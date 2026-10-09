عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة سنغافورة»: راسل يتصدّر «التجربة الحرة الوحيدة»

البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس يتصدر «حرة سنغافورة» (رويترز)
البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس يتصدر «حرة سنغافورة» (رويترز)
TT
TT

«جائزة سنغافورة»: راسل يتصدّر «التجربة الحرة الوحيدة»

البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس يتصدر «حرة سنغافورة» (رويترز)
البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس يتصدر «حرة سنغافورة» (رويترز)

تصدّر البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، التجربة الحرة الوحيدة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى، الجمعة.

وتمت التجربة الحرة للسباق، الذي يُجرى الأحد، قبل انطلاق التجربة الحرة لسباق السرعة، التي تقام في وقت لاحق الجمعة.

وسجّل راسل أسرع زمن خلال التجربة؛ حيث بلغ دقيقة واحدة و32.274 ثانية، متفوقًا بفارق 0.198 ثانية على أقرب ملاحقيه شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، فيما جاء البريطاني لاندو نوريس (حامل اللقب)، سائق مكلارين، في المركز الثالث.

أما الإيطالي كيمي أنتونيللي، سائق فريق مرسيدس، متصدر الترتيب العام في فئة السائقين، فجاء في المركز السابع، خلف الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وتأثرت تجربة فيرستابن، الذي فاز بسباق جائزة البحرين الكبرى التي جرت بماليزيا الأحد الماضي، بمشكلة في جهاز اللاسلكي، ما أدى إلى بقائه خارج المضمار معظم وقت التجربة.

ويتصدر أنتونيللي الترتيب العام بفارق 84 نقطة عن زميله في الفريق راسل، مع تبقي 7 سباقات على نهاية الموسم الحالي.

وفي سياق آخر، كشف الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أن الدخان الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا لا يشكل أي تهديد لسباق سنغافورة.

ورغم ذلك، أوضح الاتحاد أنه في حال تفاقم تلوث الهواء، فقد تُفرض قيود على الأنشطة الخارجية، وهي قيود ستؤثر بشكل أساسي على خيارات الترفيه، فيما سيكون تأثيرها أقل على منطقة الصيانة ومضمار السباق.

وكان ضباباً ساماً وكثيفاً ناتجاً عن حرائق الغابات المستعرة في إندونيسيا قد غطى أجزاء واسعة من جنوب شرقي آسيا.

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 سنغافورة

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«دورة شنغهاي»: ديوكوفيتش يودّع على يد هوركاتش

رياضة عالمية الصربي نوفاك ديوكوفيتش ودّع شنغهاي مبكراً (أ.ف.ب)

«دورة شنغهاي»: ديوكوفيتش يودّع على يد هوركاتش

بعد ثلاثة أيام من إحرازه اللقب الـ102 في مسيرته الاحترافية في دورة بكين، ودّع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثامن عالمياً، دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي (الصين))
رياضة عالمية فيكتور ويمبانياما يستعد لموسم جديد مع السبيرز (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«إن بي إيه»: العملاق ويمبانياما في كامل جاهزيته مع السبيرز

ظهر «العملاق» فيكتور ويمبانياما بمستوى جيد وجاهزية عالية رغم الهزيمة ومحدودية وقت اللعب، وذلك في مشاركته الأولى بعد العودة لصفوف سان أنتونيو سبيرز.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
رياضة سعودية عبد الرحمن السفري لاعب فريق الفيصلي (نادي الفيصلي)
رياضة سعودية

السفري لـ«الشرق الأوسط»: نتائج الفيصلي لا تعكس مستواه… ونبحث عن الفوز أمام أبها

أكد عبد الرحمن السفري، لاعب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، أن النتائج التي حققها فريقه خلال الجولات السبع الماضية من الدوري السعودي للمحترفين لا تعكس مستواه.

ماجد عبد الله (المجمعة)
رياضة عالمية مالكو إيفرتون يستعدون لبيع «حصة مسيطرة» بالنادي (رويترز)
رياضة عالمية

مالكو إيفرتون يستعدون لبيع «حصة مسيطرة» في النادي

أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، أن مجموعة فريدكين التي تملكه تعتزم بيع حصة مسيطرة في النادي.

