محكمة كاس تتعهد بإصدار قرار بشأن الفائز بأمم أفريقيا خلال أيام

هاري كين وفرحة هز شباك جمهورية التشيك بعد أداء رائع (أ.ف.ب)

أضاف هاري كين فصلاً جديداً إلى مسيرته اللامعة مع المنتخب الإنجليزي بمعادلة الرقم القياسي لبيتر شيلتون (125 مباراة دولية) عندما شارك في مباراة إنجلترا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي.

وأكد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن هاري كين، مهاجم الفريق المخضرم، يستحق كل عبارات الإشادة والتقدير. وأضاف المدرب الألماني: «لقد كان كين حاسماً بالنسبة لنا مرة أخرى، وفي هذا اليوم المميز للغاية بالنسبة له، حيث عادل رقم بيتر شيلتون، يثبت أنه ينتمي إلى هذه الفئة من اللاعبين الكبار».

ويحمل قائد المنتخب الإنجليزي الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف لمنتخب بلاده، برصيد 91 هدفاً في 125 مباراة دولية بعد هزه شباك التشيك مرتين، وهي مسيرة بدأها بتسجيل أول أهدافه بعد 79 ثانية فقط من ظهوره الأول.

ومنذ ذلك الفوز بنتيجة أربعة أهداف دون رد على ليتوانيا على ملعب ويمبلي في مارس (آذار) 2015، أصبح كين ركيزة أساسية للمنتخب الإنجليزي.

ورغم بلوغه سن الثالثة والثلاثين، لا يزال كين لاعباً لا غنى عنه، كما أنه الهداف التاريخي للمنتخب في البطولات الكبرى برصيد 23 هدفاً في 37 مباراة خاضها في ست بطولات كبرى، متفوقاً على غاري لينيكر الذي سجل 10 أهداف في 18 مباراة، حسب فيل ماكنولتي على موقع «بي بي سي».

ويواصل كين تقديم مستويات استثنائية تعكس براعته التهديفية على أعلى المستويات؛ إذ يتفوق حالياً بفارق 38 هدفاً عن واين روني، ثاني أفضل هداف في تاريخ إنجلترا، والذي أحرز 53 هدفاً في 120 مباراة.

لا شك أن كين هو اللاعب الأهم والأكثر تأثيراً في صفوف المنتخب الإنجليزي في العصر الحديث.

وتتمثل النقطة السلبية الوحيدة في مسيرته الرائعة في الفشل - ويجب التأكيد هنا أن المسؤولية لا تقع على عاتقه وحده – في قيادة المنتخب الإنجليزي للحصول على لقب كأس العالم، التي لم تفز بها منذ عام 1966.

وبغض النظر عن خلو سجله من الألقاب الكبرى، أين يقع كين في قائمة العظماء الذين دافعوا عن ألوان المنتخب الإنجليزي؟ وهل يمكن اعتباره الأعظم على الإطلاق؟ لقد رسخ مكانته كمنافس قوي على هذا اللقب.

أين يقع ترتيب كين في قائمة العظماء إلى جانب مور وتشارلتون وروني؟

أهداف كين وأداؤه الاستثنائي قادا بايرن ميونيخ إلى حصد الكثير من الألقاب (أ.ب)

عند الحديث عن هذا الموضوع، لا بد أن ينتقل النقاش فوراً من هاري كين إلى بوبي مور؛ ذلك المدافع الأنيق والهادئ الذي يظل القائد الوحيد للمنتخب الإنجليزي الذي رفع كأس العالم، حيث قاد منتخب بلاده للانتصار على ملعب ويمبلي في يوليو (تموز) 1966 بعد الفوز على ألمانيا الغربية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

كان مور يبلغ من العمر 25 عاماً فقط آنذاك، وقد حقق نجاحات على مستوى الأندية مع وست هام يونايتد، إذ فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الكؤوس الأوروبية قبل خوض غمار كأس العالم. وقد خاض 108 مباريات دولية مع المنتخب خلال الفترة بين مايو (أيار) 1962 ونوفمبر (تشرين الثاني) 1973.

وبالطبع، لا بد أن يتطرق الحديث أيضاً إلى السير بوبي تشارلتون، الذي نجا من كارثة ميونيخ الجوية مع مانشستر يونايتد عام 1958، ليصبح - ربما - أشهر لاعب كرة قدم إنجليزي في عصره.

لقد كان تشارلتون رمزاً عالمياً للوقار والموهبة الفذة؛ إذ فاز بكأس العالم، ثم قاد مانشستر يونايتد بعد عامين ليصبح أول فريق إنجليزي يفوز بكأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا حالياً)، حيث سجل هدفين في المباراة التي انتهت بالفوز على بنفيكا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب ويمبلي.

