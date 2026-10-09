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مورينيو: تربطني علاقات جيدة بكل الأندية التي دربتها... باستثناء توتنهام

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني (إ.ب.أ)
جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني (إ.ب.أ)
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مورينيو: تربطني علاقات جيدة بكل الأندية التي دربتها... باستثناء توتنهام

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني (إ.ب.أ)
جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني (إ.ب.أ)

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن النادي الوحيد الذي لم يشعر فيه بأي رابط إنساني حقيقي طوال مسيرته التدريبية.

وأقر المدرب البرتغالي المثير للجدل بأن فترته مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي كانت مختلفة تماماً عن أي محطة أخرى في مسيرته.

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية، نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، صرّح مورينيو بأنه لا يزال يحتفظ بعلاقات طيبة مع معظم أنديته السابقة، بما في ذلك بنفيكا وبورتو البرتغاليين، وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وإنتر ميلان وروما الإيطاليين، وفنربخشه التركي، مشيراً إلى أن توتنهام يمثل الاستثناء الوحيد.

يُذكر أن مورينيو تولى تدريب توتنهام في الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وأبريل (نيسان) 2021، قبل أن ينتقل بعدها إلى الدوري الإيطالي لتدريب روما.

وأوضح مورينيو أن جائحة فيروس كورونا كان لها الأثر الأكبر في تشكيل تجربته في العاصمة البريطانية لندن؛ إذ غابت الجماهير لفترات طويلة، ولم تُتَح له الفرصة لبناء رابط مباشر مع المشجعين.

وتحدث مورينيو عن فترته مع توتنهام قائلاً: «تزامنت تلك الفترة مع جائحة كورونا. لم يكن هناك أي تواصل إنساني، فقد كان الملعب شبه خال معظم الوقت. لعبنا مباراتين أو ثلاثاً بحضور الجماهير، ثم خضنا بقية المباريات دون جماهير ودون أي تفاعل. لم أشعر بذلك الرابط مع توتنهام».

كما كشف المدرب المخضرم (62 عاماً) تفاصيل الأنباء التي ربطته بتدريب ريال مدريد بعد فترته مع بنفيكا، مؤكداً أن تسلسل الأحداث سار بشكل عكسي.

وكشف مورينيو: «عادة ما تبدأ الأمور بإجراء اتصالات، ثم تظهر الأحاديث والشائعات بناء على تلك الاتصالات، لكن في هذه الحالة حدث العكس تماماً؛ إذ بدأت الأحاديث والشائعات قبل إجراء أي اتصالات».

وأضاف: «لقد تفاجأت بالأمر. لم يتحدث معي أحد، وقلت لنفسي: (هذا ليس صحيحاً). لم أعتقد أبداً أن الأمر قد يكون حقيقياً».

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الصربي نوفاك ديوكوفيتش ودّع شنغهاي مبكراً (أ.ف.ب)
TT
TT

«دورة شنغهاي»: ديوكوفيتش يودّع على يد هوركاتش

الصربي نوفاك ديوكوفيتش ودّع شنغهاي مبكراً (أ.ف.ب)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش ودّع شنغهاي مبكراً (أ.ف.ب)

بعد ثلاثة أيام من إحرازه اللقب الـ102 في مسيرته الاحترافية في دورة بكين، ودّع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثامن عالمياً، دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، الجمعة، من مباراته الأولى في الدور الثاني.

وتغلب البولندي هوبرت هوركاتش على نوفاك ​ديوكوفيتش للمرة الأولى، وأطاح باللاعب المتوج باللقب أربع مرات من بطولة شنغهاي لأساتذة التنس، بفوزه 6-4 و6-3 على الصربي في الدور الثاني الجمعة.

ووصل ديوكوفيتش، المصنف العاشر في الدورة، إلى شنغهاي ‌بعد فوزه ‌ببطولة الصين المفتوحة للمرة ​السابعة، ‌وهو ⁠رقم ​قياسي، عقب ⁠انسحاب الأسترالي أليكس دي مينو من المباراة النهائية، الثلاثاء، بسبب إصابة في الفخذ.

وفاز ديوكوفيتش، الذي حقق 24 لقباً في البطولات الكبرى وكان ⁠آخر ألقابه في شنغهاي عام 2018، ‌ثماني ‌مرات دون أي هزيمة ​في مواجهاته السابقة ‌مع هوركاتش (29 عاماً). لكن البولندي، ‌المصنف السادس عالمياً سابقاً، قدّم أداءً مميزاً، ولعب 13 ضربة إرسال ساحقة و28 ضربة ناجحة فيما لم ‌يخسر الكثير في ضربات إرساله ليهزم ديوكوفيتش بعد ساعة ⁠واحدة ⁠و27 دقيقة في ظهوره الأول بشنغهاي منذ فوزه باللقب في عام 2023.

وتمثل هذه الخسارة أحدث انتكاسة يتعرض لها الصربي (39 عاماً) في موسم صعب، شهد خروجه بشكل مفاجئ من الدور الأول في بطولة أميركا المفتوحة، وهي أسرع هزيمة يتعرض ​لها في ​البطولات الأربع الكبرى منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2006.