«الشرق الأوسط» (ليفربول)
رياضة عالمية الصينية جنغ تشينوين إلى نصف نهائي بكين (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة بكين»: تشينوين تبقي آمالها باللقب على أرضها

قدّمت الصينية جنغ تشينوين، صاحبة الأرض، أحد أفضل عروضها لتتغلب على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-3 و7-6 (6/8) الجمعة، في ربع نهائي دورة بكين المفتوحة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الرياضة رياضة عالمية

«دورة شنغهاي»: ديوكوفيتش يودّع على يد هوركاتش

الصربي نوفاك ديوكوفيتش ودّع شنغهاي مبكراً (أ.ف.ب)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش ودّع شنغهاي مبكراً (أ.ف.ب)
TT
TT

«دورة شنغهاي»: ديوكوفيتش يودّع على يد هوركاتش

الصربي نوفاك ديوكوفيتش ودّع شنغهاي مبكراً (أ.ف.ب)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش ودّع شنغهاي مبكراً (أ.ف.ب)

بعد ثلاثة أيام من إحرازه اللقب الـ102 في مسيرته الاحترافية في دورة بكين، ودّع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثامن عالمياً، دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، الجمعة، من مباراته الأولى في الدور الثاني.

وتغلب البولندي هوبرت هوركاتش على نوفاك ​ديوكوفيتش للمرة الأولى، وأطاح باللاعب المتوج باللقب أربع مرات من بطولة شنغهاي لأساتذة التنس، بفوزه 6-4 و6-3 على الصربي في الدور الثاني الجمعة.

ووصل ديوكوفيتش، المصنف العاشر في الدورة، إلى شنغهاي ‌بعد فوزه ‌ببطولة الصين المفتوحة للمرة ​السابعة، ‌وهو ⁠رقم ​قياسي، عقب ⁠انسحاب الأسترالي أليكس دي مينو من المباراة النهائية، الثلاثاء، بسبب إصابة في الفخذ.

وفاز ديوكوفيتش، الذي حقق 24 لقباً في البطولات الكبرى وكان ⁠آخر ألقابه في شنغهاي عام 2018، ‌ثماني ‌مرات دون أي هزيمة ​في مواجهاته السابقة ‌مع هوركاتش (29 عاماً). لكن البولندي، ‌المصنف السادس عالمياً سابقاً، قدّم أداءً مميزاً، ولعب 13 ضربة إرسال ساحقة و28 ضربة ناجحة فيما لم ‌يخسر الكثير في ضربات إرساله ليهزم ديوكوفيتش بعد ساعة ⁠واحدة ⁠و27 دقيقة في ظهوره الأول بشنغهاي منذ فوزه باللقب في عام 2023.

وتمثل هذه الخسارة أحدث انتكاسة يتعرض لها الصربي (39 عاماً) في موسم صعب، شهد خروجه بشكل مفاجئ من الدور الأول في بطولة أميركا المفتوحة، وهي أسرع هزيمة يتعرض ​لها في ​البطولات الأربع الكبرى منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2006.

مواضيع
الرياضة تنس الصين
الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: العملاق ويمبانياما في كامل جاهزيته مع السبيرز

فيكتور ويمبانياما يستعد لموسم جديد مع السبيرز (أ.ف.ب)
فيكتور ويمبانياما يستعد لموسم جديد مع السبيرز (أ.ف.ب)
TT
TT

«إن بي إيه»: العملاق ويمبانياما في كامل جاهزيته مع السبيرز

فيكتور ويمبانياما يستعد لموسم جديد مع السبيرز (أ.ف.ب)
فيكتور ويمبانياما يستعد لموسم جديد مع السبيرز (أ.ف.ب)

ظهر «العملاق» فيكتور ويمبانياما بمستوى جيد وجاهزية عالية رغم الهزيمة ومحدودية وقت اللعب، وذلك في مشاركته الأولى بعد العودة لصفوف سان أنتونيو سبيرز خلال مباراة تحضيرية ضد أتلانتا هوكس، وهي العودة التي جاءت بعد 3 أشهر من خسارته في نهائي دوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه».

وشارك الفرنسي، البالغ 22 عاماً، في اللعب على أرضية ملعب «فروست بانك سنتر» في سان أنتونيو لمدة 17 دقيقة خلال الشوط الأول، فسجل 9 نقاط، وأضاف إليها 6 متابعات.

وبفضل تحركاته وأدائه الحماسي، أشعل اللاعب الفارع الطول (2.24 م) حماس الجمهور في تكساس عندما تلقى تمريرة هوائية من زميله ستيفون كاسل، فاستدار في الهواء، وسجل سلة استعراضية.

أسهمت رميته الثلاثية ونجاحه في استعادة الكرة دفاعياً، إلى جانب الأداء المتألق لزميله ديلان هاربر الذي سجل 16 نقطة في 19 دقيقة، أضاف إليها 4 متابعات وسرقة، في منح سبيرز التقدم بنتيجة 67-62 عند نهاية الشوط الأول، بعدما كان متقدماً بفارق 19 نقطة في ختام الربع الأول.