لا يزال تشارلتون يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المنتخب الإنجليزي عبر التاريخ، برصيد 49 هدفاً في 106 مباريات.

وسيظل للسير جيف هيرست مكانة خاصة بفضل تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية لكأس العالم، في حين أن هناك لاعبين آخرين من العصر الحديث يحظون بشعبية كبيرة، مثل واين روني وديفيد بيكهام.

وفي هذا السياق، قال داني ميرفي، لاعب خط وسط إنجلترا السابق: «سيظل اسم بوبي مور حاضراً دائماً في أحاديث الناس، وكذلك السير بوبي تشارلتون، نظراً لما قدماه والذكريات التي صنعاها».

وأضاف: «وبالانتقال إلى فترات لاحقة، وبالنسبة لي كطفل، فقد برز بول غاسكوين على الساحة وأصبح بطلاً، لا سيما وأنني كنت ألعب في مركز صانع ألعاب في خط الوسط».

وتابع قائلاً: «أعتقد أن روني كان - ربما - أكثر لاعبي كرة القدم تكاملاً في تاريخنا، وأكثرهم موهبة ممن رأيتهم؛ لكن لا أحد يستطيع إنكار جودة هاري كين وأرقامه واستمراريته في الملاعب. إنه سجل حافل لأحد عظماء الكرة الإنجليزية. هناك أمر واحد لا جدال فيه: هاري كين هو أعظم هداف في تاريخ إنجلترا».

هاري كين وهدف إنجلترا الخامس في شباك كرواتيا (رويترز)

وأضاف: «لا أحد يستطيع انتزاع هذا اللقب منه؛ فالأرقام التي حققها على مدار هذه المسيرة الطويلة مذهلة حقاً. وهذا الأمر بحد ذاته يستحق كل عبارات الإشادة والتقدير؛ فالحفاظ على هذا المستوى العالي دون أن يتمكن أحد من إزاحته عن مكانه يُعد دليلاً قاطعاً على قدراته واحترافيته».

وتابع: «إنه هداف بالفطرة، ومحترف من الطراز الرفيع، ويتمتع ببراعة فنية فائقة. لقد كان مثالاً يُحتذى به لنفسه ولعائلته بفضل سلوكه الراقي ومسيرته الكروية الطويلة. لكن هل هو أعظم لاعب في تاريخ إنجلترا؟ هذه مسألة تخضع لوجهات النظر واختلاف العصور، لكن سجله الحافل واستمراريته في الملاعب يؤكدان أنه أحد عظماء الكرة الإنجليزية؛ فهو ينتمي بلا شك إلى تلك النخبة المتميزة».

نحن نخطئ حين نقلل من شأن ما نراه أمام أعيننا

لا خلاف على مكانة هاري كين كأحد عظماء الكرة الإنجليزية، غير أن موقعه في قائمة هؤلاء العظماء سيتحدد بناءً على اختلاف العصور ووجهات النظر، وذلك وفقاً لرأي اللاعبين الدوليين السابقين بول روبنسون وميرفي.

وصرح روبنسون لشبكة «بي بي سي» بأنه قد لا يمكن إدراك العظمة الحقيقية لهاري كين إلا في السنوات المقبلة.

وقال: «هاري كين أحد عظماء إنجلترا، ولا جدال في ذلك؛ إذ سيظل اسمه حاضراً دائماً عند الحديث عن هذه النخبة. أعتقد أننا نقع في خطأ التقليل من شأن ما نملكه حالياً في العصر الحديث؛ فنحن نميل غالباً إلى النظر للماضي بنظرة وردية ومثالية مفرطة. نحن نتحدث دائماً عن بوبي مور والسير بوبي تشارلتون، لكن كرة القدم اليوم أصبحت لعبة مختلفة تماماً؛ فحياة لاعب كرة القدم تغيرت كلياً، وبات الأمر يبدو وكأنهم يمارسون رياضة مختلفة تماماً».

وأضاف: «لم يحقق أي لاعب ارتدى قميص إنجلترا منذ ذلك الحين ما حققه بوبي مور والسير بوبي تشارلتون. نحن نحترم إنجازاتهما في تلك الحقبة، والمكانة والإرث المرتبطين بالفوز بكأس العالم وبقية مسيرتهما، لكن يجب أن نعترف أيضاً بأن اللعبة تغيرت عما كانت عليه في السابق».

رفعت الثنائية التي سجلها كين في المباراة التي انتهت بالفوز على التشيك بثلاثية نظيفة الثلاثاء رصيده إلى 13 هدفاً في 13 مباراة مع إنجلترا خلال العام الحالي.

