحرة للسباق، الذي يُجرى الأحد، قبل انطلاق التجربة الحرة لسباق السرعة، التي تقام في وقت لاحق الجمعة.

وسجّل راسل أسرع زمن خلال التجربة؛ حيث بلغ دقيقة واحدة و32.274 ثانية، متفوقًا بفارق 0.198 ثانية على أقرب ملاحقيه شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، فيما جاء البريطاني لاندو نوريس (حامل اللقب)، سائق مكلارين، في المركز الثالث.

أما الإيطالي كيمي أنتونيللي، سائق فريق مرسيدس، متصدر الترتيب العام في فئة السائقين، فجاء في المركز السابع، خلف الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وتأثرت تجربة فيرستابن، الذي فاز بسباق جائزة البحرين الكبرى التي جرت بماليزيا الأحد الماضي، بمشكلة في جهاز اللاسلكي، ما أدى إلى بقائه خارج المضمار معظم وقت التجربة.

ويتصدر أنتونيللي الترتيب العام بفارق 84 نقطة عن زميله في الفريق راسل، مع تبقي 7 سباقات على نهاية الموسم الحالي.

وفي سياق آخر، كشف الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أن الدخان الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا لا يشكل أي تهديد لسباق سنغافورة.

ورغم ذلك، أوضح الاتحاد أنه في حال تفاقم تلوث الهواء، فقد تُفرض قيود على الأنشطة الخارجية، وهي قيود ستؤثر بشكل أساسي على خيارات الترفيه، فيما سيكون تأثيرها أقل على منطقة الصيانة ومضمار السباق.

وكان ضباباً ساماً وكثيفاً ناتجاً عن حرائق الغابات المستعرة في إندونيسيا قد غطى أجزاء واسعة من جنوب شرقي آسيا.