قضى ويمبانياما النصف الثاني من المباراة على مقاعد البدلاء، وحلّ لاعب الارتكاز لوك كورنيت بدلاً منه لمدة ربع ساعة، ثم قام المدرب ميتش جونسون بتدوير التشكيلة، وإراحة اللاعبين البارزين، وعلى رأسهم «ويمبي».

واستغل أتلانتا هوكس هذا الوضع للعودة في النتيجة والفوز بالمباراة التحضيرية للموسم الجديد بنتيجة 123-116.

قدّم ديفيد جونز لاعب سبيرز أداءً لافتاً بتسجيله 14 نقطة والتقاط 4 كرات مرتدة خلال 15 دقيقة، وأسهم الوافد الجديد الشاب كارتر براينت (20 عاماً)، الذي اختاره الفريق في «الدرافت» لعام 2025، بتسجيل 11 نقطة، والتقاط 5 متابعات.

تُوّج يمبانياما، الموسم الماضي، بجائزة أفضل مدافع وحلّ في المركز الثالث في ترتيب جائزة أفضل لاعب في الدوري.

ومن المقرر أن يخوض سان أنتونيو سبيرز 4 مباريات تحضيرية أخرى قبل انطلاق الموسم الجديد في 20 أكتوبر (تشرين الأول) حين سيواجه أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وكان سبيرز قد أنهى الموسم المنتظم 2025 - 2026 محققاً ثاني أفضل سجل في الدوري خلف أوكلاهوما، برصيد 62 فوزاً مقابل 20 هزيمة.

وبفضل تألق ويمبانياما، يُعد الفريق هذا الموسم أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وذلك بعد أن تعثر عند العتبة الأخيرة في العام الماضي بخسارته أمام نيويورك نيكس 1-4 في السلسلة النهائية.

مواضيع
الرياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مالكو إيفرتون يستعدون لبيع «حصة مسيطرة» في النادي

مالكو إيفرتون يستعدون لبيع «حصة مسيطرة» بالنادي (رويترز)
مالكو إيفرتون يستعدون لبيع «حصة مسيطرة» بالنادي (رويترز)
TT
TT

مالكو إيفرتون يستعدون لبيع «حصة مسيطرة» في النادي

مالكو إيفرتون يستعدون لبيع «حصة مسيطرة» بالنادي (رويترز)
مالكو إيفرتون يستعدون لبيع «حصة مسيطرة» بالنادي (رويترز)

أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، أن مجموعة فريدكين التي تملكه تعتزم بيع حصة مسيطرة في النادي، ضمن مساعيه لجذب استثمارات جديدة ودعم المرحلة المقبلة من مسيرة النادي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من عامين على استحواذ المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها على إيفرتون من المالك السابق فرهاد مشيري في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حين تولت إدارة نادٍ كان يعاني ضغوطاً مالية وفترة طويلة من عدم الاستقرار داخل الملعب وخارجه.

ومنذ إتمام الصفقة، أشرفت مجموعة فريدكين على انتقال الفريق إلى ملعب (هيل ديكنسون)، كما عملت على تحسين أوضاعه المالية وتعزيز استقراره المؤسسي.

وقالت المجموعة في بيان: «عندما تولت مجموعة فريدكين مسؤولية إيفرتون، كان النادي يواجه قدراً كبيراً من الضبابية المالية وتحديات معقدة داخل الملعب وخارجه».

وأضافت أن أولويتها في تلك المرحلة تمثلت في توفير الاستقرار والاستثمار والدعم اللازمين لضمان مستقبل النادي، بما في ذلك استكمال مشروع الملعب الجديد.

وتابعت: «ومع ترسيخ هذه الأسس، حان الوقت للنظر إلى الفصل التالي في مسيرة إيفرتون».

وأكدت المجموعة أنها ستنظر فقط في العروض المقدمة من جهات ترى أنها قادرة على البناء على التقدم الذي تحقق منذ استحواذها على النادي، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم إيفرتون داخل الملعب وخارجه طوال عملية البيع.

ويأتي هذا التوجه عقب فترة انتقالات صيفية أثارت انتقادات بعض المشجعين، وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، بعدما حقق النادي عائدات كبيرة من بيع عدد من اللاعبين، في حين اكتفى بضم عدد محدود من الصفقات قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وأوضحت مجموعة فريدكين، التي تملك أيضاً نادي روما الإيطالي وكان الفرنسي، أنها استعانت ببنك الاستثمار (مويليس آند كومباني) لتقديم المشورة بشأن عملية بيع الحصة المسيطرة.

وأضافت المجموعة والنادي أنهما لن يدليا بأي تعليقات إضافية إلى حين استكمال الإجراءات الجارية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي إنجلترا