كما نجح في التسجيل في ست مباريات متتالية خاضها المنتخب الإنجليزي خارج أرضه؛ وهي سلسلة لم يتفوق عليها سوى السير توم فيني، الذي سجل في سبع مباريات متتالية خارج الديار خلال الفترة بين سبتمبر (أيلول) 1946 ومايو (أيار) 1948.

وفي الموسم الماضي وحده، سجل كين - المرشح لجائزة الكرة الذهبية - حصيلة مذهلة بلغت 73 هدفاً في 65 مباراة مع المنتخب الإنجليزي وناديه بايرن ميونيخ. وقد سجل هاتريك في خمس مناسبات خلال مسيرته الدولية مع إنجلترا، التي شهدت مشاركته أساسياً في 110 مباريات، محققاً نسبة فوز بلغت 66 في المائة.

وأضاف روبنسون: «أكبر إشادة يمكن أن تقدمها لهاري كين هي أن تسأل نفسك: منذ متى ونحن نطرح السؤال التالي: ماذا سيفعل المنتخب الإنجليزي إذا تعرض هاري كين للإصابة؟».

وتابع: «لا يوجد لاعب يقترب من مستواه في هذا المركز. مشاركة القائد تُعد أمراً مسلماً به، ومن دونه سنكون في مأزق حقيقي. أعتقد أننا سنقدر قيمته أكثر بعد 10 أو 15 أو 20 عاماً، عندما ننظر إلى الوراء ونرى ما حققه. قد يشير البعض إلى عدم فوزه بألقاب كبرى مع إنجلترا، لكنه لا يستطيع اللعب في كل المراكز بمفرده، أليس كذلك؟. نحن ننظر إلى الماضي بحنين وتقدير، ونتذكر أسماء لاعبين عظماء - وهو ما تمتلكه إنجلترا بالفعل - لكن لا شك أن كين يستحق مكانه في هذا النقاش، وسيظل كذلك لسنوات قادمة».

اللحظات الكبرى لم تأتِ بعد بالنسبة له

بلا شك، سيكون غياب الألقاب الدولية الكبرى عن سجل كين هو الحجة التي ستُستخدم للرد على الآراء التي تصفه بأنه أعظم لاعب في تاريخ إنجلترا.

لقد اقترب كثيراً من الصعود لمنصات التتويج، لكنه خسر في نصف نهائي كأس العالم مرتين وفي نهائي بطولة أمم أوروبا مرتين أيضاً.

قد تكون بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة في المملكة المتحدة وآيرلندا عام 2028 فرصته الأخيرة لتغيير ذلك السجل غير المرغوب فيه.

توخيل قال إن كين أثبت أنه ينتمي إلى هذه الفئة من اللاعبين الكبار (إ.ب.أ)

وقال ميرفي: «الشيء الوحيد الذي ينقصه حقاً هو الإنجاز الأهم، ألا وهو حسم لقب بطولة كبرى؛ وهو أمر يبدو احتماله أضعف مع مرور السنين. أعتقد أن هذا سيظل دائماً ما ينقصه، كما هو الحال مع العديد من لاعبي وأجيال إنجلترا؛ فلم ينجح أحد في قيادة المنتخب الإنجليزي لمنصة التتويج منذ عام 1966، وعادة ما تقع المسؤولية على عاتق المهاجمين أو القائد»،

وأضاف: «لم يسجل في نصف نهائي كأس العالم ضد كرواتيا عام 2018 أو في نهائي كأس الأمم الأوروبية ضد إيطاليا على ملعب ويمبلي. وأهدر ركلة جزاء ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022، ومن الواضح أنه لم يسجل أيضاً في نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024 ضد إسبانيا أو في نصف نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين. سينظر الناس إلى ذلك ويقولون إنه لم يحالفه التوفيق في اللحظات الحاسمة. لكنني لا أتفق مع هذا الرأي إطلاقاً؛ فالأمر لا يتعلق به وحده، وقد قدم الكثير لوصول إنجلترا إلى تلك المراحل المتقدمة. يمكن لأي شخص أن يهدر ركلة جزاء. والحقيقة هي أن الفريق نفسه، والخطط التكتيكية، وكل تلك العوامل تلعب دوراً في عدم نجاح إنجلترا في حسم اللقب».

وفي الوقت الذي عادل فيه كين الرقم القياسي لعدد المشاركات الدولية مع إنجلترا، لا يزال لديه الوقت - وما يتمتع به من مستوى ثابت ومميز - ليثبت جدارته كونه واحداً من أعظم اللاعبين على مر العصور بشكل أكثر قوة في المستقبل.