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الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: العملاق ويمبانياما في كامل جاهزيته مع السبيرز

فيكتور ويمبانياما يستعد لموسم جديد مع السبيرز (أ.ف.ب)
فيكتور ويمبانياما يستعد لموسم جديد مع السبيرز (أ.ف.ب)
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«إن بي إيه»: العملاق ويمبانياما في كامل جاهزيته مع السبيرز

فيكتور ويمبانياما يستعد لموسم جديد مع السبيرز (أ.ف.ب)
فيكتور ويمبانياما يستعد لموسم جديد مع السبيرز (أ.ف.ب)

ظهر «العملاق» فيكتور ويمبانياما بمستوى جيد وجاهزية عالية رغم الهزيمة ومحدودية وقت اللعب، وذلك في مشاركته الأولى بعد العودة لصفوف سان أنتونيو سبيرز خلال مباراة تحضيرية ضد أتلانتا هوكس، وهي العودة التي جاءت بعد 3 أشهر من خسارته في نهائي دوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه».

وشارك الفرنسي، البالغ 22 عاماً، في اللعب على أرضية ملعب «فروست بانك سنتر» في سان أنتونيو لمدة 17 دقيقة خلال الشوط الأول، فسجل 9 نقاط، وأضاف إليها 6 متابعات.

وبفضل تحركاته وأدائه الحماسي، أشعل اللاعب الفارع الطول (2.24 م) حماس الجمهور في تكساس عندما تلقى تمريرة هوائية من زميله ستيفون كاسل، فاستدار في الهواء، وسجل سلة استعراضية.

أسهمت رميته الثلاثية ونجاحه في استعادة الكرة دفاعياً، إلى جانب الأداء المتألق لزميله ديلان هاربر الذي سجل 16 نقطة في 19 دقيقة، أضاف إليها 4 متابعات وسرقة، في منح سبيرز التقدم بنتيجة 67-62 عند نهاية الشوط الأول، بعدما كان متقدماً بفارق 19 نقطة في ختام الربع الأول.

قضى ويمبانياما النصف الثاني من المباراة على مقاعد البدلاء، وحلّ لاعب الارتكاز لوك كورنيت بدلاً منه لمدة ربع ساعة، ثم قام المدرب ميتش جونسون بتدوير التشكيلة، وإراحة اللاعبين البارزين، وعلى رأسهم «ويمبي».

واستغل أتلانتا هوكس هذا الوضع للعودة في النتيجة والفوز بالمباراة التحضيرية للموسم الجديد بنتيجة 123-116.

قدّم ديفيد جونز لاعب سبيرز أداءً لافتاً بتسجيله 14 نقطة والتقاط 4 كرات مرتدة خلال 15 دقيقة، وأسهم الوافد الجديد الشاب كارتر براينت (20 عاماً)، الذي اختاره الفريق في «الدرافت» لعام 2025، بتسجيل 11 نقطة، والتقاط 5 متابعات.

تُوّج يمبانياما، الموسم الماضي، بجائزة أفضل مدافع وحلّ في المركز الثالث في ترتيب جائزة أفضل لاعب في الدوري.

ومن المقرر أن يخوض سان أنتونيو سبيرز 4 مباريات تحضيرية أخرى قبل انطلاق الموسم الجديد في 20 أكتوبر (تشرين الأول) حين سيواجه أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وكان سبيرز قد أنهى الموسم المنتظم 2025 - 2026 محققاً ثاني أفضل سجل في الدوري خلف أوكلاهوما، برصيد 62 فوزاً مقابل 20 هزيمة.

وبفضل تألق ويمبانياما، يُعد الفريق هذا الموسم أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وذلك بعد أن تعثر عند العتبة الأخيرة في العام الماضي بخسارته أمام نيويورك نيكس 1-4 في السلسلة النهائية.

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«جائزة سنغافورة»: راسل يتصدّر «التجربة الحرة الوحيدة»

البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس يتصدر «حرة سنغافورة» (رويترز)
البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس يتصدر «حرة سنغافورة» (رويترز)
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«جائزة سنغافورة»: راسل يتصدّر «التجربة الحرة الوحيدة»

البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس يتصدر «حرة سنغافورة» (رويترز)
البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس يتصدر «حرة سنغافورة» (رويترز)

تصدّر البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، التجربة الحرة الوحيدة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى، الجمعة.

وتمت التجربة الحرة للسباق، الذي يُجرى الأحد، قبل انطلاق التجربة الحرة لسباق السرعة، التي تقام في وقت لاحق الجمعة.

وسجّل راسل أسرع زمن خلال التجربة؛ حيث بلغ دقيقة واحدة و32.274 ثانية، متفوقًا بفارق 0.198 ثانية على أقرب ملاحقيه شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، فيما جاء البريطاني لاندو نوريس (حامل اللقب)، سائق مكلارين، في المركز الثالث.

أما الإيطالي كيمي أنتونيللي، سائق فريق مرسيدس، متصدر الترتيب العام في فئة السائقين، فجاء في المركز السابع، خلف الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وتأثرت تجربة فيرستابن، الذي فاز بسباق جائزة البحرين الكبرى التي جرت بماليزيا الأحد الماضي، بمشكلة في جهاز اللاسلكي، ما أدى إلى بقائه خارج المضمار معظم وقت التجربة.

ويتصدر أنتونيللي الترتيب العام بفارق 84 نقطة عن زميله في الفريق راسل، مع تبقي 7 سباقات على نهاية الموسم الحالي.

وفي سياق آخر، كشف الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أن الدخان الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا لا يشكل أي تهديد لسباق سنغافورة.

ورغم ذلك، أوضح الاتحاد أنه في حال تفاقم تلوث الهواء، فقد تُفرض قيود على الأنشطة الخارجية، وهي قيود ستؤثر بشكل أساسي على خيارات الترفيه، فيما سيكون تأثيرها أقل على منطقة الصيانة ومضمار السباق.

وكان ضباباً ساماً وكثيفاً ناتجاً عن حرائق الغابات المستعرة في إندونيسيا قد غطى أجزاء واسعة من جنوب شرقي آسيا.

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